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లగ్జరీ కార్ ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్- మెర్సిడెస్-AMG "E 53 PHEV" లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్

మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా సంస్థ తమ సరికొత్త "మెర్సిడెస్-AMG E 53 PHEV" మోడల్‌ను భారత మార్కెట్లో జులై 23, 2026న విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది.

Mercedes-AMG E 53 PHEV to launch on July 23
Mercedes-AMG E 53 PHEV to launch on July 23 (Photo Credit- Mercedes-AMG)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 10:39 AM IST

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Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల ప్రియుల కోసం మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా సంస్థ ఒక అదిరిపోయే ప్రకటన చేసింది. తన పవర్‌ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ సెడాన్ అయిన "మెర్సిడెస్-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+" (మెర్సిడెస్-AMG E 53 PHEVగా కూడా పిలుస్తారు) మోడల్‌ను భారత మార్కెట్లోకి తిరిగి తీసుకువస్తోంది. ఈ సరికొత్త ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ కారును జులై 23, 2026న దేశీయంగా అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నారు. గతంలో కాబ్రియోలెట్ (Cabriolet) రూపంలో భారత వినియోగదారులను అలరించిన ప్రసిద్ధ E 53 నేమ్‌ప్లేట్, ఇప్పుడు మరింత ఆధునికమైన ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ సెడాన్ (PHEV) అవతారంలో మళ్లీ దేశీయ మార్కెట్లోకి అడుగుపెడుతోంది. ఈ లగ్జరీ పెర్ఫార్మెన్స్ కారుకు సంబంధించిన ప్రీ-బుకింగ్‌లు త్వరలోనే ప్రారంభం కానుండగా, లాంఛ్ అయిన వెంటనే డెలివరీలు కూడా మొదలవుతాయి.

మెర్సిడెస్-AMG E 53 పవర్‌ట్రెయిన్ & పనితీరు: ఈ అప్​కమింగ్ AMG E 53, 449hp పవర్ ఉత్పత్తి చేసే 3.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ స్ట్రెయిట్-సిక్స్ ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్​కు ఇంటిగ్రేటెడ్ 9-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్​ను జతచేశారు. దీనితో పాటు ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ మోటార్​ 163hp వరకు పవర్ అందిస్తుంది. దీనితో స్టాండర్డ్ మోడల్ మొత్తం పవర్ అవుట్‌పుట్ 585hpకి, టార్క్ 750Nmకి చేరుకుంటుంది.

2026 Mercedes-AMG E 53 PHEV Rear Profile
2026 Mercedes-AMG E 53 PHEV Rear Profile (Photo Credit- Mercedes-AMG)

అదనంగా, ఆప్షనల్ AMG డైనమిక్ ప్లస్ ప్యాకేజీతో లభించే 'రేస్ స్టార్ట్' మోడ్​ను యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు మొత్తం పవర్ అవుట్‌పుట్ 612hpకి పెరుగుతుంది. ఈ ప్రత్యేక కాన్ఫిగరేషన్‌తో, ఈ లగ్జరీ సెడాన్ కేవలం 3.8 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదు. అలాగే ఇది గరిష్ఠంగా 280 km/h వేగాన్ని చేరుకోగలదు.

ఈ కారులోని 21.2kWh యూజబుల్ బ్యాటరీ కేవలం ఎలక్ట్రిక్ పవర్‌పైనే 100 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ రేంజ్ ఇస్తుంది. పెట్రోల్ ఇంజిన్ అవసరం లేకుండా కేవలం బ్యాటరీ శక్తితోనే ఈ కారు గరిష్ఠంగా గంటకు 140 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలదు. ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే, ఇది 11kW AC ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న ఆప్షనల్ 60kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ద్వారా ఈ కారు బ్యాటరీని కేవలం 20 నిమిషాల్లోనే 10 నుంచి 80 శాతానికి ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

2026 Mercedes-AMG E 53 PHEV Interior
2026 Mercedes-AMG E 53 PHEV Interior (Photo Credit- Mercedes-AMG)

పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా చూస్తే, సరికొత్త AMG E 53 మోడల్‌లో ప్రత్యేకమైన AMG ఛాసిస్ మార్పులు చేశారు. ఇందులో ముందు, వెనుక యాక్సిల్స్‌పై అదనపు బ్రేసింగ్, 11 మిల్లీమీటర్లు వెడల్పైన ఫ్రంట్ ట్రాక్, కంఫర్ట్, స్పోర్ట్, స్పోర్ట్ ప్లస్ సెట్టింగ్స్ ఉన్న అడాప్టివ్ సస్పెన్షన్‌ను అందించారు. ఈ హైబ్రిడ్ పవర్‌ట్రెయిన్‌కు అనుగుణంగా ఎనర్జీ రికవరీ (రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్) ప్రక్రియ మరింత సమర్థవంతంగా పనిచేసేలా దీని బ్రేకింగ్ సిస్టమ్‌ను కూడా పూర్తిగా ఆప్టిమైజ్ చేశారు.

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారతీయ మార్కెట్లో ప్రస్తుతానికి ఈ సరికొత్త "మెర్సిడెస్-AMG E 53" హైబ్రిడ్‌కు నేరుగా పోటీ ఇచ్చే లగ్జరీ మోడల్స్ ఏవీ లేవు. అయితే దీని ధర, మార్కెట్ స్థానాన్ని బట్టి చూస్తే, బీఎమ్‌డబ్ల్యూ M3 కాంపిటీషన్ (BMW M3 Competition), ఆడి RS5 స్పోర్ట్‌బ్యాక్ (Audi RS5 Sportback) కార్లు దీనికి అత్యంత సమీప ప్రత్యామ్నాయాలుగా నిలుస్తాయి.

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