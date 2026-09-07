ETV Bharat / technology

వాహనదారులకు మారుతి సుజుకి బిగ్ షాక్: మళ్లీ పెరగనున్న కార్ల ధరలు- పూర్తి వివరాలు ఇవే!

మారుతి సుజుకి ఎంపిక చేసిన కార్ల మోడళ్లపై గరిష్ఠంగా రూ. 20,000 వరకు ధరలను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ముడిసరుకుల వ్యయాల భారాన్ని చూపుతూ కంపెనీ మే నెల నుంచి ధరలను పెంచడం ఇది మూడోసారి.

ప్రాతినిధ్య చిత్రం
ప్రాతినిధ్య చిత్రం (ఫొటో క్రెడిట్: Maruti Suzuki via IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 7, 2026 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: దేశీయ కార్ల తయారీ రంగంలో తిరుగులేని ఆధిపత్యంతో కొనసాగుతున్న మారుతి సుజుకి ఇండియా (Maruti Suzuki India) వాహనదారులకు మరోసారి గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో పెరుగుతున్న ఉత్పత్తి వ్యయాలు, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్ల కారణంగా తన కొన్ని మోడళ్ల ధరలను పెంచుతున్నట్లు సంస్థ సోమవారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ తాజా నిర్ణయం ప్రకారం ఎంపిక చేసిన కార్ల మోడళ్లపై గరిష్ఠంగా రూ. 20,000 వరకు పెంపు ఉంటుంది. ఈ సవరించిన ధరలు ఈ నెల (సెప్టెంబర్ 2026) నుంచే అమలులోకి రానున్నట్లు మారుతి సుజుకి స్పష్టం చేసింది.

గడిచిన మే నెల నుంచి కంపెనీ ధరలను పెంచడం ఇది మూడోసారి కావడం గమనార్హం. దీనికి ముందు ప్రకటించిన రెండు ధరల పెంపుదలలు కంపెనీ పోర్ట్‌ఫోలియోలోని దాదాపు అన్ని మోడళ్లకు వర్తించగా, ఈసారి మాత్రం కేవలం ఎంపిక చేసిన మోడళ్లపైనే భారాన్ని మోపారు. ఈ మేరకు మారుతి సుజుకి ఇండియా ఒక రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్‌లో పూర్తి వివరాలను వెల్లడించింది.

"కార్ల తయారీకి అవసరమయ్యే ముడిసరుకుల వ్యయాలు (ఇన్‌పుట్ కాస్ట్స్) నిరంతరాయంగా, విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీపై పడుతున్న అదనపు ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఎంపిక చేసిన మోడళ్ల ధరలను రూ. 20,000 వరకు పెంచాలని నిర్ణయించాము. ఈ నూతన ధరలు సెప్టెంబర్ 2026 నుంచి తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయి" అని మారుతి సుజుకి తన నివేదికలో పేర్కొంది.

గత కొన్ని నెలలుగా పెరుగుతున్న వ్యయాల ప్రభావాన్ని వినియోగదారులపై పడకుండా చూసేందుకు కంపెనీ అంతర్గతంగా అనేక రకాల వ్యయ నియంత్రణ చర్యలను చేపట్టినట్లు తెలిపింది. అయినప్పటికీ, మార్కెట్లో ద్రవ్యోల్బణ భారం రికార్డు స్థాయికి చేరడం, ప్రతికూల వ్యయ వాతావరణం సుదీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగుతుండటంతో కంపెనీకి వేరే ప్రత్యామ్నాయం లేకుండా పోయిందని వివరించింది. ముడిసరుకుల ధరల భారాన్ని పూర్తిగా భరించడం సంస్థకు సాధ్యం కాకపోవడం వల్లే, అందులో కొంత భాగాన్ని మార్కెట్‌కు అంటే వినియోగదారులకు బదిలీ చేయక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడిందని కంపెనీ యాజమాన్యం వివరించింది. అయితే, ఈ భారం కస్టమర్లపై సాధ్యమైనంత తక్కువగా ఉండేలా చూసేందుకు తాము నిరంతరం ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నామని మారుతి సుజుకి అదనంగా జోడించింది.

ఆటోమొబైల్ రంగంలో స్టీల్, అల్యూమినియం, ప్లాస్టిక్ వంటి కీలక ముడిపదార్థాల ధరలు పెరగడం వల్ల కార్ల తయారీ వ్యయం గణనీయంగా పెరిగింది. పండుగల సీజన్ ప్రారంభం కానున్న తరుణంలో మారుతి సుజుకి తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం మధ్యతరగతి కొనుగోలుదారులపై అదనపు ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ కంపెనీ తన మార్కెట్ వాటాను కాపాడుకుంటూనే, నాణ్యమైన వాహనాలను అందించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని స్పష్టం చేసింది.

TAGGED:

MARUTI SUZUKI
MARUTI SUZUKI CARS PRICE
MARUTI SUZUKI CARS PRICE LIST
MARUTI SUZUKI INCREASE PRICE
MARUTI SUZUKI PRICE HIKE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.