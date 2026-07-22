పవర్ఫుల్ V8 ఇంజిన్తో మెర్సిడెస్ మేబ్యాక్ GLS రివీల్- ఎలా ఉందో చూసేయండి!
మెర్సిడెస్ బెంజ్ తన సరికొత్త లగ్జరీ SUV 'మెర్సిడెస్ మేబ్యాక్ జీఎల్ఎస్' (Mercedes-Maybach GLS)ను ఆవిష్కరించింది. మునుపటి మోడళ్లతో పోలిస్తే ఇందులో డిజైన్ పరంగా, సాంకేతికంగా పలు కీలకమైన ఫీచర్ల అప్గ్రేడ్స్ చేశారు.
Published : July 22, 2026 at 4:56 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్ బెంజ్ (Mercedes-Benz) కొన్ని నెలల క్రితమే స్టాండర్డ్, AMG వెర్షన్లలో ఫేస్లిఫ్టెడ్ మెర్సిడెస్ GLS SUVని లాంఛ్ చేసింది. తాజాగా ఇప్పుడు మెర్సిడెస్ బెంజ్ అప్డేటెడ్ 'మేబ్యాక్ GLS'ను పరిచయం చేసింది. ఈ మెర్సిడెస్-మేబ్యాక్లో స్టాండర్డ్ SUVలో ఉన్న అనేక డిజైన్ అప్డేట్లను పొందుపరిచారు. వీటిలో EQ-ప్రేరేపిత ఫ్రంట్ ఎండ్ కూడా ఒకటి.
ఇందులో 'త్రీ-పాయింట్ స్టార్' లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్తో కొత్తగా డిజైన్ చేసిన హెడ్ల్యాంప్స్, ఇల్యూమినేటెడ్ సరౌండ్తో సవరించిన మేబ్యాక్ గ్రిల్, ఎయిర్ వెంట్ మెష్ ఫినిష్పై మేబ్యాక్ లోగోలను కలిగి ఉన్న కొత్త ఫ్రంట్ బంపర్ ఉన్నాయి. వెనుక వైపు ఈ కారులో 'త్రీ-పాయింట్ స్టార్' డిటైలింగ్తో కొత్తగా స్టైల్ చేసిన టెయిల్ ల్యాంప్స్, కొత్తగా డిజైన్ చేసిన టెయిల్గేట్, కొత్త బంపర్ ఉన్నాయి. మునుపటి మోడల్ మాదిరిగానే, దీని బాహ్య భాగం (Exterior)లో కూడా విస్తృతమైన క్రోమ్ డిటైలింగ్ కనిపిస్తుంది.
మెర్సిడెస్-మేబ్యాక్ GLS ఇంటీరియర్: క్యాబిన్ విషయానికొస్తే, ఇందులో కొత్త అప్హోల్స్టరీ రంగుల ఎంపికలు మినహా పెద్దగా మార్పులు లేవు. అయితే క్యాబిన్ లోపలి అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడంపైనే ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు. కొత్త మేబ్యాక్ GLS మెరుగైన సౌండ్ ఇన్సులేషన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తుందని, దీని ఫలితంగా క్యాబిన్ లోపల నిశ్శబ్ద వాతావరణం లభిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఇందులో MBUX సూపర్స్క్రీన్ ఇప్పటికీ స్టాండర్డ్ ఫీచర్గా లభిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఇది లేటెస్ట్ MB.OS సాఫ్ట్వేర్పై నడుస్తుంది. దీనిలో AI-ఆధారిత వాయిస్ అసిస్టెంట్ (AI-powered voice assistant) కూడా ఉంటుంది.
క్యాబిన్ లోపల చేసిన ఇతర మార్పుల విషయానికి వస్తే, ఇందులో స్టాండర్డ్ ఫీచర్గా అప్గ్రేడ్ చేసిన 'బర్మెస్టర్ 3D సరౌండ్ సౌండ్ సిస్టమ్' (Burmester 3D surround sound system) లభిస్తుంది. దీని కోసం వెనుక క్యాబిన్లో అదనపు స్పీకర్లు, కొత్త 710 W యాంప్లిఫైయర్ను అందించారు.
మెర్సిడెస్-మేబ్యాక్ GLS ఇంజిన్: ఈ కొత్త మేబ్యాక్ GLSలో సరికొత్త ట్విన్-టర్బో 4.0-లీటర్ M177 EVO V8 ఇంజిన్ను ఉపయోగించారు. గతంలో ఉన్న ట్విన్-టర్బో 4.0-లీటర్ V8 ఇంజిన్తో పోలిస్తే, ఈ కొత్త ఇంజిన్లో 'ఫ్లాట్-ప్లేన్ క్రాంక్షాఫ్ట్' ఉంది. ఇది 595 bhp పవర్, 850 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ సామర్థ్యం పాత వెర్షన్ అందించే 550 bhp, 770 Nm కంటే ఎక్కువ కావడం విశేషం.
ఈ ఇంజిన్ 4Matic ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ (All-Wheel-Drive), 9-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. ఇది నాలుగు చక్రాలకు శక్తిని ఆప్టిమైజ్ చేసి పంపుతుంది. మెరుగైన హ్యాండ్లింగ్ (Handling) కోసం స్టీరింగ్ను కూడా మళ్లీ కొత్తగా ట్యూన్ చేసినట్లు మెర్సిడెస్ సంస్థ పేర్కొంది.