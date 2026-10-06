దేశంలో తొలి మేబ్యాక్ ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ లాంఛ్- ధర ఎంతో తెలుసా?
మెర్సిడెస్-బెంజ్ భారతదేశపు మొట్టమొదటి మేబ్యాక్ ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ "మేబాక్ S 580 e"ను విడుదల చేసింది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 3.35 కోట్లు.
Published : October 6, 2026 at 2:00 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా, S-క్లాస్ ఫేస్లిఫ్ట్ శ్రేణిలో టాప్-ఎండ్ మోడల్ "మేబాక్ S 580 e"ను భారత్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీని ధరను రూ. 3.35 కోట్లు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న స్టాండర్డ్ S-క్లాస్ ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ (ప్రారంభ ధర రూ. 2.20 కోట్లు)తో పోలిస్తే మేబాక్ వెర్షన్ ధర సుమారు రూ. 1.15 కోట్లు అధికం.
భారతదేశపు మొట్టమొదటి మేబ్యాక్ ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్: భారతదేశపు మొట్టమొదటి మేబ్యాక్ ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్గా నిలిచిన ఈ లగ్జరీ సెడాన్లో 3.0-లీటర్ల 6-సిలిండర్ల పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్తో జతచేశారు. దీనికి 4MATIC ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ వ్యవస్థను అనుసంధానించారు. ఈ పవర్ ట్రెయిన్ మొత్తం 585 bhp పవర్, 750 Nm టార్క్ ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ పవర్ 9-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్ మిషన్ ద్వారా నాలుగు చక్రాలకు చేరుతుంది.
ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ కావడం వల్ల ఈ విలాసవంతమైన సెడాన్ను కేవలం ఎలక్ట్రిక్ మోడ్లోనూ నడపవచ్చు. ఇందులో 28.6 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది, ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 98 కిలోమీటర్ల వరకు ఎలక్ట్రిక్ రేంజ్ను ఇస్తుంది. పూర్తి EV మోడ్లో దీని గరిష్ట వేగం 140 kmph.