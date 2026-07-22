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కార్ల ప్రియులకు షాక్: ఆగస్టు నుంచి మారుతి సుజుకి ధరల పెంపు!

దేశీయ దిగ్గజం మారుతి సుజుకి వచ్చే ఆగస్టు 2026 నుంచి తన అన్ని ప్యాసింజర్ కార్ల ధరలను గరిష్ఠంగా రూ. 30,000 వరకు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది.

Maruti Suzuki To Hike Prices By Up To Rs 30,000 In August 2026
Maruti Suzuki To Hike Prices By Up To Rs 30,000 In August 2026 (Photo Credit- Getty Images/AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 22, 2026 at 2:59 PM IST

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Hyderabad: భారతీయ అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ 'మారుతి సుజుకి' (Maruti Suzuki) వాహనదారులకు షాకిచ్చింది. వచ్చే ఆగస్టు 2026 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా తన ప్యాసింజర్ కార్ల ధరలను పెంచుతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. వివిధ మోడళ్లు, వేరియంట్లను బట్టి ఈ ధరల పెంపు గరిష్టంగా రూ. 30,000 వరకు ఉండనుంది. అయితే ఏ మోడల్‌పై ఎంత ధర పెరుగుతుందనే ఖచ్చితమైన వివరాలను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు.

ఈ ఏడాదిలోనే ఇది రెండోసారి!: మారుతి సుజుకి సంస్థ ధరలను పెంచడం ఈ ఏడాదిలో ఇది రెండోసారి కావడం గమనార్హం. అంతకుముందు, ఇదే ఏడాది జనవరిలో కూడా కంపెనీ తన అన్ని కార్ల ధరలను గరిష్ఠంగా రూ. 30,000 వరకు పెంచింది. తాజాగా ఇప్పుడు ఆగస్టు నుంచి మరోసారి వాత పెట్టేందుకు సిద్ధమైంది.

కంపెనీ అధికారిక వివరణ (NSE ఫైలింగ్ ప్రకారం):
నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE)కి సమర్పించిన నివేదికలో కంపెనీ ఈ నిర్ణయానికి గల కారణాలను వివరించింది. కార్ల తయారీకి అయ్యే ముడిసరుకుల వ్యయం (ఇన్‌పుట్ కాస్ట్) నిరంతరాయంగా పెరుగుతుండటమే దీనికి ప్రధాన కారణమని పేర్కొంది.

"ఇన్‌పుట్ ఖర్చులు నిరంతరాయంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, కంపెనీ తన అన్ని మోడళ్ల ధరలను రూ. 30,000 వరకు పెంచాలని నిర్ణయించింది. ఈ ధరల పెంపు ఆగస్టు 2026 నుంచి అమలుల్లోకి వస్తుంది" అని కంపెనీ తన ఫైలింగ్‌లో స్పష్టం చేసింది.

తామే భరించడానికి ప్రయత్నించిన మారుతి.. కానీ తప్పనిసరి పరిస్థితి:
గత కొన్ని నెలలుగా వ్యయ నియంత్రణ చర్యల ద్వారా పెరుగుతున్న ఉత్పత్తి ఖర్చుల ప్రభావాన్ని సాధ్యమైనంతవరకు తగ్గించడానికి, ఆ భారాన్ని తామే భరించడానికి నిరంతరం ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నట్లు మారుతి సుజుకి తెలిపింది. అయినప్పటికీ, ద్రవ్యోల్బణ భారం మరింత పెరగడం, తయారీ వ్యయానికి సంబంధించిన క్లిష్ట పరిస్థితులు అలాగే కొనసాగుతుండటం వల్ల, పెరిగిన ఖర్చులలో కొంత భాగాన్ని మార్కెట్ (వినియోగదారుల)పై మోపడానికి సిద్ధమైనట్లు పేర్కొంది. అయితే, కస్టమర్లపై దీని ప్రభావం వీలైనంత తక్కువగా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.

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