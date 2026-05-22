మారుతి కార్లు ప్రియం: జూన్ 2026 నుంచి రూ.30వేల వరకు రేట్ల పెంపు
మారుతి సుజుకి కార్ల రేట్లు పెరగనున్నాయి. జూన్ 2026 నుంచి అన్ని మోడళ్ల ధరలను గరిష్ఠంగా రూ. 30వేల వరకు పెంచుతున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది.
Published : May 22, 2026 at 12:15 PM IST
Hyderabad: భారతదేశపు అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి ఇండియా కస్టమర్లకు షాక్ ఇచ్చింది. జూన్ 2026 నుంచి తమ అన్ని మోడళ్ల కార్ల ధరలను గరిష్ఠంగా 30 వేల రూపాయల వరకు పెంచుతున్నట్లు గురువారం ప్రకటించింది. స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్కు సమర్పించిన రిపోర్ట్లో కంపెనీ ఈ మేరకు వెల్లడించింది. ముడిసరుకుల ధరలు, తయారీ ఖర్చుల భారీ పెరుగుదల కారణంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని మారుతి పేర్కొంది.
"గత కొన్ని నెలలుగా ఖర్చుల భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి అనేక చర్యలు తీసుకున్నాం. అయినా ఖర్చులు విపరీతంగా పెరగడంతో, ఆ భారంలో కొంత భాగాన్ని కస్టమర్లపై వేయక తప్పడం లేదు. అయితే కస్టమర్లపై ఈ ప్రభావం కనిష్ఠ స్థాయిలోనే ఉండేలా మేం చూసుకుంటాం. ధర ఎంత పెరుగుతుందనేది మోడల్ను బట్టి ఉంటుంది" అని కంపెనీ తన రిపోర్ట్లో పేర్కొంది.
ప్రస్తుతం మన భారత ఆటో మొబైల్ ఇండస్ట్రీలో చాలా వరకు కార్ల తయారీ సంస్థలు తమ మోడళ్ల ధరలను పెంచుతున్నాయి. ముడిసరుకుల ధరలు, రవాణా ఖర్చులు, సప్లై చెయిన్లో ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు పెరగడమే ఇందుకు కారణం. ఈ తరుణంలోనే మారుతి నుంచి కూడా ఈ ప్రకటన వెలువడింది.
ఇంతకుముందు మహింద్రా అండ్ మహింద్రా కూడా తమ SUVలు, కమర్షియల్ వెహికల్స్ ధరలు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ 6 నుంచి ఈ పెంపు అమల్లోకి వచ్చింది. పెరుగుతున్న ముడిసరుకు, నిర్వహణ వ్యయాలను కారణంగా చూపుతూ ధరలు గరిష్ఠంగా 2.5 శాతం వరకు పెరుగుతాయని, వివిధ మోడళ్లలో సగటున సుమారు 1.6 శాతం పెరుగుదల ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది.
ఇదిలా ఉండగా మారుతి సుజుకి ఇటీవలే తన 'మారుతి సుజుకి ఈకో' (Eeco) శ్రేణిని సరికొత్త 'స్టార్ ఎడిషన్' ప్యాకేజీతో అప్డేట్ చేసింది. ఈ ప్యాకేజీ అసలు విలువ రూ. 37,000 అని, అయితే దీనిని ప్రస్తుతం రూ. 19,999 ప్రత్యేక ధరకే విక్రయిస్తున్నట్లుగా పేర్కొంది. ఇందులో కారు ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్ భాగాలకు సంబంధించిన మొత్తం 18 యాక్సెసరీలు లభిస్తాయి.