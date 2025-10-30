85% ఇథనాల్తో పరుగు- మారుతి ఫ్రాంక్స్ 'ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్' కాన్సెప్ట్ చూశారా?
2026లో భారత్కు మారుతి ఫ్రాంక్స్ 'ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్'!- దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే?
Published : October 30, 2025 at 2:02 PM IST
Hyderabad: జపాన్ మొబిలిటీ షో 2025లో మారుతి సుజుకి మాతృ సంస్థ తన "మారుతి ఫ్రాంక్స్ FFV" కాన్సెప్ట్ను ప్రదర్శించింది. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ కారు E85 పెట్రోల్తో నడిచే ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది. అంటే ఇది 85 శాతం వరకు ఇథనాల్-మిశ్రమ పెట్రోల్ను ఉపయోగించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ తుది ఉత్పత్తి వచ్చే ఏడాది ఎప్పుడైనా భారతదేశానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ ఇంజిన్: మారుతి ఫ్రాంక్స్ FFV కాన్సెప్ట్ ఇంజిన్ కచ్చితమైన పవర్ అవుట్పుట్ గణాంకాలను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. కానీ ఈ ఇంజిన్ 20 నుంచి 85 శాతం ఇథనాల్ కలిగిన పెట్రోల్పై నడుస్తుంది. అంటే ఇది భారతదేశంలో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న E20 పెట్రోల్తో నడవగలదు. భవిష్యత్తులో E85 పెట్రోల్ వచ్చినప్పుడు, మారుతి ఫ్రాంక్స్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ దానిపై కూడా ఎంచక్కా నడుస్తుంది. భారత ప్రభుత్వం రాబోయే ఐదేళ్లలో ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని 30 శాతానికి పెంచే ఎంపికలను పరిశీలిస్తోంది. అంటే పెట్రోల్లో మరింత ఎక్కువ ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని ఉపయోగించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్ ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్: ఈ మారుతి ఫ్రాంక్స్ స్టాండర్డ్ మోడల్తో పోలిస్తే బ్రైట్ గ్రీన్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ స్టిక్కర్ను తప్ప ప్రత్యేకంగా ఏం అందించదు. ఈ వాహం 3,995 mm పొడవు, 1,765 mm వెడల్పు, 1,550 mm ఎత్తుతో వస్తుంది. దీని నల్లటి అల్లాయ్ వీల్స్ పక్కన పెడితే ఇది భారతదేశంలో విక్రయించిన, జపాన్కు ఎగుమతి చేసిన మోడల్తో సమానంగా కనిపిస్తుంది.
జపాన్-స్పెక్ మారుతి ఫ్రాంక్స్ కూడా ADAS సూట్ను కలిగి ఉండటం గమనించదగ్గ విషయం. ఇది 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. దీనిలో సుజుకి ఆల్గ్రిప్ సెలెక్ట్ AWD టెక్నాలజీ ఆప్షనల్గా వస్తుంది.
ఇకపోతే జపాన్ మొబిలిటీ షో 2025 (JMS 2025) నిన్న అంటే అక్టోబర్ 29వ తేదీన టోక్యోలో ప్రారంభమయింది. ఈ వేదికపై వాహన పరిశ్రమలో కొత్త ఆవిష్కరణలు, ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రిక్ కార్లు, బైక్లతో పాటు స్వయంప్రతిపత్త సాంకేతికతలు, భవిష్యత్ మొబిలిటీ కాన్సెప్ట్లను ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ ప్రదర్శన నవంబర్ 9, 2025 వరకు జరగనుంది.