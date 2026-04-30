పన్ను తగ్గింపుతో పరుగులు- FY2026లో సుజుకి సేల్స్ రికార్డుల మోత
FY2026లో రికార్డు స్థాయి అమ్మకాలు నమోదు చేసిన మారుతి సుజుకి భారతదేశపు అతిపెద్ద ఎగుమతిదారుగా కూడా నిలిచింది.
Published : April 30, 2026 at 10:58 AM IST
Hyderabad: స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి, గత ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే కాకుండా, గత త్రైమాసికంలోనూ రికార్డు స్థాయి విక్రయాలను నమోదు చేసినట్లు ప్రకటించింది.
దేశంలోనే అతిపెద్ద కార్ తయారీ కంపెనీ అయిన మారుతి 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం 24,22,713 యూనిట్లు విక్రయించింది. ఇది 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో విక్రయించిన 22,34,266 యూనిట్ల కంటే గణనీయంగా అధికం. ఈ అమ్మకాల్లో 19,74,939 కార్లు దేశీయ అమ్మకాలు కాగా, కంపెనీ 4,47,774 వాహనాలను ఎగుమతి చేసింది. దీంతో మారుతి సుజుకి భారతదేశం నుంచి కార్లను అత్యధికంగా ఎగుమతి చేసే కంపెనీగా నిలిచింది.
2026 సంవత్సరం ప్రారంభం కూడా మారుతి సుజుకికి మంచి వార్తలే తెచ్చింది. కంపెనీ తన చరిత్రలోనే అత్యధిక త్రైమాసిక అమ్మకాలను ఈసారి నమోదు చేసింది. ఈ కాలంలో, కంపెనీ మార్కెట్లో 676,209 కార్లను విక్రయించింది. ఇది 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 11.8 శాతం ఎక్కువ.
మారుతి సుజుకి దేశీయ అమ్మకాలు 5,38,994 యూనిట్లు కాగా, ఎగుమతులు ఇప్పటివరకు అత్యధికంగా 1,37,215 యూనిట్లకు చేరాయి. అయితే, నికర లాభం మాత్రం ఏడాది ప్రాతిపదికన 6.9 శాతం తగ్గి 35,905 మిలియన్ రూపాయలకు పడిపోయింది. కంపెనీ విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటన ప్రకారం, ప్రస్తుతం 1.90 లక్షల ఆర్డర్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. వీటిలో 130,000 ఆర్డర్లు మినీ కార్లకు సంబంధించినవే.
ఈ రికార్డు స్థాయి విక్రయాలకు ప్రధాన కారణం, కార్లపై కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన జీఎస్టీ (GST) రేట్ల తగ్గింపేనని కంపెనీ యాజమాన్యం పేర్కొంది. వార్షిక ఆర్థిక ఫలితాల ప్రకటన అనంతరం, మారుతి సుజుకి ఛైర్మన్ ఆర్.సి. భార్గవ మీడియాతో మాట్లాడారు.
"వాహన రంగానికి సంబంధించిన డిమాండ్ మరోసారి భారీగా పుంజుకుంది కాబట్టి ప్రతి ఏడాది కార్ల అమ్మకాలు పెరుగుతాయి. పన్నుల తగ్గింపు ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని ప్రభుత్వం గుర్తించింది. GST తగ్గించినా, మొత్తం ట్యాక్స్ కలెక్షన్ మాత్రం పెరిగింది" అని భార్గవ తెలిపారు.