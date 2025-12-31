మీడియాటెక్ నుంచి కొత్త చిప్సెట్- ఇప్పుడు మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్లలో ఫొటోగ్రఫీ మరింత స్మార్ట్!
December 31, 2025
Hyderabad: ప్రముఖ సెమీకండక్టర్ కంపెనీ మీడియాటెక్ తన మిడ్-రేంజ్ లైనప్కి కొత్త చిప్సెట్ను జోడించింది. 'మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100' పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ చిప్సెట్ అద్భుతమైన పనితీరు, ఫీచర్లతో మిడ్-రేంజ్ విభాగంలోకి ప్రవేశించింది. ఇది క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ లైనప్తో నేరుగా పోటీపడుతుంది.
ఈ చిప్సెట్లో హై-రిజల్యూషన్ కెమెరా సపోర్ట్, ఫాస్ట్ మెమరీ, తాజా వైర్లెస్ ప్రమాణాలు వంటి ఫీచర్లు కూడా ప్రస్తావించదగినవి. కొత్తగా ప్రారంభించిన ఈ డైమెన్సిటీ 7100 ప్రాసెసర్ "డైమెన్సిటీ 7050 SoC" చిప్సెట్కు సక్సెసర్. ఈ కొత్త చిప్సెట్ కీలక ఫీచర్లను పరిశీలిద్దాం రండి.
మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 కీలక ఫీచర్లు:
మీడియాటెక్ ప్రారంభించిన ఈ కొత్త "డైమెన్సిటీ 7100" చిప్సెట్ ఎనర్జీ-ఎఫిషియంట్ 6nm తయారీ ప్రక్రియపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇందులో బిగ్-కోర్ CPU డిజైన్, ఆధునిక GPU, అధునాతన 5G మోడెమ్ ఉన్నాయి.
|స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|మానుఫాక్చరింగ్ ప్రాసెస్
|6 nm
|CPU ఆర్కిటెక్చర్
|4x Arm Cortex-A78 cores clocked at 2.4 GHz, 4x Arm Cortex-A55 cores clocked at 2.0 GHz
|GPU
|Arm Mali-G610
|5G మోడెమ్
|Integrated 3GPP Release-16 5G modem Up to 3.3 Gbps MediaTek 5G UltraSave 3.0+
|కెమెరా సపోర్ట్
|Up to 200 MP resolution HDR Imaging Enhanced Autofocus Face Detection
|డిస్ప్లే సపోర్ట్
|10-bit colour depth HDR video playback
|మెమరీ అండ్ స్టోరేజ్ సపోర్ట్
|LPDDR5 RAM up to 5500 Mbps UFS 3.1
|కనెక్టివిటీ
|Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4
ఈ డైమెన్సిటీ 7100 చిప్సెట్ను రోజువారీ పనులు, గేమింగ్, సోషల్ మీడియా వినియోగాన్ని గొప్ప పనితీరుతో నిర్వహించడం కోసం రూపొందించారు. ఇది డైమెన్సిటీ 7300 లేదా డైమెన్సిటీ 7400 చిప్సెట్ల మాదిరిగా అదే స్థాయి పనితీరును అందించలేకపోయినప్పటికీ, సాపేక్షంగా మంచి పనితీరును అందిస్తుంది.
దీని బిగ్-కోర్ కార్టెక్స్-A78 CPU సెటప్ వేగవంతమైన యాప్ లాంచ్లు, సున్నితమైన మల్టీ టాస్కింగ్ను హామీ ఇస్తుంది. అదే సమయంలో దాని మాలి-G610 GPU మృదువైన, దీర్ఘకాలిక గేమ్ప్లే కోసం డైమెన్సిటీ 7050 SoC చిప్సెట్ కంటే 8% వరకు వేగవంతమైన పనితీరును అందిస్తుంది. అదనంగా "డైమెన్సిటీ 7100" యాప్లలో 5% వరకు ఎక్కువ పవర్-ఎఫిషియన్సీని, మల్టీమీడియా ప్లేబ్యాక్లో 16% వరకు ఎక్కువ పవర్-ఎఫిషియన్సీని కలిగి ఉందని మీడియాటెక్ పేర్కొంది. అంతేకాకుండా తాజా "డైమెన్సిటీ 7000" సిరీస్ చిప్సెట్ మోడెమ్ 23% వరకు ఎక్కువ పవర్-ఎఫిషియన్సీని కలిగి ఉంది.
ఈ కొత్త చిప్సెట్లోని కనెక్టివిటీ కూడా ప్రస్తావించదగినది. దీని ఇంటిగ్రేటెడ్ రిలీజ్-16 5G మోడెమ్ అత్యంత సమర్థవంతంగా, వేగంగా ఉంటుంది. మీడియాటెక్ 5G అల్ట్రాసేవ్ 3.0+ టెక్నాలజీ 5Gని ఎక్కువసేపు ఉపయోగించినప్పుడు బ్యాటరీ డ్రెయిన్ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అదే సమయంలో ఇమేజింగ్లో 200-MP వరకు కెమెరాలకు మద్దతు, HDR ప్రాసెసింగ్ మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్లలో మరింత అధునాతన ఫొటోగ్రఫీ సామర్థ్యాలను అందిస్తుంది.
LPDDR5 మెమరీ, UFS 3.1 స్టోరేజ్, ఆధునిక వైర్లెస్ ప్రమాణాలతో ఈ "డైమెన్సిటీ 7100" చిప్సెట్ తదుపరి తరం పనితీరుపై దృష్టి సారించే మెయిన్స్ట్రీమ్ 5G స్మార్ట్ఫోన్లకు ఒక గొప్ప ప్లాట్ఫామ్గా ఉంటుంది.