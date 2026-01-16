ఫ్లాగ్షిప్, ప్రీమియం ఫోన్ల కోసం కొత్త చిప్సెట్లు- వీటితో మీ గేమింగ్ మరో స్థాయికి!
ఫ్లాగ్షిప్, ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్లలో పనితీరు, గేమింగ్, ఎఫిషియన్సీని పెంచడానికి మీడియాటెక్ "డైమెన్సిటీ 9500s SoC", "డైమెన్సిటీ 8500" అనే రెండు కొత్త చిప్సెట్లను ప్రవేశపెట్టింది.
Published : January 16, 2026 at 10:45 AM IST
Hyderabad: ప్రముఖ సెమీకండక్టర్ సంస్థ మీడియాటెక్ ఫ్లాగ్షిప్, ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ల కోసం రెండు చిప్సెట్లను ఆవిష్కరించింది. అవి: మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500s, డైమెన్సిటీ 8500. ఫ్లాగ్షిప్, ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్లలో పనితీరు, గేమింగ్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా వీటిని తీసుకొచ్చినట్లు కంపెనీ చెబుతోంది. మరెందుకు ఆలస్యం వీటిపై మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దామా? అయితే రండి.
1. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500: ఈ చిప్సెట్లో 3.40GHz వద్ద క్లాక్ చేసిన ఒక కార్టెక్స్-A725 కోర్, 3.20GHz వద్ద క్లాక్ చేసిన మూడు కార్టెక్స్-A725 కోర్లు, 2.20GHz వద్ద క్లాక్ చేసిన నాలుగు కార్టెక్స్-A725 కోర్లు ఉన్నాయి. ఈ చిప్ ఆర్మ్ మాలి-G720 MC8 GPUతో వస్తుంది. ఇది మునుపటి చిప్ కంటే 25% ఎక్కువ పీక్ పెర్ఫార్మెన్స్ను అందిస్తుంది. ఇది 9600Mbps వద్ద LPDDR5X RAM, UFS 4 స్టోరేజ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
డైమెన్సిటీ AI డెవలప్మెంట్ కిట్ సపోర్ట్: ఈ చిప్సెట్ న్యూరల్ ప్రాసెసింగ్ కోసం మీడియాటెక్ NPU 880ని ఉపయోగిస్తుంది. ఈ చిప్సెట్ డైమెన్సిటీ AI డెవలప్మెంట్ కిట్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఇందులో సమగ్ర LLM-LVM AI మోడల్ మద్దకు కూడా లభిస్తుంది. సినిమా-గ్రేడ్ 4K HDR వీడియో, ఫుల్-రేంజ్ HDR జూమ్, QPD జూమ్ హార్డ్వేర్ ఇంజిన్, జీరో షట్టర్ లాగ్, 100% PDAF వంటి ఫీచర్లతో ఇది వినియోగదారులకు ప్రతి క్షణం ఒక సినిమాటిక్ అనుభవాన్ని అందించగలదు. ఇది గరిష్ఠంగా 320MP కెమెరా సెన్సార్లు, 3x32MP @ 30fpsకి మద్దతును కూడా అందిస్తుంది.
డైమెన్సిటీ 8500 కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఈ చిప్సెట్ డ్యూయల్ స్క్రీన్ సపోర్ట్, 144Hz వరకు WQHD+ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఇక కనెక్టివిటీ ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, WiFi 6E, బ్లూటూత్ 5.4, స్మార్ట్ నెట్వర్క్ సూట్ 3.0, సబ్వే మోడ్ 2.0, డ్యూయల్ సిమ్ డ్యూయల్ యాక్టివ్ (DSDA 2.0), R16 UL ఎన్హాన్స్మెంట్, మీడియాటెక్ అల్ట్రాసేవ్ 3.0+, 2TR Wi-Fi యాంటెనాలు ఉన్నాయి.
2. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500s: ఈ చిప్సెట్లో 3.73 GHz వద్ద క్లాక్ చేసిన ఒక Cortex-X925 కోర్, 3.30 GHz వద్ద క్లాక్ చేసిన మూడు Cortex-X4 కోర్లు, 2.40 GHz వద్ద క్లాక్ చేసిన నాలుగు Cortex-A720 కోర్లు ఉన్నాయి. ఈ చిప్ ఆర్మ్ ఇమ్మోర్టాలిస్-G925 GPUతో వస్తుంది. దీని స్టార్ స్పీడ్ ఇంజిన్ అడాప్టివ్ టెక్నాలజీ 3.0, డైమెన్సిటీ ఫ్రేమ్ మల్టిప్లికేషన్ టెక్నాలజీ 3.0 గేమ్ పవర్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.
ఈ చిప్ 9600 Mbps LPDDR5X RAM, UFS 4 స్టోరేజ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. మీడియాటెక్ హై-ఎండ్ NPU మరింత శక్తివంతమైన ఎడ్జ్-సైడ్ జనరేటివ్ AI, ఏజెంట్ AI సామర్థ్యాలను అందిస్తుంది. తదుపరి తరం డైమెన్సిటీ AI డెవలప్మెంట్ కిట్ సపోర్ట్, SLM+LLM AI మోడళ్లకు సమగ్ర మద్దతు కూడా ఇందులో లభిస్తాయి. ఇంకా దీనిలో ఫ్లాగ్షిప్-లెవల్ స్టేబుల్ డిఫ్యూజన్ XL, వీడియో క్రియేషన్ వంటి ఇతర సామర్థ్యాలు కూడా దీనిలో లభిస్తాయి.
7Gbps వరకు డౌన్లింక్ స్పీడ్ సపోర్ట్: 5G R17 మోడెమ్ ఫోర్-క్యారియర్ అగ్రిగేషన్, 7Gbps వరకు డౌన్లింక్ స్పీడ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీడియాటెక్ అల్ట్రాసేవ్ 4.0, AI నెట్వర్క్ కిట్ 2.0 అద్భుతమైన పవర్ ఎఫిషియెన్సీని అందిస్తాయి.
ఈ చిప్సెట్ WiFi 7, బ్లూటూత్ 5.4, మీడియాటెక్ ఎక్స్ట్రా రేంజ్ 3.0 టెక్నాలజీకి మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 320MP కెమెరా సెన్సార్ సపోర్ట్తో పాటు 108MP @ 30fps, 3x36MP @ 30fpsకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ చిప్ 8K డాల్బీ విజన్ వీడియో రికార్డింగ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. ఇంకా ఇది WQHD+ 180Hz కోసం ట్రై-ఫోల్డ్ డిస్ప్లేలు, ట్రై-పోర్ట్ MIPI సపోర్ట్తో వస్తుంది.
మీడియాటెక్ అల్ట్రాసేవ్ 4.0, R17 పవర్ సేవింగ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఫీచర్లు పవర్ ఆదా చేయడంలో సహాయపడతాయి. షావోమీ సబ్-బ్రాండ్ రెడ్మీ ఇప్పటికే తన అప్కమింగ్ "రెడ్మీ టర్బో 5 మ్యాక్స్" స్మార్ట్ఫోన్లో ఈ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500s చిప్సెట్ను అందించనున్నట్లు ప్రకటించింది.