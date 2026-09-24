మెర్సిడెస్ కొత్త AMG G 63 'ఆఫ్రోడ్ ప్రో'లో కొత్తగా ఏం ఉంది?- సాధారణ 'G 63' కంటే ఎలా భిన్నం?
మార్కెట్లోకి మెర్సిడెస్-AMG G 63 'ఆఫ్రోడ్ ప్రో' అందుబాటులోకి వచ్చింది. సాధారణ 'G 63'తో పోలిస్తే, కఠినమైన భూభాగాలపై అత్యుత్తమ ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందించేందుకు ఇందులో ప్రత్యేకమైన ఆఫ్రోడ్ హార్డ్వేర్, అధునాతన ఫీచర్లను జోడించారు.
Published : September 24, 2026 at 1:20 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ భారత మార్కెట్లో తన "మెర్సిడెస్-AMG G 63" లైనప్లో కొత్తగా 'ఆఫ్రోడ్ ప్రో' వేరియంట్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ధరను రూ. 3.80 కోట్లు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఇది రూ. 3.74 కోట్ల ధర కలిగిన స్టాండర్డ్ "AMG G 63" కంటే రూ. 6 లక్షలు ఎక్కువ. పెరిగిన ధరకు తగ్గట్టుగా ఈ కొత్త వాహనం ప్రత్యేకమైన AMG హార్డ్వేర్, అదనపు పరికరాలతో వస్తుంది. అయితే ఇది మార్కెట్లో పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
AMG G 63 ఆఫ్రోడ్ ప్రో వేరియంట్ ప్రత్యేకతలు?: ఈ లిమిటెడ్-రన్ వేరియంట్లో కొత్తగా AMG యాక్టివ్ రైడ్ కంట్రోల్ అందించారు. ఇది AMG రైడ్ కంట్రోల్ సెటప్కు యాక్టివ్ రోల్ స్టెబిలైజేషన్ వంటి ఫీచర్లను జోడిస్తుంది. దీనివల్ల సస్పెన్షన్ రోల్ స్టిఫ్నెస్ను మూడు వేర్వేరు సెట్టింగ్లలో సర్దుబాటు చేసుకునే వీలుంటుంది.
ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్రోడ్ డ్రైవింగ్ సమయంలో యాక్సిల్ ఆర్టిక్యులేషన్ను కూడా సులభతరం చేస్తుంది. అదనంగా, ఈ కొత్త వేరియంట్ మ్యాట్ బ్లాక్ ఫినిషింగ్తో కూడిన 20-అంగుళాల AMG స్పోక్ అల్లాయ్ వీల్స్పై నడుస్తుంది.
మెర్సిడెస్ ఈ కొత్త 'ఆఫ్రోడ్ ప్రో' వెర్షన్లో రెండు ప్రత్యేక ఫంక్షన్లను కూడా పరిచయం చేసింది. మొదటిది 'AMG యాక్టివ్ బ్యాలెన్స్ కంట్రోల్'. ఇది డ్రైవర్కు సస్పెన్షన్ రోల్ స్టిఫ్నెస్ను సర్దుబాటు చేసుకునే వీలు కల్పిస్తుంది. రెండోది 'AMG ట్రాక్షన్ ప్రో'. ఇది రాక్ (Rock), సాండ్ (Sand) డ్రైవ్ మోడ్లలోనూ అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఇది ప్రతి చక్రం వద్ద బ్రేకింగ్ టార్క్ను నియంత్రిస్తుంది. ఏడు స్థాయిల లాకింగ్ను అందిస్తుంది. ఈ కొత్త వేరియంట్లో అల్యూమినియం ప్యానెల్స్తో కూడిన రూఫ్ లగేజ్ ర్యాక్, విడదీయగల వెనుక లాడర్ కూడా ఉన్నాయి.
సాధారణ AMG G 63 vs కొత్త AMG G 63 ఆఫ్రోడ్ ప్రో:
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|సాధారణ AMG G 63
|కొత్త AMG G 63 ఆఫ్రోడ్ ప్రో
|సస్పెన్షన్ టెక్నాలజీ
|ప్రామాణిక AMG రైడ్ కంట్రోల్ సస్పెన్షన్
|AMG యాక్టివ్ రైడ్ కంట్రోల్ (యాక్టివ్ హైడ్రాలిక్ రోల్ స్టెబిలైజేషన్)
|ఆఫ్రోడ్ డ్రైవ్ మోడ్స్
|బేసిక్ ట్రెయిల్, రాక్, సాండ్ ఆప్షన్లు
|రాక్, సాండ్ డ్రైవ్ మోడ్లతో పాటు AMG యాక్టివ్ బ్యాలెన్స్ కంట్రోల్ & AMG ట్రాక్షన్ ప్రో ఫంక్షన్లు
|ఎక్స్టీరియర్ లుక్ & కిట్
|లగ్జరీ అర్బన్ స్టైలింగ్, ప్లెయిన్ రూఫ్
|ప్రొఫెషనల్ రూఫ్ లగేజ్ ర్యాక్, వెనుక వైపు విడదీయగల నిచ్చెన (Ladder)
|వీల్స్ & టైర్లు
|రెగ్యులర్ 21 లేదా 22-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్
|ప్రత్యేకమైన 20-అంగుళాల మ్యాట్ బ్లాక్ 5-ట్విన్-స్పోక్ అల్లాయ్ వీల్స్
|లభ్యత
|సాధారణ ఆర్డర్పై లభిస్తుంది
|లిమిటెడ్ ఎడిషన్ (పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది)
AMG G 63 ఆఫ్రోడ్ ప్రో వేరియంట్ ఇంజిన్ వివరాలు: కొత్త AMG G 63 ఆఫ్రోడ్ ప్రో వేరియంట్ 48V మైల్డ్-హైబ్రిడ్ సిస్టమ్తో కూడిన 4.0-లీటర్ ట్విన్-టర్బో V8 ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 577 bhp పవర్, 850 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అలాగే మైల్డ్-హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ వేగాన్ని పెంచే సమయంలో (acceleration) అదనంగా 20 bhp శక్తిని అందిస్తుంది.
ఈ వాహనం 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని కేవలం 4.3 సెకన్లలో అందుకోగలదని, అయితే దీని టాప్ స్పీడ్ను ఎలక్ట్రానిక్గా 240 kmphకు పరిమితం చేసినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.