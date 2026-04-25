పూర్తి స్థాయి ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్​గా 'మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA'- రూ.1.5లక్షలు చెల్లించి బుక్ చేసుకోవచ్చు!

మెర్సిడెస్-బెంజ్ పూర్తి స్థాయి ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్​గా "మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 55 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

Mercedes-Benz CLA Electric Launched in India (Photo Credit- Mercedes-Benz India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 25, 2026 at 4:31 PM IST

Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ తన పూర్తి స్థాయి ఎలక్ట్రిక్ కారు "మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ కారును మొదట కొన్ని సంవత్సరాల క్రితమే ఒక 'కాన్సెప్ట్' రూపంలో ఆవిష్కరించారు. ఆ తర్వాత మార్చి 2025లో దీని ఉత్పత్తి నమూనాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రదర్శించారు. విశేషమేంటంటే CLA పేరుతో ఒక పూర్తి స్థాయి ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ అందుబాటులోకి రావడం ఇదే తొలిసారి.

మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA ఎలక్ట్రిక్ ఎక్స్​టీరియర్: కారు బాహ్య రూపం గురించి చెప్పాలంటే, కొత్త మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA దాని కాన్సెప్ట్ మోడల్‌ను చాలా వరకు పోలి ఉంటుంది. ఈ వాహనం మృదువైన ఆకృతులతో, చక్కటి ప్రవాహ రూపాన్ని కలిగి ఉంది. అయితే దీని EV వేరియంట్ ప్రత్యేకమైన ఫ్రంట్ ప్యానెల్​తో విభిన్నంగా నిలుస్తుంది.

Mercedes-Benz CLA EV (Photo Credit- Mercedes-Benz India)

సంప్రదాయ గ్రిల్‌కు బదులుగా ఈ కారు ఉపరితలంపై 142 ప్రకాశవంతమైన త్రిభుజాకార నక్షత్రాలు ఉన్నాయి, వాటి మధ్యలో ప్రకాశవంతమైన మెర్సిడెస్-బెంజ్ లోగో ప్రముఖంగా కనిపిస్తుంది. ఇక సైడ్ ప్రొఫైల్ విషయానికొస్తే, CLA ఇప్పుడు మునుపటి కంటే మరింత నాజూకుగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు పెద్ద మెర్సిడెస్ సెడాన్‌ల మాదిరిగానే ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్‌ను కలిగి ఉంది.

వెనుక భాగం గురించి మాట్లాడుకుంటే, స్టార్-థీమ్ డిజైన్ కొనసాగుతుంది. ఇందులో పూర్తి వెడల్పు గల లైట్ బార్‌తో కనెక్టెడ్ LED టెయిల్ ల్యాంప్‌లు ఉన్నాయి. ఈ లైట్ బార్‌లో యానిమేటెడ్ లైటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా పొందుపరిచారు.

కస్టమర్లు ఈ కారులో అల్లాయ్ వీల్స్‌ 17 నుంచి 19 అంగుళాల పరిమాణం వరకు నచ్చినవి ఎంచుకోవచ్చు. దీని మునుపటి మోడల్‌తో పోలిస్తే కొత్త CLA కొలతలు కూడా పెరిగాయి. ఇది ఇప్పుడు 4,723 mm పొడవు, 1,855 mm వెడల్పు, 1,468 mm ఎత్తును కలిగి ఉంది, కాగా దీని వీల్‌బేస్ 2,790 mmకి పెరిగింది.

మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA ఎలక్ట్రిక్ ఇంటీరియర్: కారు లోపలి భాగాన్ని పరిశీలిస్తే, దాని అత్యంత ప్రత్యేకమైన ఫీచర్ కొత్త సూపర్‌స్క్రీన్ సెటప్. ఇందులో 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే, 14.6-అంగుళాల సెంట్రల్ టచ్‌స్క్రీన్ ఉంటాయి. ఈ కారులో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్​ను ప్రామాణికంగా అందిస్తున్నారు. అదనంగా ఈ వాహనంలో టచ్-సెన్సిటివ్ కంట్రోల్స్‌తో కూడిన మూడు-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ ఉంది.

Mercedes-Benz CLA EV Interior (Photo Credit- Mercedes-Benz India)

ఇదిలా ఉండగా సీట్లు లెదరెట్ అప్‌హోల్స్టరీతో వస్తాయి. దీని ఇతర ఫీచర్లలో వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, హీటింగ్ అండ్ మసాజ్ ఫంక్షన్లతో కూడిన పవర్-అడ్జస్టబుల్ ఫ్రంట్ సీట్లు, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, బర్మెస్టర్ సౌండ్ సిస్టమ్, ఆటో పార్క్ అసిస్ట్ ఉన్నాయి.

