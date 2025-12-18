వృద్ధులు, దివ్యాంగుల కోసం 'వ్యాగన్ ఆర్'లో స్వివెల్ ఫ్రంట్ సీట్- ధర ఎంతంటే?
మారుతి వ్యాగన్ ఆర్ కోసం స్వివెల్ ఫ్రంట్ సీట్ కిట్- ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే?
Published : December 18, 2025 at 4:29 PM IST
Hyderabad: దేశీయ కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి సీనియర్ సిటిజన్లు, దివ్యాంగుల సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరచే దిశగా కీలక అడుగు వేసింది. కారులోకి ఎక్కడం, దిగడం సులభతరం చేసేందుకు స్వివెల్ ఫ్రంట్ సీట్ అనే యాక్సెసరీని విడుదల చేసింది. అయితే కంపెనీ ప్రస్తుతానికి దీన్ని తమ ఫేమస్ కార్లలో ఒకటైన మారుతి సుజుకి వ్యాగన్-ఆర్లో మాత్రమే అందిస్తోంది.
ఈ యాక్సెసరీని ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత, ముందు ప్రయాణీకుల సీటును బయటకు తిప్పడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. దీనివల్ల వృద్ధులకు, ముఖ్యంగా దివ్యాంగులకు కారులోకి ఎక్కడం, దిగడం సులభం అవుతుంది. బెంగళూరుకు చెందిన స్టార్టప్ ట్రూఅసిస్ట్ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అభివృద్ధి చేసిన ఒక ప్రత్యేకమైన యంత్రాంగం ద్వారా ఇది సాధ్యమైంది.
ఈ స్వివెల్ సీట్ కిట్ను ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ARAI) ద్వారా పూర్తిగా భద్రతా పరీక్షలు చేయించినట్లు మారుతి సుజుకి చెబుతోంది. ఈ కిట్ కారు లోపల ఉపయోగించడానికి అవసరమైన భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉందని పేర్కొంది.
మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ఆర్ స్వివెల్ ఫ్రంట్ సీట్ ధర: మారుతి వ్యాగన్-ఆర్ కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లు స్వివెల్ ఫ్రంట్ సీట్ కిట్ కోసం అదనంగా రూ. 59,999 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దానితో పాటు రూ. 5,000 ఇన్స్టాలేషన్ ఫీజును కూడా చెల్లించాలి. ఇన్స్టాలేషన్ ఫీజుతో సహా స్వివెల్ ఫ్రంట్ సీట్ కిట్ మొత్తం ధర రూ. 64,999.
దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?: కంపెనీ ప్రకారం, ఈ మెకానిజం కోసం సీటులో ఎలాంటి మార్పులు చేయవలసిన అవసరం లేదు, కాబట్టి మారుతి వ్యాగన్-ఆర్లో ఇప్పటికే ఉన్న ముందు సీటును ఉపయోగించి ఈ రెట్రోఫిట్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియను ఒక గంటలోపు పూర్తి చేయవచ్చని మారుతి సుజుకి పేర్కొంది.
ఈ స్వివెల్ ఫ్రంట్ సీట్ ఎక్కడ అందుబాటులో ఉంది?: ప్రారంభంలో మారుతి వ్యాగన్ ఆర్ కోసం స్వివెల్ ఫ్రంట్ సీట్ ముంబయి (నవీ ముంబయితో సహా), దిల్లీ-NCR, లక్నో, పుణే, అహ్మదాబాద్, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై, కొచ్చి, కోల్కతా, భువనేశ్వర్ సహా 11 నగరాల్లోని 200 మారుతి సుజుకి అరీనా డీలర్షిప్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఏంటీ స్వివెల్ ఫ్రంట్ సీట్ కిట్?, ఇది ఎందుకు అవసరం?: స్వివెల్ ఫ్రంట్ సీట్ కిట్ అనేది వాహనంలోని ముందు సీటును 360 డిగ్రీలు తిప్పడానికి ఉపయోగించే ఒక పరికరం. దీనివల్ల వృద్ధులు, దివ్యాంగులు సులభంగా ఎక్కడం-దిగడం, క్యాంపింగ్, ప్రయాణాల సమయంలో సౌకర్యంగా కూర్చోవడం సాధ్యమవుతుంది. దీనిని RVలు, వ్యాన్లు, కార్లలో అమర్చుకోవచ్చు. తాజాగా ఈ కిట్ను మారుతి సుజుకి వాగన్ ఆర్ కోసం ప్రత్యేకంగా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఇది సీటును సులభంగా తిప్పి క్యాంపింగ్ లేదా ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగపడేలా చేస్తుంది.
కంపెనీ వ్యాగన్ ఆర్ మోడల్నే ఎందుకు ఎంచుకుంది?: ఈ యాక్సెసరీని విడుదల చేయడానికి మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ ఆర్ను ఎందుకు ఎంచుకుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇది భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ప్యాసింజర్ కార్లలో ఒకటి, ఇది ప్రతి నెలా స్థిరంగా ఐదు అంకెల అమ్మకాలను సాధిస్తోంది.
ఇంకా ఈ కారు దేశంలో అమ్ముడయ్యే అత్యంత విశాలమైన హ్యాచ్బ్యాక్లలో ఒకటి. అంతకంటే ముఖ్యంగా, మారుతి వ్యాగన్ ఆర్ ఫ్లీట్ విభాగంలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన కారు. ఇప్పుడు ఇందులో అందిస్తున్న ఈ స్వివెల్ ఫ్రంట్ సీటు వృద్ధులు, దివ్యాంగులు కారులోకి ప్రవేశించడాన్ని, దిగడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.