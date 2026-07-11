మెర్సిడెస్-AMG CLA సిరీస్లో తొలి ఎలక్ట్రిక్ మోడల్- కిర్రాక్ ఫీచర్లతో 'CLA 45 4MATIC+' అన్వీల్!
మెర్సిడెస్-AMG తన CLA సిరీస్లో తొలి పూర్తి స్థాయి ఎలక్ట్రిక్ కారు 'CLA 45 4MATIC+'ను ఆవిష్కరించింది. సెడాన్, షూటింగ్ బ్రేక్ రూపాల్లో వచ్చే ఈ మోడల్ 670 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది.
Published : July 11, 2026 at 4:08 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ దిగ్గజం మెర్సిడెస్-AMG తమ సరికొత్త జనరేషన్ CLA 45 4MATIC+ మోడల్ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. ఈ బ్రాండ్ చరిత్రలోనే ఇది మొట్టమొదటి పూర్తి స్థాయి ఎలక్ట్రిక్ (Fully Electric) CLA మోడల్ కావడం విశేషం. మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA ఎలక్ట్రిక్ ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించిన ఈ 2026 మోడల్.. సెడాన్, షూటింగ్ బ్రేక్ అనే రెండు బాడీ స్టైల్స్లో అందుబాటులోకి రానుంది.
ఇంజిన్ పవర్ట్రెయిన్ & పర్ఫార్మెన్స్ వివరాలు: ఈ సరికొత్త CLA 45 4MATIC+ మోడల్లో 94 kWh లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ (LFP) బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది మూడు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లతో (ఫ్రంట్ యాక్సిల్పై ఒకటి, వెనుక భాగంలో రెండు) పనిచేస్తుంది. వెనుక మోటార్లలో మెర్సిడెస్-AMGకి చెందిన అడ్వాన్స్డ్ 'యాక్సియల్-ఫ్లక్స్' (Axial-flux) మోటార్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు. ఇదే టెక్నాలజీని ఇంతకుముందు AMG GT 4-డోర్ కూపేలో కూడా అందించారు.
ఈ త్రీ-మోటార్ కాంబినేషన్ గరిష్ఠంగా 680 hp (670.69 bhp) పవర్, 1,759 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పాత పెట్రోల్ మోడల్ AMG CLA అందించే 500 Nm టార్క్తో పోలిస్తే ఇది మూడు రెట్లు ఎక్కువ కావడం గమనార్హం.
వేగం విషయానికి వస్తే, దీని సెడాన్ మోడల్ కేవలం 3 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది. అదే షూటింగ్ బ్రేక్ మోడల్ అయితే ఇదే వేగాన్ని 3.2 సెకన్లలో చేరుకుంటుంది. ఈ కారు టాప్ స్పీడ్ గంటకు 250 కిలోమీటర్లు కాగా, ఆప్షనల్ AMG డైనమిక్ ప్లస్ ప్యాకేజీతో దీనిని గంటకు 270 కిలోమీటర్ల వరకు పెంచుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఈ లగ్జరీ కార్లో 7 వేర్వేరు డ్రైవింగ్ మోడ్స్తో పాటు అడాప్టివ్ స్పోర్ట్స్ సస్పెన్షన్ ఫీచర్ కూడా లభిస్తుంది.
రేంజ్ & ఛార్జింగ్: ఈ సిరీస్లోని సెడాన్ మోడల్ పూర్తి ఛార్జింగ్పై గరిష్ఠంగా 670 కిలోమీటర్ల WLTP-సర్టిఫైడ్ రేంజ్ను అందిస్తుంది. అదే సమయంలో షూటింగ్ బ్రేక్ మోడల్ పూర్తి ఛార్జ్పై 640 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలదు.
ఈ వాహనం 330 kW డిసి (DC) ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని సహాయంతో కారు బ్యాటరీని కేవలం 22 నిమిషాల్లోనే 10 నుంచి 80 శాతానికి ఛార్జ్ చేయవచ్చు. అనుకూల పరిస్థితుల్లో కేవలం 10 నిమిషాల ఛార్జింగ్తో 270 కిలోమీటర్ల వరకు పరిధి (Range)ని పొందవచ్చని మెర్సిడెస్-AMG పేర్కొంది.