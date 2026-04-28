140 ఏళ్ల వేడుక: మెర్సిడెస్-బెంజ్ 'C-క్లాస్', 'E-క్లాస్' స్పెషల్ ఎడిషన్లు లాంఛ్
మెర్సిడెస్-బెంజ్ భారతదేశంలో 140 ఏళ్ల వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని C-క్లాస్, E-క్లాస్ మోడళ్లలో ప్రత్యేక 'సెలబ్రేషన్ ఎడిషన్'ను పరిచయం చేసింది.
Published : April 28, 2026 at 10:36 AM IST
Hyderabad: జర్మనీకి చెందిన లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ భారతదేశంలో తన 140 ఏళ్ల ఉనికిని పురస్కరించుకుని, భారత మార్కెట్లో మెర్సిడెస్-బెంజ్ C-క్లాస్, E-క్లాస్ కార్ల ప్రత్యేక 'సెలబ్రేషన్ ఎడిషన్'ను విడుదల చేసింది. వీటిలో C-క్లాస్ సెలబ్రేషన్ ఎడిషన్ ధరను రూ. 62.40 లక్షలుగా నిర్ణయించగా, E-క్లాస్ సెలబ్రేషన్ ఎడిషన్ను రూ. 82.70 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గ ధరతో తీసుకొచ్చారు.
వీటిలో మొదటిదాని ధర సుమారు రూ. 2.5 లక్షలు అధికం. అంటే దీని ప్రామాణిక వెర్షన్ రూ. 59.90 లక్షలకు (ఎక్స్-షోరూమ్) విక్రయిస్తున్నారు. మరోవైపు E-క్లాస్ స్పెషల్ ఎడిషన్ ధర సుమారు రూ. 2.7 లక్షలు ఎక్కువ. దీని ప్రామాణిక వెర్షన్ ధర రూ. 80 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
మెర్సిడెస్-బెంజ్ సెలబ్రేషన్ ఎడిషన్లో కొత్తగా ఏముంది?: మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఈ రెండు కార్ల సెలబ్రేషన్ ఎడిషన్లకు డాష్క్యామ్, వెనుక సీట్లలో వినోద వ్యవస్థ, కుషన్లతో సహా అనేక కొత్త ఫీచర్లను జోడించింది. అదనంగా, ఈ కార్లు యాజమాన్య అనుభవాన్ని మెరుగుపరిచే కలెక్టబుల్ వస్తువులతో వస్తాయి. అయితే, యాంత్రికంగా, ఈ లగ్జరీ కార్లు వాటి ప్రామాణిక వెర్షన్ల మాదిరిగానే ఉంటాయి.
C-క్లాస్ సెలబ్రేషన్ ఎడిషన్ పవర్ట్రెయిన్: ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, "మెర్సిడెస్-బెంజ్ C-క్లాస్ సెలబ్రేషన్ ఎడిషన్" ఒక మైల్డ్-హైబ్రిడ్ వ్యవస్థను కలిగిన 2.0-లీటర్, 4-సిలిండర్, టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 197 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సహాయంతో, శక్తి ఉత్పత్తి 19.7 bhp మేర పెరుగుతుంది. అయితే టార్క్ మాత్రం 440 Nm వద్ద స్థిరంగా ఉంటుంది.
ఈ ఇంజిన్ 9-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తుంది. ఇది శక్తిని వెనుక చక్రాలకు చేరవేస్తుంది. మరోవైపు ఈ కారు ప్రామాణిక వెర్షన్ 1.5-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్తో పాటు, 201.1 bhp శక్తిని (19.7 bhp అదనపు మద్దతుతో), 300 Nm గరిష్ట టార్క్ను అందించే టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్తోనూ లభిస్తుంది. ఇది 9-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
E-క్లాస్ సెలబ్రేషన్ ఎడిషన్ పవర్ట్రెయిన్: మెర్సిడెస్-బెంజ్ "E-క్లాస్ సెలబ్రేషన్ ఎడిషన్" 2.0-లీటర్, టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 194 bhp శక్తిని, 440 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 9-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తుంది. ఇది శక్తిని వెనుక చక్రాలకు చేరవేస్తుంది. అంతేకాకుండా, సాధారణ "మెర్సిడెస్-బెంజ్ E-క్లాస్" మోడల్ రెండు వేర్వేరు పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఎంపికలను కూడా అందిస్తుంది.
వీటిలో మొదటిది 2.0-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్. ఇది 201.1 bhp శక్తిని, 320 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 9-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తుంది. ఇది శక్తిని వెనుక చక్రాలకు చేరవేస్తుంది. అదనంగా ఈ కారులో 3.0-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ కూడా ఉంది. ఇది 375.4 bhp శక్తిని, 500 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఇది కూడా అదే 9-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తుంది. ఇది శక్తిని నాలుగు చక్రాలకు చేరవేస్తుంది.
అంతేకాకుండా, "మెర్సిడెస్-బెంజ్ E-క్లాస్" భారతదేశంలో 'లాంగ్-వీల్బేస్' రూపంలో కూడా అందుబాటులో ఉంది. కంపెనీ తన ఉత్పత్తుల శ్రేణిలో 'CLA ఎలక్ట్రిక్' అనే కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ లగ్జరీ కారును ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఈ కొత్త మోడల్ను విడుదల చేసింది. ఈ ఎంట్రీ-లెవల్ EV.. A-క్లాస్ లిమోజిన్, EQA, EQB, EQE మోడళ్ల స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తుంది.