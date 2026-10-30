Maserati GT2 Stradale: మార్కెట్లోకి సరికొత్త సూపర్కార్- ధర ఎంతో తెలిస్తే షాకే!
మసెరటి తన కొత్త సూపర్కార్ 'GT2 స్ట్రాడేల్'ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ప్రస్తుతానికి దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 5.71 కోట్లు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది.
Published : October 30, 2026 at 5:40 PM IST
Hyderabad: ఇటాలియన్ లగ్జరీ సూపర్కార్ల తయారీ సంస్థ మసెరటి తన సరికొత్త 'GT2 స్ట్రాడేల్'ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త సూపర్కారును GT2 రేస్ ట్రాక్ కారు ఆధారంగా అభివృద్ధి చేశారు. రేస్ ట్రాక్ల కోసమే కాకుండా, సాధారణ రోడ్లపై కూడా ఎలాంటి అభ్యంతరం లేకుండా నడుపుకొనేలా (స్ట్రీట్ లీగల్) దీనిని రూపొందించడం విశేషం.
కంపెనీ దీని బేస్ మోడల్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను రూ. 5.71 కోట్లుగా నిర్ణయించింది (ఆప్షనల్ ఫీచర్లు, కస్టమైజేషన్ ఛార్జీలు అదనం). ప్రస్తుతం ఈ ధర భారీగా ఉన్నప్పటికీ.. భారత్, యూరప్ దేశాల మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (FTA) అమల్లోకి వస్తే దిగుమతి సుంకాలు (ఇంపోర్ట్ డ్యూటీలు) తగ్గి ఈ కారు ధర ఏకంగా 38% వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ఈ 'GT2 స్ట్రాడేల్'ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 914 యూనిట్లకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు. 1914లో మసెరటి కంపెనీ స్థాపనకు గుర్తుగా ఈ సంఖ్యను నిర్ణయించారు. అయితే ఇందులో భారత్కు ఎన్ని యూనిట్లు కేటాయిస్తారనేది ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.
మసెరటి GT2 స్ట్రాడేల్ డిజైన్:
కేవలం ట్రాక్పైనే నడిచే 'GT2'కి భిన్నంగా, ఈ కొత్త 'స్ట్రాడేల్'పై రేసింగ్ గ్రాఫిక్స్ను తొలగించి మరింత హుందాగా కనిపించేలా తీర్చిదిద్దారు. మెరుగైన ఎయిర్ఫ్లో, కూలింగ్ కోసం దీనికి సరికొత్త ఫ్రంట్ బంపర్ను అమర్చారు. అదనంగా, ఈ కారులో C-పిల్లర్ల దగ్గర సైడ్ వెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇవి దీని రేసింగ్ వెర్షన్ను గుర్తుచేస్తాయి.
ఏ సూపర్కార్కైనా బరువును వీలైనంత తక్కువగా ఉంచడం చాలా కీలకం. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ దీనిలో విస్తృతంగా కార్బన్-ఫైబర్ విడిభాగాలను ఉపయోగించింది. దీంతో దీని బరువు MC20 కంటే దాదాపు 60 కిలోలు తగ్గటం విశేషం. బరువును తగ్గించినప్పటికీ, కంపెనీ ఏరోడైనమిక్స్ విషయంలో ఎక్కడా రాజీపడలేదు.
ఈ కారు ఏకంగా 500 కిలోల డౌన్ఫోర్స్ను ఉత్పత్తి చేస్తుందని, దాని అద్భుతమైన ఏరోడైనమిక్ డిజైన్ వల్లే ఇది సాధ్యమైందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇందులో కార్బన్-ఫైబర్ బాడీ విడిభాగాలు, రేసింగ్ డిఫ్యూజర్తో పాటు ముందు భాగంలో ఏరోడైనమిక్ ఫీచర్లు, అలాగే వెనుక వైపు మూడు రకాలుగా సర్దుబాటు చేయగల పెద్ద రియర్ వింగ్ ఉన్నాయి.
మసెరటి GT2 స్ట్రాడేల్ పవర్ట్రెయిన్: ఈ కొత్త 'GT2 స్ట్రాడేల్'లో 3.0-లీటర్, ట్విన్-టర్బో V6 ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది 631 bhp పవర్, 729 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ సామర్థ్యం, కేవలం రేస్ ట్రాక్ల కోసం మాత్రమే రూపొందించిన 'GT2' మోడల్ కంటే 9.8 bhp ఎక్కువ. ఈ ఇంజిన్కు 8-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను అనుసంధానించారు. ఇది వెనుక చక్రాలకు శక్తిని అందిస్తుంది. ఈ కారు కేవలం 2.8 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదని, దీని గరిష్ఠ వేగం గంటకు 324 కిలోమీటర్లని మసెరటి పేర్కొంది.
డ్రైవింగ్ మోడ్లు: ఈ సూపర్కార్ మొత్తం నాలుగు డ్రైవింగ్ మోడ్లను అందిస్తుంది. అవి:
- కోర్సా (Corsa)
- స్పోర్ట్ (Sport)
- GT
- వెట్ (Wet)