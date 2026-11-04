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మార్కెట్లోకి మెర్సిడెస్-బెంజ్ 'GLC ఎలక్ట్రిక్'- సింగిల్ ఛార్జ్​తో 711km రేంజ్!

మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా తన సరికొత్త లగ్జరీ వాహనం 'మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLC ఎలక్ట్రిక్'ని విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 78.50 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.

Mercedes Benz GLC Electric Launched in India
Mercedes Benz GLC Electric Launched in India (ఫొటో క్రెడిట్: Mercedes-Benz)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 4, 2026 at 7:46 PM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ తన సరికొత్త 'GLC ఎలక్ట్రిక్' వాహనాన్ని భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. విలాసవంతమైన ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ (SUV) ప్రారంభ ధరను కంపెనీ రూ. 78.50 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించింది. ముఖ్యంగా, భారతదేశంలో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న మెర్సిడెస్-బెంజ్ మోడళ్లలో ఇదే అత్యంత చిన్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనం (Smallest EV) కావడం గమనార్హం.

నివేదికల ప్రకారం, మహారాష్ట్రలోని పుణే (చకన్) సమీపంలో ఉన్న జర్మన్ ఆటోమొబైల్ ప్లాంట్‌లో ఈ వాహనాన్ని స్థానికంగా అసెంబ్లింగ్ చేస్తున్నారు. ఈ సరికొత్త ఈవీ కోసం అక్టోబర్ 2026 లోనే ముందస్తు బుకింగ్‌లు ప్రారంభం కాగా, మార్కెట్లోకి విడుదలైన కొద్ది గంటల్లోనే మార్చి 2027 వరకు కేటాయించిన స్టాక్ అంతా పూర్తిగా అమ్ముడైపోయినట్లు కంపెనీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. నవంబర్ మధ్య వారం నుంచి ఈ కారు డెలివరీలు ప్రారంభం కానున్నాయి.

Mercedes Benz GLC Electric Interior
Mercedes Benz GLC Electric Interior (ఫొటో క్రెడిట్: Mercedes-Benz)

మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLC EV స్పెసిఫికేషన్లు: భారత మార్కెట్‌లో ఈ SUVని మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLC400గా ప్రవేశపెట్టారు. ఇందులో 94kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ అందించారు. ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే ఇది గరిష్ఠంగా 711 కిలోమీటర్ల వరకు (WLTP సర్టిఫైడ్) రేంజ్ ఇస్తుందని మెర్సిడెస్-బెంజ్ చెబుతోంది. కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్‌ని ఉపయోగించి దీన్ని 10 నిమిషాల పాటు ఛార్జ్ చేస్తే 300 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చు.

Mercedes Benz GLC Electric Rear Profile
Mercedes Benz GLC Electric Rear Profile (ఫొటో క్రెడిట్: Mercedes-Benz)

ఈ వాహనంలో డ్యూయల్-మోటార్ సెటప్ ఉంది. ఇది మొత్తం 482.4bhp పవర్, 800Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనితో ఇది ఈ సెగ్మెంట్‌ (Mid-size Luxury SUV Segment)లోనే అత్యంత శక్తివంతమైన మోడళ్లలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. అలాగే 4.85 మీటర్ల పొడవు, 2.97 మీటర్ల వీల్‌బేస్‌తో తన క్లాస్‌లోనే అతిపెద్ద SUVలలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది.

మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLC EV డిజైన్ & ఫీచర్లు: కొత్త GLC EV భారత మార్కెట్లో ప్రత్యేకమైన AMG డిజైన్ ప్యాకేజీతో లభిస్తోంది. ఇందులో ఎలక్ట్రిక్-స్పెసిఫిక్ AMG గ్రిల్, 20-అంగుళాల AMG-స్పెక్ వీల్స్, అల్యూమినియం రన్నింగ్ బోర్డులు, స్టైలిష్ కనెక్టెడ్ టెయిల్ ల్యాంప్స్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.

Mercedes Benz GLC Electric Front-Side Profile
Mercedes Benz GLC Electric Front-Side Profile (ఫొటో క్రెడిట్: Mercedes-Benz)

ఇక ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఈ లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్ కారులో అత్యాధునిక MBUX హైపర్‌స్క్రీన్, డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్‌తో కూడిన బర్మెస్టర్ సౌండ్ సిస్టమ్, ప్రీమియం యాంబియంట్ లైటింగ్, పనోరమిక్ గ్లాస్ రూఫ్ అందించారు. వీటితో పాటు వెంటిలేషన్, మసాజ్ ఫంక్షన్లు కలిగిన ఫ్రంట్ సీట్లు, ఫుల్-LED లైటింగ్ ప్యాకేజీ, పవర్-ఫోల్డింగ్ సెకండ్ రో సీట్లు, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్, లెవెల్ 2 ADAS సేఫ్టీ, ఆటో-పార్క్ ఫంక్షన్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. స్టోరేజ్ పరంగా ఇందులో 570-లీటర్ల బూట్ స్పేస్‌తో పాటు, లగేజ్ కోసం ముందు భాగంలో 128-లీటర్ల 'ఫ్రంక్' (ఫ్రంట్ స్టోరేజ్) కూడా అందుబాటులో ఉంది.

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