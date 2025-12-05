మారుతి సుజుకి 'స్విఫ్ట్'పై బంపర్ ఆఫర్లు- రూ. 55,000 వరకు తగ్గింపు!

ETV Bharat / technology

Maruti Swift
Maruti Swift (Photo Credit- Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 5, 2025 at 12:26 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ భారతీయ హ్యాచ్‌బ్యాక్ మార్కెట్‌లో ప్రసిద్ధి చెందిన కారు. ఇప్పుడు ఇది GST తగ్గింపు ప్రయోజనాలతో వినియోగదారులకు మరింత చేరువవుతోంది. సంవత్సరం ముగిసే సమయానికి స్టాక్‌ను త్వరగా క్లియర్ చేసుకునేందుకు మారుతి సుజుకి భారీ ఆఫర్‌లతో ముందుకు వచ్చింది. డిసెంబర్ 2025 లక్ష్యంగా చేసుకుని స్విఫ్ట్ కార్లపై ఆకర్షణీయమైన డీల్‌లను ప్రకటించింది.

దీంతో మీరు డిసెంబర్ నెలలో మారుతి స్విఫ్ట్ కొనుగోలు చేస్తే ఏకంగా రూ. 55,000 వరకు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఇందులో రూ. 25,000 వరకు డైరెక్ట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్, స్క్రాపేజ్ పాలసీ ద్వారా రూ. 25,000 బోనస్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ చేసే వారికి రూ. 15,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ ఉన్నాయి. దీనిపై అదనంగా రూ. 5,000 విలువైన ఇతర బెనిఫిట్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

స్టైలిష్ డిజైన్, నమ్మకమైన ఇంజిన్, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులు ఇవన్నీ కలిసి ఈ కారును కుటుంబాల మొదటి ఎంపికగా మార్చాయి. ఇప్పుడు ధరల తగ్గింపులు, ఆఫర్లతో డిసెంబర్‌ మార్కెట్లో స్విఫ్ట్‌కు డిమాండ్ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీరు ఉన్న నగరం, రాష్ట్రాన్ని బట్టి డిస్కౌంట్ ఆఫర్లు మారుతూ ఉంటాయి. ప్రతి డీలర్‌షిప్ వద్ద ఉన్న స్టాక్ పరిమాణం, స్థానిక డిమాండ్, కంపెనీ పంపిణీ ప్రణాళికలు ఆఫర్ల పరిమాణంలో తేడాలకు కారణమవుతాయి.

అలాగే ఈ డిసెంబర్ ఆఫర్‌లు స్టాక్ లభ్యతకు లోబడి ఉంటాయి. షోరూమ్‌లోని యూనిట్లు పూర్తయితే ఆఫర్‌లు మారవచ్చు లేదా ముందుగానే ముగియవచ్చు. కాబట్టి ఈ కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నవారు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే సమీపంలోని షోరూమ్‌ని సందర్శించి వివరాలను అడిగి తెలుసుకుంటే మంచిది.

మారుతి స్విఫ్ట్ కారు ధర: ప్రస్తుత ధరలు రూ. 5.79 లక్షల నుంచి రూ. 8.80 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉన్నాయి. ఈ విభాగంలోనూ ఈ హ్యాచ్‌బ్యాక్ దాని పనితీరుతో బెంచ్‌మార్క్‌ సెట్ చేసింది. కొత్త తరం 1.2-లీటర్ Z-సిరీస్ మూడు-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 80 bhp పవర్​, 112 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

ఇది నగర డ్రైవింగ్‌కు అవసరమైన ప్రతిస్పందనను, హైవే క్రూజింగ్‌కు అవసరమైన మెరుగుదలను అందిస్తుంది. 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, AMT అనే రెండు ట్రాన్స్‌మిషన్ ఎంపికలతో లభిస్తుంది. దీని CNG వేరియంట్ విషయానికి వస్తే, కంప్రెస్డ్ నేచురల్ గ్యాస్‌పై నడుస్తున్నప్పుడు ఇంజిన్ అవుట్‌పుట్ కొద్దిగా తగ్గడం సహజం. కానీ ఈ తక్కువ పనితీరు గురించి చాలామంది మరచిపోయే విధంగా ఇది మంచి మైలేజ్​ను ఇస్తుంది.

ఎందుకంటే స్విఫ్ట్ CNG 32.85 km/kg మైలేజీని హామీ ఇస్తుంది. కాంపాక్ట్ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌లలో అత్యుత్తమ గణాంకాలలో ఇది ఒకటి. పెట్రోల్ స్విఫ్ట్ కూడా ఉత్తమ మైలేజీని కలిగి ఉందని మారుతి సుజుకి ప్రకటించింది. ఈ కారు మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్ వెర్షన్లు 24.80 km/l ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయి. దీంతోపాటు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఇది అధునాతన ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

