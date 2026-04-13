బెంజ్ కారు ప్రియులకు షాక్- ఇక కొనాలనుకున్నా ఆ మోడళ్లు దొరకవ్!
మెర్సిడెస్-బెంజ్ తన భారతీయ వెబ్సైట్ నుంచి A-క్లాస్ లిమోజిన్, EQA, EQB మోడళ్లను తొలగించింది. అలాగే దేశంలో వాటి విక్రయాలను నిలిపివేసింది.
Published : April 13, 2026 at 12:12 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్, భారత మార్కెట్లో తన కొత్త 'మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA EV'ని విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. అయితే అంతకు ముందే కంపెనీ తన భారతీయ వెబ్సైట్ నుంచి A-క్లాస్ లిమోజిన్, EQA, EQB మోడళ్లను తొలగించింది.
మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా తన ఉత్పత్తుల శ్రేణిలోని అధిక ధర కలిగిన మోడళ్లపై దృష్టి సారించడం ప్రారంభించిందని సూచించే నివేదికలు వెలువడిన కాసేపటికే ఇది చోటుచేసుకుంది. అంతేకాకుండా, ఈ విలాసవంతమైన కార్ల దిగ్గజం తన వెబ్సైట్ నుంచి తన ఎలక్ట్రిక్ EQE SUVని కూడా తొలగించింది.
"భారతదేశంలో ఈ మోడళ్ల ప్రస్తుత స్టాక్ మొత్తం పూర్తిగా అమ్ముడైపోయింది. సరికొత్త తరం BEVల కోసం చూస్తున్న వినియోగదారులు, కొత్త 'CLA' మోడల్ను పరిశీలించవచ్చు. ఇప్పటివరకు వచ్చిన మెర్సిడెస్-బెంజ్ మోడళ్లన్నింటిలోకీ ఇది అత్యంత స్మార్ట్ మోడల్. ఇది లగ్జరీ BEV విభాగంలో ఒక సరికొత్త ప్రమాణాన్ని సెట్ చేస్తుంది. ఈ మోడల్ను ఏప్రిల్ 24న ఆవిష్కరించనున్నాం" అని కంపెనీ విడుదల చేసిన ఒక అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
లగ్జరీ సెగ్మెంట్లో ఉన్నత శ్రేణిపైనే ఫోకస్: 2025లో, ఎంట్రీ-లెవల్ విభాగంలో తమ అమ్మకాలు 23 శాతం తగ్గినట్లు మెర్సిడెస్ వెల్లడించింది. ఇప్పటికే మార్జిన్లు ఒత్తిడిలో ఉన్న ఈ విభాగంలో, పోటీ పడటానికి బదులుగా ధరల యుద్ధాలకు దూరంగా ఉండాలని కంపెనీ నిర్ణయించుకుంది. ఈ మేరకు మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా ఎండీ అండ్ సీఈవో సంతోష్ అయ్యర్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు.
దీంతోపాటు "తక్కువ ధరలకు విక్రయించే మా పోటీదారులతో మేము పోటీ పడగలమా? బహుశా పడలేకపోవచ్చు. కానీ మేము మా బలాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం, వాల్యూమ్ కంటే వాల్యూకే కచ్చితంగా ప్రాధాన్యతనిస్తాం" అని జోడించారు.
అంతేకాకుండా, భారత మార్కెట్లోకి రానున్న "మెర్సిడెస్ CLA EV", కంపెనీ ఎంట్రీ-లెవల్ EV పోర్ట్ఫోలియోను కేవలం ఒకే ఒక మోడల్కు పరిమితం చేస్తుంది. ఈ "మెర్సిడెస్ CLA EV"ని రూ. 55 లక్షల నుంచి రూ. 59 లక్షల లోపు ధరలో అందించొచ్చని కంపెనీ అంచనా ధరను వెల్లడించింది.
మెర్సిడెస్ A-క్లాస్ సెడాన్, EQA, EQB, EQE SUV: మెర్సిడెస్-బెంజ్ A-క్లాస్ లిమోజిన్ మార్చి 2021లో భారతదేశంలో విడుదలయ్యింది. ఇంతకుముందు పేర్కొన్నట్లుగా, ఇది అత్యంత సరసమైన మెర్సిడెస్-బెంజ్ మోడల్. 2023లో దీనికి 'ఫేస్లిఫ్ట్' అప్డేట్ లభించింది. ఇది ఐదేళ్లపాటు మార్కెట్లో విక్రయాల్లో కొనసాగి ఇప్పుడు మార్కెట్కు గుడ్బై చెప్పేసింది.
ఇదిలా ఉండగా, మెర్సిడెస్ EQB అనేది కంపెనీ నుంచి వచ్చిన మొట్టమొదటి 3-వరుసల EV. దీన్ని తొలిసారిగా 2022లో పరిచయం చేశారు. ఆ తర్వాత 2024లో దీనికి ఒక 'ఫేస్లిఫ్ట్' అప్డేట్ అందించారు. ఇది మూడు సంవత్సరాలకు పైగా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది. చివరిగా నమోదైన దీని ధర రూ. 70.9-77.5 లక్షల మధ్య ఉంది.
మెర్సిడెస్ EQE విషయానికి వస్తే, ఈ SUVని సెప్టెంబర్ 2023లో GLEకి ఒక EV ప్రత్యామ్నాయంగా పరిచయం చేశారు. రూ. 1.39 కోట్ల ధరకు విడుదలైన ఈ మోడల్ 2.5 సంవత్సరాల పాటు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది.
రూ. 66 లక్షల ప్రారంభ ధరతో EQA అనేది GLAకి ఒక EV ప్రత్యామ్నాయంగా నిలిచింది మరియు Mercedes వారి అత్యంత సరసమైన ఎలక్ట్రిక్ కారుగా గుర్తింపు పొందింది. ఇది రెండు సంవత్సరాల కంటే తక్కువ సమయం పాటు మాత్రమే మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది.
రెండవ తరం మెర్సిడెస్ GLB విడుదల వాయిదా: ఏప్రిల్ 2025లో ICE (సంప్రదాయ ఇంధన) ఆధారిత GLB ఉత్పత్తి నిలిచిపోయినప్పటికీ, రెండవ తరం మోడల్గా ఇది భారత మార్కెట్లోకి తిరిగి ప్రవేశించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ రెండవ తరం GLB మోడల్ను గతేడాది గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ICE, EV అనే రెండు వేరియంట్లలోనూ పరిచయం చేశారు. అయితే, భారతదేశంలో మాత్రం కేవలం ICE ఆధారిత వెర్షన్ మాత్రమే పూర్తిగా దిగుమతి చేసుకున్న CBU యూనిట్గా అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. కాగా, దీని లాంఛ్ టైమ్లైన్ (timeline) మాత్రం ఇంకా ఖరారు చేయలేదు.