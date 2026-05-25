మారుతి సుజుకి నుంచి భారత్ తొలి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ కారు- పెట్రోల్కు బైబై!
మారుతి సుజుకి భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వెహికల్ను 2026 జూన్ 5న లాంఛ్ చేయనుంది. ఈ వాహనం 100 శాతం ఇథనాల్, అంటే E100 ఇంధనంతో నడిచే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది.
Published : May 25, 2026 at 4:52 PM IST
Hyderabad: ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా 2026 జూన్ 5న మారుతి సుజుకి భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వెహికల్ (FFV)ను లాంఛ్ చేయనుంది. నాగ్పుర్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో కేంద్ర రోడ్డు రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ వాహనం 'E100' గ్రేడ్ ఇంధనంతో నడిచే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుందని గడ్కరీ పేర్కొన్నారు. దిల్లీలో జరిగే ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఈ వాహనాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనమైన ఇథనాల్ను అందిపుచ్చుకుని, గ్రీన్ ఫ్యూయల్ దిశగా భారత్ వేసే కీలక అడుగుకు ఈ FFV లాంఛ్ నాంది పలకనుంది.
ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ లేదా E100 అంటే?: ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ లేదా E100 అంటే 100 శాతం ఇథనాల్తో కూడిన ఇంధనం. అంటే ఇది స్వచ్ఛమైన ఇథనాల్. ఇంధన మిశ్రమం కాదు. కాబట్టి దీన్ని నేరుగా ఇంధనంగా ఉపయోగించవచ్చు.
Union Minister for Road Transport and Highways #NitinGadkari confirmed that #MarutiSuzuki will launch a Flex Fuel vehicle (FFV) on June 5, 2026, which falls on World Environment Day.#FlexFuelCar pic.twitter.com/DdiE2j4UbM— ETV Bharat (@ETVBharatEng) May 25, 2026
పెట్రోల్, E20తో పోలిస్తే, E100 ఆక్టేన్ రేటింగ్ ఎక్కువ. అందుకే E100 కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఇంజిన్లలో ఇది మెరుగ్గా మండుతుంది, తద్వారా సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. అయితే E100 సాధారణ పెట్రోల్ వాహనాలకు సరిపోదు. ఎందుకంటే ఇథనాల్ కోరోసివ్గా (తుప్పు పట్టించే స్వభావం) ఉండటం, ఎనర్జీ ఉత్పాదనలో భిన్నంగా ప్రవర్తించడం వల్ల మార్పులు లేకుండా సాధారణ పెట్రోల్ వాహనాల్లో E100 వాడటం సాధ్యం కాదు.
క్రూడ్ ఆయిల్ దిగుమతులను తగ్గించడం, కాలుష్యాన్ని అదుపు చేయడం, రైతులకు లాభం చేకూర్చడమే లక్ష్యంగా భారత ప్రభుత్వం E100ను ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ ఇథనాల్ను సామాన్యులకు చేర్చడంలో ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహనాలే కీలకం కానున్నాయి.