మార్కెట్లోకి మెర్సిడెస్-బెంజ్ 'GLC ఎలక్ట్రిక్'- సింగిల్ ఛార్జ్తో 711km రేంజ్!
మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా తన సరికొత్త లగ్జరీ వాహనం 'మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLC ఎలక్ట్రిక్'ని విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 78.50 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.
Published : November 4, 2026 at 7:46 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ తన సరికొత్త 'GLC ఎలక్ట్రిక్' వాహనాన్ని భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. విలాసవంతమైన ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ (SUV) ప్రారంభ ధరను కంపెనీ రూ. 78.50 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించింది. ముఖ్యంగా, భారతదేశంలో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న మెర్సిడెస్-బెంజ్ మోడళ్లలో ఇదే అత్యంత చిన్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనం (Smallest EV) కావడం గమనార్హం.
నివేదికల ప్రకారం, మహారాష్ట్రలోని పుణే (చకన్) సమీపంలో ఉన్న జర్మన్ ఆటోమొబైల్ ప్లాంట్లో ఈ వాహనాన్ని స్థానికంగా అసెంబ్లింగ్ చేస్తున్నారు. ఈ సరికొత్త ఈవీ కోసం అక్టోబర్ 2026 లోనే ముందస్తు బుకింగ్లు ప్రారంభం కాగా, మార్కెట్లోకి విడుదలైన కొద్ది గంటల్లోనే మార్చి 2027 వరకు కేటాయించిన స్టాక్ అంతా పూర్తిగా అమ్ముడైపోయినట్లు కంపెనీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. నవంబర్ మధ్య వారం నుంచి ఈ కారు డెలివరీలు ప్రారంభం కానున్నాయి.
మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLC EV స్పెసిఫికేషన్లు: భారత మార్కెట్లో ఈ SUVని మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLC400గా ప్రవేశపెట్టారు. ఇందులో 94kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ అందించారు. ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే ఇది గరిష్ఠంగా 711 కిలోమీటర్ల వరకు (WLTP సర్టిఫైడ్) రేంజ్ ఇస్తుందని మెర్సిడెస్-బెంజ్ చెబుతోంది. కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్ని ఉపయోగించి దీన్ని 10 నిమిషాల పాటు ఛార్జ్ చేస్తే 300 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చు.
ఈ వాహనంలో డ్యూయల్-మోటార్ సెటప్ ఉంది. ఇది మొత్తం 482.4bhp పవర్, 800Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనితో ఇది ఈ సెగ్మెంట్ (Mid-size Luxury SUV Segment)లోనే అత్యంత శక్తివంతమైన మోడళ్లలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. అలాగే 4.85 మీటర్ల పొడవు, 2.97 మీటర్ల వీల్బేస్తో తన క్లాస్లోనే అతిపెద్ద SUVలలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది.
మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLC EV డిజైన్ & ఫీచర్లు: కొత్త GLC EV భారత మార్కెట్లో ప్రత్యేకమైన AMG డిజైన్ ప్యాకేజీతో లభిస్తోంది. ఇందులో ఎలక్ట్రిక్-స్పెసిఫిక్ AMG గ్రిల్, 20-అంగుళాల AMG-స్పెక్ వీల్స్, అల్యూమినియం రన్నింగ్ బోర్డులు, స్టైలిష్ కనెక్టెడ్ టెయిల్ ల్యాంప్స్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.
ఇక ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఈ లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్ కారులో అత్యాధునిక MBUX హైపర్స్క్రీన్, డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్తో కూడిన బర్మెస్టర్ సౌండ్ సిస్టమ్, ప్రీమియం యాంబియంట్ లైటింగ్, పనోరమిక్ గ్లాస్ రూఫ్ అందించారు. వీటితో పాటు వెంటిలేషన్, మసాజ్ ఫంక్షన్లు కలిగిన ఫ్రంట్ సీట్లు, ఫుల్-LED లైటింగ్ ప్యాకేజీ, పవర్-ఫోల్డింగ్ సెకండ్ రో సీట్లు, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్, లెవెల్ 2 ADAS సేఫ్టీ, ఆటో-పార్క్ ఫంక్షన్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. స్టోరేజ్ పరంగా ఇందులో 570-లీటర్ల బూట్ స్పేస్తో పాటు, లగేజ్ కోసం ముందు భాగంలో 128-లీటర్ల 'ఫ్రంక్' (ఫ్రంట్ స్టోరేజ్) కూడా అందుబాటులో ఉంది.