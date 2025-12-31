ETV Bharat / technology

మీడియాటెక్ నుంచి కొత్త చిప్​సెట్​- ఇప్పుడు మిడ్​-రేంజ్ స్మార్ట్​ఫోన్లలో ఫొటోగ్రఫీ మరింత స్మార్ట్!

మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 చిప్​సెట్ లాంఛ్- దీని ప్రత్యేకతలు ఇవే!

Mediatek Dimensity 7100 Chipset Launched
Mediatek Dimensity 7100 Chipset Launched (Photo Credit- MediaTek)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 31, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రముఖ సెమీకండక్టర్ కంపెనీ మీడియాటెక్ తన మిడ్-రేంజ్ లైనప్‌కి కొత్త చిప్‌సెట్‌ను జోడించింది. 'మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100' పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ చిప్‌సెట్ అద్భుతమైన పనితీరు, ఫీచర్లతో మిడ్-రేంజ్ విభాగంలోకి ప్రవేశించింది. ఇది క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ లైనప్‌తో నేరుగా పోటీపడుతుంది.

ఈ చిప్​సెట్​లో హై-రిజల్యూషన్ కెమెరా సపోర్ట్, ఫాస్ట్ మెమరీ, తాజా వైర్‌లెస్ ప్రమాణాలు వంటి ఫీచర్లు కూడా ప్రస్తావించదగినవి. కొత్తగా ప్రారంభించిన ఈ డైమెన్సిటీ 7100 ప్రాసెసర్ "డైమెన్సిటీ 7050 SoC" చిప్‌సెట్‌కు సక్సెసర్. ఈ కొత్త చిప్‌సెట్ కీలక ఫీచర్లను పరిశీలిద్దాం రండి.

మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 కీలక ఫీచర్లు:

మీడియాటెక్ ప్రారంభించిన ఈ కొత్త "డైమెన్సిటీ 7100" చిప్‌సెట్ ఎనర్జీ-ఎఫిషియంట్ 6nm తయారీ ప్రక్రియపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇందులో బిగ్-కోర్ CPU డిజైన్, ఆధునిక GPU, అధునాతన 5G మోడెమ్ ఉన్నాయి.

స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
మానుఫాక్చరింగ్ ప్రాసెస్6 nm
CPU ఆర్కిటెక్చర్4x Arm Cortex-A78 cores clocked at 2.4 GHz, 4x Arm Cortex-A55 cores clocked at 2.0 GHz
GPUArm Mali-G610
5G మోడెమ్Integrated 3GPP Release-16 5G modem Up to 3.3 Gbps MediaTek 5G UltraSave 3.0+
కెమెరా సపోర్ట్Up to 200 MP resolution HDR Imaging Enhanced Autofocus Face Detection
డిస్​ప్లే సపోర్ట్10-bit colour depth HDR video playback
మెమరీ అండ్ స్టోరేజ్ సపోర్ట్ LPDDR5 RAM up to 5500 Mbps UFS 3.1
కనెక్టివిటీWi-Fi 6 Bluetooth 5.4

ఈ డైమెన్సిటీ 7100 చిప్​సెట్​ను రోజువారీ పనులు, గేమింగ్, సోషల్ మీడియా వినియోగాన్ని గొప్ప పనితీరుతో నిర్వహించడం కోసం రూపొందించారు. ఇది డైమెన్సిటీ 7300 లేదా డైమెన్సిటీ 7400 చిప్‌సెట్‌ల మాదిరిగా అదే స్థాయి పనితీరును అందించలేకపోయినప్పటికీ, సాపేక్షంగా మంచి పనితీరును అందిస్తుంది.

దీని బిగ్-కోర్ కార్టెక్స్-A78 CPU సెటప్ వేగవంతమైన యాప్ లాంచ్‌లు, సున్నితమైన మల్టీ టాస్కింగ్‌ను హామీ ఇస్తుంది. అదే సమయంలో దాని మాలి-G610 GPU మృదువైన, దీర్ఘకాలిక గేమ్‌ప్లే కోసం డైమెన్సిటీ 7050 SoC చిప్‌సెట్ కంటే 8% వరకు వేగవంతమైన పనితీరును అందిస్తుంది. అదనంగా "డైమెన్సిటీ 7100" యాప్‌లలో 5% వరకు ఎక్కువ పవర్-ఎఫిషియన్సీని, మల్టీమీడియా ప్లేబ్యాక్‌లో 16% వరకు ఎక్కువ పవర్-ఎఫిషియన్సీని కలిగి ఉందని మీడియాటెక్ పేర్కొంది. అంతేకాకుండా తాజా "డైమెన్సిటీ 7000" సిరీస్ చిప్‌సెట్ మోడెమ్ 23% వరకు ఎక్కువ పవర్-ఎఫిషియన్సీని కలిగి ఉంది.

ఈ కొత్త చిప్‌సెట్‌లోని కనెక్టివిటీ కూడా ప్రస్తావించదగినది. దీని ఇంటిగ్రేటెడ్ రిలీజ్-16 5G మోడెమ్ అత్యంత సమర్థవంతంగా, వేగంగా ఉంటుంది. మీడియాటెక్ 5G అల్ట్రాసేవ్ 3.0+ టెక్నాలజీ 5Gని ఎక్కువసేపు ఉపయోగించినప్పుడు బ్యాటరీ డ్రెయిన్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అదే సమయంలో ఇమేజింగ్‌లో 200-MP వరకు కెమెరాలకు మద్దతు, HDR ప్రాసెసింగ్ మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో మరింత అధునాతన ఫొటోగ్రఫీ సామర్థ్యాలను అందిస్తుంది.

LPDDR5 మెమరీ, UFS 3.1 స్టోరేజ్, ఆధునిక వైర్‌లెస్ ప్రమాణాలతో ఈ "డైమెన్సిటీ 7100" చిప్​సెట్ తదుపరి తరం పనితీరుపై దృష్టి సారించే మెయిన్‌స్ట్రీమ్ 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకు ఒక గొప్ప ప్లాట్‌ఫామ్‌గా ఉంటుంది.

TAGGED:

MEDIATEK DIMENSITY 7100 CHIPSET
MEDIATEK DIMENSITY NEW CHIPSET
MEDIATEK DIMENSITY
DIMENSITY 7100 CHIPSET PHONES
DIMENSITY 7100 CHIPSET LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.