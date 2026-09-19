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మారుతి స్విఫ్ట్, డిజైర్, బాలెనో కార్లలో 'CNG AMT' వేరియంట్లు- ధర, మైలేజ్, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

మారుతి సుజుకి తన స్విఫ్ట్, డిజైర్, బాలెనో కార్లలో కొత్త CNG AMT వేరియంట్లను విడుదల చేసింది. వీటి ధర రూ. 7.92 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

2026 మారుతి సుజుకి బాలెనో
2026 మారుతి సుజుకి బాలెనో (ఫొటో క్రెడిట్: Nexa Experience)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 3:59 PM IST

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Hyderabad: మారుతి సుజుకి తన పాపులర్ మోడల్స్ అయిన స్విఫ్ట్ (Swift), డిజైర్ (Dzire), బాలెనో (Baleno)లలో కొత్త CNG వేరియంట్లను విడుదల చేసింది. ఈ మోడళ్లలో కంపెనీ మొదటిసారిగా AMT (ఆటోమేటెడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్)ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పటివరకు ఈ మూడు కార్ల CNG వెర్షన్లు కేవలం మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేవి.

కొత్త AMT వెర్షన్‌తో డ్రైవర్లు క్లచ్ పెడల్‌ను ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు, గేర్లు ఆటోమేటిక్‌గా మారిపోతాయి. కావాలనుకుంటే మాన్యువల్‌గా కూడా గేర్లు మార్చుకోవచ్చు.

పండుగ సీజన్‌ను పురస్కరించుకుని కంపెనీ ఈ మోడళ్లను విడుదల చేసింది. వీటి ప్రారంభ ధరల (ఎక్స్-షోరూమ్) వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

2026 మారుతి సుజుకి డిజైర్
2026 మారుతి సుజుకి డిజైర్ (ఫొటో క్రెడిట్: Maruti Suzuki)
  • స్విఫ్ట్ CNG AMT: రూ. 7.92 లక్షల నుంచి ప్రారంభం
  • బాలెనో CNG AMT: రూ. 8.32 లక్షల నుంచి ప్రారంభం
  • డిజైర్ CNG AMT: రూ. 8.53 లక్షల నుంచి ప్రారంభం

వేరియంట్ల వివరాలు:

  • స్విఫ్ట్ CNG AMT: VXI, VXI (O), ZXI అనే మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
  • డిజైర్ CNG AMT: VXI, ZXI అనే రెండు వేరియంట్లలో వస్తుంది.
  • బాలెనో CNG AMT: డెల్టా (Delta), జీటా (Zeta) వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఈ మూడు మోడళ్లలో 5-స్పీడ్ AMT గేర్‌బాక్స్ ఉంటుంది, ఇది క్లచ్ ఆపరేషన్‌ను ఆటోమేటిక్‌గా నిర్వహిస్తుంది.

CNG స్విఫ్ట్, డిజైర్, బాలెనో మోడళ్లు 5-స్పీడ్ AMT గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తాయి.
CNG స్విఫ్ట్, డిజైర్, బాలెనో మోడళ్లు 5-స్పీడ్ AMT గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తాయి. (ఫొటో క్రెడిట్: Maruti Suzuki)
మోడల్వేరియంట్లుప్రారంభ ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
స్విఫ్ట్ CNG AMTVXI | VXI (O) | ZXIరూ. 7.92 లక్షలు
డిజైర్ CNG AMT61 | 61రూ. 8.32 లక్షలు
బాలెనో CNG AMTDelta | Zetaరూ. 8.53 లక్షలు

ఇంజిన్ & మైలేజీ వివరాలు: ఈ మూడు కార్లలోనూ ఒకే రకమైన 1.2-లీటర్ Z12E ఇంజిన్‌ను అమర్చారు. ఇందులో డ్యూయల్ వేరియబుల్ వాల్వ్ టైమింగ్ (Dual VVT), ఐడిల్ స్టార్ట్-స్టాప్ టెక్నాలజీలు ఉన్నాయి.

  • పెట్రోల్ మోడ్‌లో: ఈ ఇంజిన్ 82.93 PS పవర్, 112.4 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
  • CNG మోడ్‌లో: 69.75 PS పవర్, 101.8 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది.

మైలేజీ విషయంలో డిజైర్ CNG AMT ముందంజలో ఉంది. భారీ ట్రాఫిక్‌లో కూడా ఈ కార్లు మంచి ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయి.

  • డిజైర్ CNG AMT మైలేజీ: 36.47 km/kg మైలేజీని అందిస్తుంది.
  • స్విఫ్ట్ CNG AMT మైలేజీ: 35.34 km/kg మైలేజీని ఇస్తుంది.
  • బాలెనో CNG AMT మైలేజీ: 34.47 km/kg మైలేజీని అందిస్తుంది.

భద్రతా ఫీచర్లు: ఈ కార్లలో మారుతి సుజుకి తన సొంత S-CNG టెక్నాలజీని ఉపయోగించింది. ఇందులో స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ పైపులు, జాయింట్లను ఉపయోగించడం వల్ల తుప్పు పట్టడం, లీకేజీ అయ్యే ప్రమాదం ఉండదు. ఇంటిగ్రేటెడ్ వైరింగ్, సేఫ్టీ స్విచ్ ఫీచర్లు CNG రీఫిల్లింగ్ సమయంలో వాహనం స్టార్ట్ అవ్వకుండా నిరోధిస్తాయి.

2026 మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్
2026 మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ (ఫొటో క్రెడిట్: Maruti Suzuki)

ఈ సందర్భంగా మారుతి సుజుకి ఇండియా సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (మార్కెటింగ్ & సేల్స్) పార్థో బెనర్జీ మాట్లాడుతూ, "ట్రాఫిక్‌లో డ్రైవింగ్‌ను సులభతరం చేస్తూ, మంచి మైలేజీనిచ్చే ఆటోమేటిక్ కార్ల కోసం కస్టమర్లు ఎక్కువగా చూస్తున్నారు" అని అన్నారు.

ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో కంపెనీ CNG కార్ల అమ్మకాలు 58% పెరిగాయి. ముఖ్యంగా జులై 2026లో కంపెనీ రికార్డు స్థాయిలో 83,000 CNG యూనిట్లను విక్రయించింది.

పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరలతో ఇబ్బంది పడుతూ, మాన్యువల్ కార్లు నడపడం కష్టంగా భావించే వారికి ఈ కొత్త CNG AMT వేరియంట్లు బెస్ట్ ఆప్షన్లు అని చెప్పొచ్చు.

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