మార్కెట్లోకి కొత్త బెంజ్ వచ్చింది- ధర ఎంతంటే?
మెర్సిడెస్-బెంజ్ భారతదేశంలో కొత్త 2026 V-క్లాస్ను విడుదల చేసింది. ఈ కారు ధర రూ. 1.4 కోట్లు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : March 2, 2026 at 5:09 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ తన కొత్త 2026 V-క్లాస్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ కారును రూ. 1.4 కోట్ల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో ప్రారంభించింది. ముఖ్యంగా, ఈ కారు 2019-2022 మధ్య విక్రయించిన మునుపటి V-క్లాస్కు ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్. ఈ కొత్త లగ్జరీ వ్యాన్ అనేక ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్ అప్గ్రేడ్లతో పాటు కొత్త పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఎంపికను కలిగి ఉంది. భారతీయ మార్కెట్లో ఇది లెక్సస్ LM, టయోటా వెల్ఫైర్ వంటి కార్లతో పోటీ పడనుంది.
కొత్త మెర్సిడెస్ V-క్లాస్ ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్: కంపెనీ ఈ V-క్లాస్ను 3.4-మీటర్ల ఎక్స్ట్రా-లాంగ్-వీల్బేస్లో మాత్రమే అందిస్తోంది. ఇది భారతదేశంలోని మెర్సిడెస్ కార్లన్నింటి కంటే పొడుగ్గా ఉంటుంది. ఈ కారు AMG లైన్ స్టైలింగ్తో ప్రామాణికంగా వస్తుంది. దీని ముందు భాగంలో 3-పాయింట్ల స్టార్-స్టడెడ్ గ్రిల్ ఉంటుంది.
ఈ సిగ్నేచర్ డిజైన్ కింద ఉన్న బ్లాంక్-ఆఫ్ ఎయిర్ డ్యామ్పై కూడా కనిపిస్తుంది. కారు మల్టీ-బీమ్ LED హెడ్లైట్లు, DRLలు, స్పోర్టీగా కనిపించే బంపర్ ఈ విభాగం డిజైన్ను మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దుతాయి. సైడ్ ప్రొఫైల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, స్లాబ్-సైడెడ్ డిజైన్ను ఎలక్ట్రికల్గా పనిచేసే వెనుక తలుపులతో హైలైట్ చేశారు. ఇవి డోర్ హ్యాండిల్ను లాగడం ద్వారా తెరుచుకుంటాయి/మూసిపోతాయి.
భారత్లో ప్రారంభించిన ఇండియా-స్పెక్ మోడల్లో డ్యూయల్-టోన్ 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి, ఇవి V-క్లాస్ భారీ పరిమాణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే కొంచెం చిన్నవిగా కనిపిస్తాయి, అయితే కొన్ని అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో 19-అంగుళాల ఎంపిక కూడా అందుబాటులో ఉంది.
కొత్త మెర్సిడెస్ V-క్లాస్ ఫీచర్లు: దీని ముందు సీట్లు పవర్డ్ అండ్ వెంటిలేషన్ను కలిగి ఉంటాయి. డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్ రెండూ 12.3 అంగుళాలు, రెండోది వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్ప్లేను అందిస్తోంది. క్యాబిన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, డోర్ అండ్ యాంబియంట్ లైటింగ్ కోసం ఫిజికల్ కంట్రోల్స్ను కలిగి ఉంది.
మెర్సిడెస్ దీనిలో కెమెరాలతో కూడిన డ్రైవర్-మానిటరింగ్ సిస్టమ్ను కూడా ఏర్పాటు చేసింది. దీని భద్రతా ఫీచర్లలో ఏడు ఎయిర్బ్యాగులు, ISOFIX యాంకర్లు, ఆటో-హోల్డ్తో కూడిన ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, 360-డిగ్రీల కెమెరా సెటప్, ఆటో-డిమ్మింగ్ రియర్వ్యూ మిర్రర్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, టైర్-ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్ ఉన్నాయి. ఈ V-క్లాస్ యూరో NCAP క్రాష్ టెస్ట్ ఫుల్ 5-స్టార్ రేటింగ్ను పొందింది.
కొత్త మెర్సిడెస్ V-క్లాస్ పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికలు: ఈ కారు రెండు పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికలతో వస్తుంది. అవి: V300 d డీజిల్, V300 పెట్రోల్. డీజిల్ V-క్లాస్ 237 hp ఉత్పత్తి చేసే 2-లీటర్, నాలుగు-సిలిండర్, టర్బోచార్జ్డ్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. మరోవైపు, పెట్రోల్ వెర్షన్ 231 hp ఉత్పత్తి చేసే 2-లీటర్, టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది మైల్డ్-హైబ్రిడ్ అసిస్ట్ను కలిగి ఉంటుంది. దీని రెండు ఇంజిన్లు 9-స్పీడ్ టార్క్-కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తాయి.