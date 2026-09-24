కెమెరా లేని ఆడియో గ్లాసెస్ నుంచి 100 గ్రాముల VR గ్లాసెస్ వరకు- మెటా కనెక్ట్ 2026లో సరికొత్త గాడ్జెట్ల సందడి
మెటా కనెక్ట్ 2026లో మార్క్ జుకర్బర్గ్ కొత్త VR గ్లాసెస్, ఆడియో గ్లాసెస్, రే-బాన్ Gen 3తో పాటు గ్లాసెస్లో Muse AI ఇంటిగ్రేషన్ను ప్రకటించారు.
Published : September 24, 2026 at 3:14 PM IST
Hyderabad: టెక్ ప్రపంచం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన "Meta Connect 2026" ఈవెంట్లో మెటా సీఈవో మార్క్ జుకర్బర్గ్ సరికొత్త గాడ్జెట్స్ను పరిచయం చేశారు. ఈ ఏడాది హైలైట్ మొత్తం AI, వేరబుల్ టెక్నాలజీ చుట్టూనే తిరిగింది. కెమెరా లేని కొత్త Ray-Ban Meta Audio గ్లాసెస్ నుంచి, కేవలం 100 గ్రాముల బరువున్న కొత్త VR గ్లాసెస్ వరకు మెటా అనేక ప్రొడక్ట్స్ను ప్రకటించింది. అయితే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది మాత్రం కీనోట్ చివర్లో పరిచయం చేసిన మ్యూస్ చార్మ్ (Muse Charm). జేబులో లేదా కీచైన్కు తగిలించుకునేంత చిన్నగా ఉండే ఈ కాంపాక్ట్ పరికరం, రియల్-టైమ్ వాయిస్తో పూర్తిస్థాయి Muse AI అనుభవాన్ని అందిస్తుందని మెటా తెలిపింది.
Muse: కేవలం ఫోన్లకే పరిమితం కాదు
మ్యూస్ (Muse) అనేది మెటా వ్యక్తిగత AI ఏజెంట్. కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, దీనిని కొన్ని వారాల క్రితమే ప్రవేశపెట్టారు. ఇప్పుడు దీనికి అనేక కొత్త ఫీచర్లను జోడిస్తున్నారు. ఇందులో అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పు దాని 'వాయిస్ మోడ్'. Museతో మీరు సుదీర్ఘ సంభాషణలు జరపవచ్చని, మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో పనిచేస్తూనే ఉంటుందని మెటా పేర్కొంది. కేవలం మాటల ద్వారా సూచనలు ఇవ్వడం ద్వారా మీరు దాని వాయిస్ను అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు వాల్యూమ్ను సర్దుబాటు చేయడం (పెంచడం లేదా తగ్గించడం) లేదా నిర్దిష్ట యాసను (accent) ఎంచుకోవడం వంటివి చేయవచ్చు.
Mark Zuckerberg just unveiled Meta VR Glasses, plus a new lineup of AI glasses, and lots more at Meta Connect 2026. https://t.co/RZ3Zm3j9V6— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 24, 2026
మెటా సూపర్ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్ "మ్యూస్ రియల్టైమ్ అవతార్" (Muse Realtime Avatar) అనే కొత్త టెక్నాలజీని కూడా పరిచయం చేసింది. ఇది మ్యూస్ వాయిస్ను ముఖ కవళికలు ప్రదర్శించగల అవతార్గా మారుస్తుంది. రాబోయే నెలల్లో దీన్ని తమ AI గ్లాసెస్లో అనుసంధానించనున్నట్లు మెటా తెలిపింది. దీని పేరు పలకగానే ఏజెంట్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. మీరు ప్రత్యేకంగా వివరించాల్సిన అవసరం లేకుండానే, మీ కళ్ల ముందున్న వస్తువుల గురించి- ఉదాహరణకు షాపు షెల్ఫ్లోని వస్తువు, గోడపై ఉన్న నోటీసు లేదా స్కూల్ సామాగ్రి లిస్ట్ వంటి వాటిపై ఇది సంభాషించగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.
Here's everything I announced at Meta Connect today 👇— Mark Zuckerberg (@finkd) September 24, 2026
Museకు ప్రత్యేకమైన ఈమెయిల్ అడ్రస్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ ఈమెయిల్ ద్వారా మీరు నేరుగా Museకు పనులు అప్పగించవచ్చు, అది మీ తరపున వాటిని పూర్తి చేస్తుంది. లాగే Mac కోసం కంప్యూటర్-యూజ్ ఫీచర్ను కూడా అందిస్తున్నారు. మీ అనుమతితో, Muse ఏదైనా Mac అప్లికేషన్ను ఆపరేట్ చేయగలదు. అంటే మీరు కంప్యూటర్ వద్ద లేకపోయినా, మీరు అప్పగించిన పనులను అది కొనసాగిస్తుంది.
మెటా Museలోని "కనెక్టర్ల" పరిధిని కూడా విస్తరిస్తోంది. కనెక్టర్లు అంటే మీ తరపున పనులు చేయడానికి Museకు అనుసంధానమయ్యే యాప్స్, సర్వీసులు. షాపింగ్ కోసం Walmart, Best Buy, American Eagle, DICK'S Sporting Goods, Fanatics, Gap, Michael Kors, Sephora, Ulta, Wayfair వంటి సంస్థలు భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి. చెల్లింపుల కోసం Shop Pay, PayPal అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రయాణ ప్రణాళికలకు త్వరలో Expedia రానుండగా, కిరాణా సామాగ్రి కోసం Instacart ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉంది. ఇక వర్క్-రిలేటెడ్ పనుల కోసం Notion, Granola, GitHub, Box లను జోడించారు.
keep your phone in your pocket, Muse is coming to your glasses https://t.co/gnt7LY0LUm— Muse (@Muse) September 23, 2026
ప్రస్తుతం యూజర్లు Muse యాప్తో పాటు WhatsApp Web, కొత్తగా వచ్చిన Mac డెస్క్టాప్ వెర్షన్ ద్వారా Museను యాక్సెస్ చేయవచ్చు.
We’re building AI glasses for everyone — by the end of the year, we’ll offer more than 100 different options. See the latest from Ray-Ban Meta Audio to new colorways for Meta Glasses, longer battery life and a more comfortable design on Ray-Ban Meta (Gen 3), and more. https://t.co/sdoO5z1kRz— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 23, 2026
అదనంగా, కీనోట్ ముగింపులో జుకర్బర్గ్ మ్యూస్ చార్మ్ (Muse Charm)ను పరిచయం చేశారు. జేబులో లేదా కీచైన్కు తగిలించుకుని తీసుకువెళ్లడానికి వీలుగా రూపొందించిన ఒక కాంపాక్ట్ పరికరం ఇది. రియల్-టైమ్ వాయిస్ ఫీచర్తో పాటు పూర్తి Muse అనుభవాన్ని ఇది అందిస్తుంది. Engadget కథనం ప్రకారం, Muse Charmలో చిన్న డిస్ప్లే, స్పీకర్, మైక్రోఫోన్, ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంటాయి. మెటా దీని ధరను ఇంకా వెల్లడించలేదు. మరిన్ని వివరాలు ఈ ఏడాది చివరి నాటికి ప్రకటిస్తామని తెలిపింది.
We just announced updates to Meta Ray-Ban Display that make them even more useful for your daily life, like new hands-free navigation features, a personalized hologram for video calls, and more. https://t.co/78cKnFJPUB— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 23, 2026
Meta VR Glasses Coming Spring 2027. https://t.co/fq7zL3TEzc— Meta VR (@MetaVR_Official) September 23, 2026