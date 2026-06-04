భారత్లో తొలి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ప్యాసింజర్ కారు: 'వాగన్R'ను ఆవిష్కరించిన మారుతి
మారుతి సుజుకి భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ప్యాసింజర్ కారు "వాగన్R ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్"ను ఆవిష్కరించింది.
Published : June 4, 2026 at 3:37 PM IST
New Delhi: దేశీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మారుతి సుజుకి గురువారం వాగన్R ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ కారును ఆవిష్కరించింది. ఇది భారత్లో మొట్టమొదటి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ప్యాసింజర్ కార్. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరల అస్థిరత నేపథ్యంలో ప్రత్యామ్నాయ, పర్యావరణహిత ఇంధనాల వైపు భారత్ అడుగులు వేస్తోంది. దీనిలో భాగంగానే మారుతి దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ప్యాసింజర్ కారును పరిచయం చేసింది.
ఈ సరికొత్త మోడల్ E20 నుంచి E100 వరకు గల ఇథనాల్-పెట్రోల్ మిశ్రమాలతో నడిచే సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. 100 శాతం ఇథనాల్తో నడిచేలా రూపొందిన దేశీయ మొదటి మాస్-మార్కెట్ ప్యాసింజర్ వాహనం ఇదే. సంప్రదాయ పెట్రోల్పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం, రవాణా రంగంలో జీవ ఇంధనాల (బయో ఫ్యూయల్స్) వాడకాన్ని విస్తృతం చేయాలనే భారత ప్రభుత్వ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఈ మోడల్ను తీసుకొచ్చినట్లు మారుతి సుజుకి వెల్లడించింది.
📍 New Delhi— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 4, 2026
Launched India’s Flex-Fuel Car by Maruti Suzuki in New Delhi along with Union Minister Shri @HardeepSPuri Ji.
Congratulations to the entire team on this remarkable and forward-looking achievement. This milestone reinforces the vision of Prime Minister Shri… pic.twitter.com/r6UgSURqFM
ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ అంటే?: ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ వెహికల్స్ (FFV) అంటే పెట్రోల్, ఇథనాల్ లేదా రెండింటి మిశ్రమంతో నడిచే వాహనాలు. పెట్రోల్లో కలిపిన ఇథనాల్ శాతాన్ని బట్టి E20, E85, E100... ఇలా ఇంధన గ్రేడ్లుగా పిలుస్తారు. అయితే ఇక్కడ E100 విషయానికి వస్తే, ఇది 100 శాతం ఇథనాల్తో కూడిన ఇంధనం. ఇది పెట్రోల్తో కలిపే మిశ్రమం కాదు, నేరుగా ట్యాంక్లో నింపి వాడగలిగే బయోఫ్యూయల్.