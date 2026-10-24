ప్రీమియం హంగులతో విక్టోరిస్ 'ఆరమ్' ఎడిషన్- ధర ఎంతంటే?
మారుతి సుజుకి తన పాపులర్ SUV విక్టోరిస్ కోసం కొత్త 'ఆరమ్ ఎడిషన్'ను విడుదల చేసింది. ఇది రూ. 22,990 ధర కలిగిన ఒక యాక్సెసరీస్ ప్యాకేజీ.
Published : October 24, 2026 at 6:37 PM IST
Hyderabad: దేశీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మారుతి సుజుకి ఇండియా తన సరికొత్త మిడ్సైజ్ SUV 'మారుతి విక్టోరిస్' (Maruti Victoris) విజయవంతంగా ఒక సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్నట్లు ప్రకటించింది. గతేడాది సెప్టెంబర్ 2025లో విడుదలైన ఈ SUV, భారత ప్యాసింజర్ వాహన రంగంలో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. కేవలం ఒక్క ఏడాదిలోనే అత్యంత వేగంగా 1.5 లక్షల (1,50,000) యూనిట్ల విక్రయాల మైలురాయిని దాటిన మోడల్గా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిందని మారుతి పేర్కొంది. ఈ ఘన విజయాన్ని పురస్కరించుకుని కంపెనీ పండగ వేళ దీనిలో సరికొత్త 'ఆరమ్ ఎడిషన్' (Aurum Edition)ను విడుదల చేసింది. అయితే దీనిని ప్రత్యేక వేరియంట్గా కాకుండా, యాడ్-ఆన్ యాక్సెసరీ ప్యాకేజీగా మాత్రమే అందిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.
ఈ ఆరమ్ ఎడిషన్ యాక్సెసరీ ప్యాకేజీ ధరను రూ. 22,990గా నిర్ణయించారు. ఇది విక్టోరిస్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వేరియంట్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక ధరల విషయానికి వస్తే, మారుతి విక్టోరిస్ శ్రేణి ధరలు రూ. 10.50 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై రూ. 19.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉన్నాయి.
మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ ఆరమ్ ఎడిషన్ పవర్ట్రెయిన్: ఈ సరికొత్త ఆరమ్ ఎడిషన్ మారుతి విక్టోరిస్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇందులో 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ఉంటాయి. ఇందులో EV మోడ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ మొత్తంగా 116 hp పవర్, 122 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి e-CVT గేర్బాక్స్ జత చేశారు. కాగా ఈ SUV పెట్రోల్, CNG పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్లలో కూడా అందుబాటులో ఉంది.
మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ ఆరమ్ ఎడిషన్లో కొత్తగా ఏముంది?:
- ఎక్స్టీరియర్ మార్పులు:
ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్లో ఫ్రంట్, సైడ్, రియర్ స్కిడ్ ప్లేట్లతో పాటు వీల్ ఆర్చ్లపై ఆకర్షణీయమైన కాపర్ (రాగి రంగు) ఇన్సర్ట్లను అందించారు. ఇవి SUVకి మరింత వినూత్నమైన, ప్రీమియం లుక్ను తీసుకొస్తాయి. వీటితో పాటు ఈ కారు ఫ్రంట్ గ్రిల్, ఫెండర్లు, బంపర్లు, బాడీ సైడ్ మోల్డింగ్లు, డోర్ వైజర్లపై అధునాతన క్రోమ్ యాక్సెసరీలను జోడించారు.
- ఇంటీరియర్ మార్పులు: క్యాబిన్ లోపల కస్టమర్ల సౌకర్యం కోసం అన్ని సీజన్లలో ఉపయోగించుకునేలా ఆల్-వెదర్ 3D ఫ్లోర్ మ్యాట్స్, 3D బూట్ మ్యాట్స్తో పాటు వెనుక ట్రంక్ సిల్ గార్డ్ను ప్రత్యేకంగా అమర్చారు.
పేరు వెనుక కథ: ఈ ఎడిషన్కు పెట్టిన 'ఆరమ్' (Aurum) అనే పేరుకు లాటిన్లో బంగారం అని అర్థం. విడుదలైన ఏడాదిలోనే విక్టోరిస్ కనబరిచిన అద్భుతమైన పనితీరును ప్రతీకగా కంపెనీ ఈ పేరును ఎంచుకుంది.
మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ అమ్మకాలు: విడుదలైనప్పటి నుంచే మారుతి విక్టోరిస్ అమ్మకాలు చాలా అద్భుతంగా సాగాయని చెప్పవచ్చు. తొలి ఏడాదిలోనే ఈ మోడల్ మొత్తం 1,47,602 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. ప్యాసింజర్ వాహన విభాగంలో కొత్తగా లాంఛ్ అయిన మోడళ్లలో ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యుత్తమ అమ్మకాలు ఇవే కావడం విశేషం. దీని నెలవారీ విక్రయాల విషయానికి వస్తే, కంపెనీ సగటున నెలకు 10,000 నుంచి 13,000 యూనిట్లను విక్రయిస్తోంది. అయితే, జనవరి 2026లో అమ్మకాలు ఏకంగా 15,240 యూనిట్లకు చేరి గరిష్ఠ స్థాయిని తాకాయి.