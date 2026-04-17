మారుతి సుజుకి 'ఇగ్నిస్' ఉత్పత్తి నిలిపివేత- విక్రయాల తగ్గుముఖమే ఇందుకు కారణమా?
దేశంలో మారుతి సుజుకి ఇగ్నిస్ అమ్మకాలు దాదాపుగా నిలిచిపోయాయి. ఈ కాంపాక్ట్ హ్యాచ్బ్యాక్ ఇప్పుడు మార్కెట్ నుంచి క్రమంగా కనుమరుగవుతోంది. మార్కెట్లో డిమాండ్ తగ్గడం, అమ్మకాలు ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడమే ఇందుకు కారణమని తెలుస్తోంది.
Published : April 17, 2026 at 11:04 AM IST
Hyderabad: మారుతి సుజుకి తన పాపులర్ టాల్బాయ్ హ్యాచ్బ్యాక్ "మారుతి సుజుకి ఇగ్నిస్"ను భారతదేశంలో నిశ్శబ్దంగా నిలిపివేసింది. ఇకపై దేశంలో ఈ వాహన విక్రయాలు జరగవు. కంపెనీ ఈ నిర్ణయాన్ని ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ, వివిధ డీలర్షిప్లలో ఉన్న ఈటీవీ భారత్ వర్గాలు, ఈ కాంపాక్ట్ హ్యాచ్బ్యాక్ కోసం కొత్త ఆర్డర్ల స్వీకరణను ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచే కంపెనీ నిలిపివేసినట్లు ధృవీకరించాయి.
అయితే ఈ కథనం రాసే సమయానికి ఇంటర్నెట్లో మారుతి సుజుకి ఇగ్నిస్ కోసం వెతకగా, నెక్సా ఎక్స్పీరియన్స్ వెబ్సైట్లో వాహనాన్ని బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లుగానే ఇంకా కనిపిస్తోంది. బుకింగ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసి, మారుతి సుజుకి ఇగ్నిస్ అమ్మకాల స్థితి గురించి విచారించడానికి హైదరాబాద్, దిల్లీలోని పలు డీలర్షిప్లను సంప్రదించాం. వాహనం ఇంకా అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉందని, కొత్త ఆర్డర్లను స్వీకరించడం ఆపేదిలేదని పేర్కొంటూ, దీని నిలిపివేతపై కంపెనీ నుంచి తమకు ఎలాంటి ఆదేశాలు అందలేదని వారు మాకు తెలియజేశారు. అయితే ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే డీలర్లలో ఒకరు మాకు తిరిగి ఫోన్ చేసి, మునుపటి నివేదిక నిజమేనని ధృవీకరించారు. కంపెనీ మారుతి సుజుకి ఇగ్నిస్ అమ్మకాలను నిలిపివేసిందని, ఇకపై ఈ వాహనం కోసం ఆర్డర్లను స్వీకరించబోమని స్పష్టం చేశారు.
మారుతి సుజుకి ఇగ్నిస్ను జనవరి 2017లో ప్రారంభించారు. కంపెనీ ప్రీమియం నెక్సా ఛానెల్ ద్వారా దీన్ని విక్రయించారు. దీని క్రాస్ఓవర్ తరహా రూపం, మొదట్లో ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపించినప్పటికీ, వాస్తవానికి భారతీయ కొనుగోలుదారుల హృదయాల్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడంలో ఇది విఫలమైంది.
2022లో దీని అమ్మకాలు గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఆ సంవత్సరంలో మొత్తం 51,176 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. అయితే అదే కాలంలో సరిగ్గా అదే ధరల శ్రేణిలో ఉన్న "స్విఫ్ట్" మోడల్ ఏకంగా 1,76,424 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. దీని విలక్షణమైన, ప్రత్యేకమైన డిజైన్ను చాలామంది అభినందించినప్పటికీ, అధిక శాతం కొనుగోలుదారుల దైనందిన అవసరాలకు ఇది సరిపోలేదు.
ఇగ్నిస్కు కంపెనీ నుంచి కూడా పెద్దగా మద్దతు లభించలేదు. తన సుదీర్ఘ తొమ్మిదేళ్ల ప్రస్థానంలో, ఈ వాహనానికి కేవలం ఒక్క ప్రధాన అప్డేట్ మాత్రమే లభించింది. అది 2020లో ప్రవేశపెట్టిన "మిడ్-లైఫ్ ఫేస్లిఫ్ట్". 2019లో దీనికి కేవలం ఒక చిన్న భద్రతాపరమైన మెరుగుదల మాత్రమే చేశారు. ఆ తర్వాత కూడా 2025 నాటికి ఇతర మారుతి మోడళ్లన్నింటినీ ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లతో తీర్చిదిద్దినప్పటికీ, "ఇగ్నిస్", "S-ప్రెస్సో" మోడళ్లను మాత్రం కేవలం రెండు ఎయిర్బ్యాగ్లతోనే విక్రయిస్తూ వచ్చారు. అంతేకాకుండా ఫ్యాక్టరీ-ఫిట్టెడ్ CNG కిట్ను అందించని అతికొద్ది మారుతి కార్లలో ఇది కూడా ఒకటి.
ఇగ్నిస్ ఏడాదివారీ అమ్మకాలు:
|సంవత్సరం
|అమ్ముడైన యూనిట్ల సంఖ్య
|2017
|48,425
|2018
|43,602
|2019
|22,140
|2020
|27,200
|2021
|32,735
|2022
|51,176
|2023
|38,318
|2024
|26,860
|2025
|27,900
ఈ వాహనాన్ని ప్రారంభించిన సమయంలో, ఇది రెండు ఇంజిన్ ఎంపికలతో అందుబాటులో ఉండేది. ఒకటి 83hp సామర్థ్యం గల 1.2-లీటర్ K-సిరీస్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, రెండోది 75hp సామర్థ్యం గల 1.3-లీటర్ DDiS డీజిల్ ఇంజిన్. అయితే డీజిల్ ఇంజిన్కు గిరాకీ తగ్గడం వల్ల, 2018లో దాని ఉత్పత్తిని నిలిపివేశారు. ఆ తర్వాత 2020లో వచ్చిన అప్డేటెడ్ మోడల్ (Facelift) అనంతరం 2022లో దీని అమ్మకాలు గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. కానీ ఆ తర్వాత నుంచి ఈ వాహన అమ్మకాలు తగ్గుముఖం పడుతూనే వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవలి నెలల్లో దీని నెలవారీ అమ్మకాల గణాంకాలు 2,000 యూనిట్ల మార్కు కంటే దిగువకు కూడా పడిపోవడం గమనార్హం.
ఇగ్నిస్ ఇప్పటికీ మారుతి అధికారిక వెబ్సైట్లో రూ. 5.35 లక్షల నుంచి రూ. 7.55 లక్షల మధ్య ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలతో అందుబాటులో ఉంది. ఇది NEXA లైనప్లో అత్యంత సరసమైన మోడల్గా కొనసాగుతోంది. అయితే డీలర్షిప్ల వద్ద మిగిలి ఉన్న స్టాక్ చాలా పరిమితంగా ఉండటంతో, దేశవ్యాప్తంగా దీని లభ్యత విషయంలో సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఇగ్నిస్ గమనం మారుతి సియాజ్ సెడాన్ను పోలి ఉన్నట్లే కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే సియాజ్కు కూడా కాలక్రమేణా అతి తక్కువ అప్డేట్లను మాత్రమే అందించి, క్రమంగా చివరికి దీని ఉత్పత్తిని నిలిపివేశారు.