మెర్సిడెస్-బెంజ్ నుంచి రెండు స్పెషల్ ఎడిషన్లు- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మెర్సిడెస్-బెంజ్ భారతదేశంలో "AMG A45 S ఏరో ట్రాక్ ఎడిషన్", "AMG GLE 53 కూపె పెర్ఫార్మెన్స్ ఎడిషన్" మోడళ్లను విడుదల చేసింది.
Published : April 10, 2026 at 4:58 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా భారత మార్కెట్లో రెండు ప్రత్యేక పెర్ఫార్మెన్స్ ఆధారిత కార్లను విడుదల చేసింది. వీటిని "మెర్సిడెస్-బెంజ్ AMG A45 S ఏరో ట్రాక్ ఎడిషన్", "AMG GLE 53 కూపె పెర్ఫార్మెన్స్ ఎడిషన్" పేర్లతో తీసుకొచ్చారు. AMG ఔత్సాహికులను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించిన ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్లు, స్పోర్టీ డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని అందించడంతో పాటు మోటార్స్పోర్ట్ స్ఫూర్తితో కూడిన ప్రత్యేక AMG గుర్తింపును అందిస్తాయని కంపెనీ చెబుతోంది.
ధర ఎంతంటే?: ధరల విషయానికి వస్తే, "మెర్సిడెస్-బెంజ్ AMG A45 S ఏరో ట్రాక్ ఎడిషన్" ధర రూ. 87 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) కాగా, "AMG GLE 53 కూపె పెర్ఫార్మెన్స్ ఎడిషన్" ధరను రూ. 1.52 కోట్లు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు.
1. మెర్సిడెస్-బెంజ్ AMG A45 S ఏరో ట్రాక్ ఎడిషన్: ఇది ఒక పెద్ద స్ప్లిటర్, అదనపు ఫ్లిక్స్తో కూడిన స్పోర్టీ ఫ్రంట్ ఆప్రాన్ను కలిగి ఉంది. ఇవన్నీ హై-గ్లోస్ బ్లాక్ బ్లాక్ ఫినిషింగ్తో వస్తాయి. ఇందులో హై-గ్లోస్ బ్లాక్ ఫినిషింగ్తో కూడిన ఫిక్స్డ్ AMG రియర్ వింగ్ కూడా అమర్చారు.
అత్యుత్తమ స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి, ఈ కారు వెనుక భాగంలో లాటరల్ ఎయిర్ఫ్లో బ్రేక్అవే ఎడ్జ్లను కలిగి ఉంది, అదే సమయంలో హై-గ్లోస్ బ్లాక్ డిఫ్యూజర్ బ్లేడ్ దాని ఏరోడైనమిక్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. దీనిలో 19-అంగుళాల బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి. AMG ప్యాకేజీ కారుకు ఆకర్షణీమైన లుక్ను అందించడమే కాకుండా, దాని ఫంక్షనల్ ప్రయోజనాలను కూడా పెంచుతుంది.
ఇంజిన్ వివరాలు: ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ కారు 2.0-లీటర్ల, నాలుగు-సిలిండర్ల ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఇది 6,750 rpm వద్ద 415 bhp గరిష్ఠ శక్తిని, 5,000-5,250 rpm మధ్య 500 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కారు గంటకు 270 కిలోమీటర్ల గరిష్ఠ వేగాన్ని అందుకోగలదు, అలాగే కేవలం 3.9 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని పుంజుకోగలదు.
2. AMG GLE 53 కూపె పెర్ఫార్మెన్స్ ఎడిషన్: ఈ కారు "AMG Dynamic Plus Package"ను కలిగి ఉంది. ఫలితంగా దాని స్పోర్టినెస్లో స్పష్టమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ వాహనంలో 'AMG Active Ride Control' వ్యవస్థను అందించారు. ఇది కారుకు మరింత స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది.
కంపెనీ ఈ కారులో AMG హై-పెర్ఫార్మెన్స్ కాంపోజిట్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ను అందించింది. దీనిలో అంతర్గతంగా వెంటిలేటెడ్, రంధ్రాలు గల బ్రేక్ డిస్క్లు ఉంటాయి. ఇతర కీలక ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఈ కారు AMG పెర్ఫార్మెన్స్ స్టీరింగ్ వీల్, MBUX ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్లో పూర్తిగా విలీనం చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ డేటా సిస్టమ్, రియల్-టైమ్ టెలిమెట్రీ (ఇందులో ల్యాప్ టైమ్స్, యాక్సిలరేషన్, స్టీరింగ్ ఇన్పుట్లు, బ్రేకింగ్ డేటా వంటివి ఇందులో ఉంటాయి) వంటి సామర్థ్యాలతో వస్తుంది.
ఇంజిన్ వివరాలు: ఇది 3.0-లీటర్ల ఆరు-సిలిండర్ల ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. దీని సహాయంతో ఈ కారు కేవలం 5.3 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు. అలాగే గరిష్ఠంగా 250 kmph వేగంతో ప్రయాణించగలదు. ఈ ఇంజిన్ 6,100 rpm వద్ద 429 bhp గరిష్ఠ శక్తిని, 1,800 rpm నుంచి 5,800 rpm మధ్య 520 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.