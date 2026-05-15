మెటా AIకి ఇన్కాగ్నిటో మోడ్- ఇక వాట్సాప్లో సీక్రెట్ చాట్స్ చేసుకోవచ్చు!
ప్రైవసీకి పెద్దపీట వేస్తూ మెటా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వాట్సాప్లో మెటా AIతో జరిపే సంభాషణలను మరింత సురక్షితంగా మార్చేందుకు 'ఇన్కాగ్నిటో చాట్ విత్ మెటా AI' ఫీచర్ను తీసుకొస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
Published : May 15, 2026 at 11:13 AM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ఇన్స్టంట్ మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వాట్సాప్లో మెటా కొత్త "ఇన్కాగ్నిటో చాట్ విత్ మెటా AI" ఫీచర్ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ఫీచర్ మెటా ఏఐతో పూర్తిగా ప్రైవేట్గా సంభాషించేందుకు ఒక కొత్త మార్గాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. వాట్సాప్ ప్రైవేట్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ ఫీచర్ను ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్, వ్యక్తిగత ఆరోగ్యం, పని లాంటి అత్యంత సున్నితమైన అంశాలపై మెటా ఏఐతో చాట్ చేయాలనుకునేవారి కోసమే తీసుకొచ్చినట్లు తెలిపింది.
ఇతర AI యాప్ల ఇన్కాగ్నిటో మోడ్లతో పోలిస్తే, ఇక్కడ యూజర్ల వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని AI ట్రైనింగ్ కోసం వాడబోమని మెటా తెలిపింది. "ఇన్కాగ్నిటో చాట్ విత్ మెటా AI నిజంగా ప్రైవేట్. మీ సంభాషణను ఎవరూ చదవలేరు, మేము కూడా చదవలేము" అని వెల్లడించింది.
today we're launching Incognito Chat with Meta AI, a new way to have completely private conversations with AI. built on top of our Private Processing technology, Incognito Chat lets you talk to Meta AI in a way that is invisible to anyone else.— WhatsApp (@WhatsApp) May 13, 2026
ఈ ఫీచర్ ఎలా పనిచేస్తుంది?:
ప్రైవేట్, టెంపరరీ చాట్: ఈ ఫీచర్లో మీరు మెటా AIతో చేసే సంభాషణ పూర్తిగా ప్రైవేట్గా ఉంటుంది. ఆ చాట్ను మీరు తప్ప ఇంకెవరూ చూడలేరు.
ప్రైవేట్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ: మీ మెసేజ్లను మెటా కూడా యాక్సెస్ చేయలేని ఒక సెక్యూర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ప్రాసెస్ చేస్తుంది.
ట్రస్టెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ (TEE): ఇది E2E ఎన్క్రిప్షన్ లేదా ఆన్-డివైజ్ ప్రాసెసింగ్ సాధ్యం కాని సందర్భాలలో కూడా అదే లెవెల్ ప్రైవసీ ఇవ్వడానికి TEE ఉపయోగిస్తుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, మీ రిక్వెస్ట్ను ఒక లాక్ చేసిన సేఫ్లో పెట్టి ప్రాసెస్ చేసినట్టు. ఆ సేఫ్ కీ మెటా దగ్గర కూడా ఉండదు. ప్రాసెస్ అయ్యాక డేటా అక్కడే డిలీట్ అవుతుంది. అందుకే మెటా "మేము కూడా చదవలేం" అని చెప్తోంది.
అంటే మీరు ఇన్కాగ్నిటో మోడ్లో అడిగినది మెటా సర్వర్లకు వెళ్లినా, అది చదవడానికి వీలు లేని విధంగా, టెంపరరీగా మాత్రమే ప్రాసెస్ అయ్యి అక్కడే డిలీట్ అయిపోతుంది. దీంతో మన డేటాను AI ట్రైనింగ్కు వినియోగించే అవకాశమే వారికి ఉండదు.
సాధారణంగా వాట్సాప్ చాట్లకు E2EE (ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్) పనిచేస్తుంది. కానీ మెటా AIకి మనం రిక్వెస్ట్లు పంపించే సందర్భాల్లో అవి సర్వర్లో ప్రాసెస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అందుకే అక్కడ E2EE పనిచేయదు. అలాంటి సందర్భాల్లో TEE టెక్నాలజీ ద్వారా E2EE స్థాయి ప్రైవసీని అందిస్తారు.
"యూజర్ల సంభాషణలు సేవ్ కావు. మెసేజ్లు డిఫాల్ట్గా డిసప్పియర్ అవుతాయి. ఎవరూ చూడటానికి వీల్లేకుండా పూర్తి ప్రైవేట్గా ఆలోచించడానికి, ఐడియాలను అన్వేషించడానికి ఇది ఒక స్పేస్లా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో వాట్సాప్లో AIతో చాట్ చేసేందుకు ఇన్కాగ్నిటో మోడ్ ఒక మెయిన్ ఆప్షన్గా మారే అవకాశం ఉంది." - మెటా
సైడ్ చాట్ ఫీచర్: ఈ టెక్ దిగ్గజం మరికొన్ని నెలల్లో 'సైడ్ చాట్'ను కూడా ప్రవేశపెట్టనుంది. ప్రధాన సంభాషణకు అంతరాయం లేకుండా, ఏ చాట్లోనైనా సందర్భానికి తగ్గ ప్రైవేట్ సహాయం పొందేందుకు ఈ కొత్త ఫీచర్ ఉపయోగపడుతుంది.
అందుబాటులోకి ఎప్పుడు?: ఈ "ఇన్కాగ్నిటో చాట్ విత్ మెటా AI" ఫీచర్ రానున్న నెలల్లో వాట్సాప్, మెటా AI యాప్లలో అందుబాటులోకి రానుంది. దీనితోపాటు "సైడ్ చాట్"ను కూడా ఇదే సమయంలో ప్రారంభించనున్నట్లు మెటా ప్రకటించింది.