సేఫ్టీ ఫీచర్లు: భద్రతా ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఈ "CLA ఎలక్ట్రిక్‌" 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, లెవెల్ 2+ అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (ADAS)తో వస్తుంది. అదనంగా, ఇందులో బ్లైండ్-స్పాట్ అసిస్ట్‌తో కూడిన 360-డిగ్రీ కెమెరా, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS), ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ ఉన్నాయి. ఈ కారు 405 లీటర్ల బూట్ స్పేస్‌ను అందిస్తుంది. అలాగే ఎలక్ట్రిక్ CLA ముందు భాగంలో 101-లీటర్ల స్టోరేజ్ కంపార్ట్‌మెంట్ (ఫ్రంక్)ను కూడా కలిగి ఉంది.

మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ కారును మొత్తం మూడు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది.

  • CLA 200
  • CLA 250+
  • CLA 250+ లాంఛ్ ఎడిషన్

వీటిలో "200" వేరియంట్ ప్రామాణిక పరిధిని (Standard Range) అందిస్తుండగా, "250+" వేరియంట్ సుదీర్ఘ పరిధిని (Long Range) కలిగి ఉంది. అదే సమయంలో "250+" లాంఛ్ ఎడిషన్ నలుపు రంగు అల్లాయ్ వీల్స్‌తో 'Superscreen' సెటప్‌తో వస్తుంది.

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధర వివరాలు: ఈ కారును కంపెనీ రూ. 55 లక్షల ప్రారంభ ధరతో పరిచయం చేసింది. ఈ ధర "CLA 200" వేరియంట్‌కు వర్తిస్తుంది. కాగా, దీని మధ్యస్థ శ్రేణి వేరియంట్ అయిన "CLA 250+" ధరను రూ. 59 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. అలాగే "CLA 250+ లాంఛ్ ఎడిషన్" వేరియంట్ ధరను రూ. 64 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.

మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీ & పనితీరు: అంతర్గతంగా, CLA మోడల్ మెర్సిడెస్-బెంజ్ సరికొత్త MMA (Modular Architecture) ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై నిర్మితమైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ వివిధ రకాల పవర్‌ట్రెయిన్‌లకు మద్దతు ఇస్తున్నప్పటికీ, భారతదేశంలో మాత్రం ఇది పూర్తిగా విద్యుత్తుతో నడిచే CLA 200 (Standard Range), CLA 250+ (Long Range) మోడళ్లుగా మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.

Mercedes-Benz CLA Electric Charging Facility (Photo Credit- Mercedes-Benz India)

ఈ రెండు మోడళ్లలో రెండవదైన "CLA 250+" మోడల్ 85 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 268 bhp శక్తిని, 335 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేసే ఒకే ఒక మోటారును కలిగి ఉంది. ఈ శక్తి వెనుక చక్రాలకు సరఫరా అవుతుంది. కొత్త CLA 250+ గరిష్ఠంగా 792 కిలోమీటర్ల (WLTP) పరిధిని అందిస్తుందని, కొత్త CLA 800-వోల్ట్ల వ్యవస్థపై కూడా పనిచేస్తుంది, ఇది వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సామర్థ్యాలను సాధ్యం చేస్తుంది. 320 kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్‌తో, ఇది కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే 325 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణ పరిధిని జోడించగలదు.

మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA ఎలక్ట్రిక్ బుకింగ్‌లు & డెలివరీలు: పూర్తి విద్యుత్ ఆధారిత మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA కారు బుకింగ్‌లు ఈ ఏడాది మార్చిలో ప్రారంభమయ్యాయి. రూ. 1.5 లక్షల ముందస్తు చెల్లింపుతో ఈ కారును బుక్ చేసుకోవచ్చు. డెలివరీలు ఏప్రిల్ 2026 చివరిలో (CLA 250+ Long Range కోసం), జూన్ 2026లో (CLA 200 Standard Range కోసం) ప్రారంభమవుతాయని భావిస్తున్నారు.

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: పోటీ విషయానికి వస్తే భారత మార్కెట్లో ఈ మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA EV మోడల్​ "BYD Seal"తో పోటీపడనుంది. అంతేకాకుండా "టెస్లా మోడల్ Y", "కియా EV6" వంటి మోడళ్లతో కూడా ఇది తలపడనుంది.

