భారత్​లో మారుతి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ 'ఇ-విటారా' లాంఛ్- రేంజ్ ఎంతంటే?

మార్కెట్​లోకి మారుతి తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు వచ్చేసిందోచ్- వివరాలు ఇవే!

Maruti Suzuki First Electric Car e-Vitara Launched in India
Maruti Suzuki First Electric Car e-Vitara Launched in India (Photo Credit- Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 3, 2025 at 12:43 PM IST

Hyderabad: దేశీయ దిగ్గజం మారుతి సుజుకీ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ వాహనం "ఇ-విటారా"ను ఎట్టకేలకూ భారత్​లో ఇవాళ అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఇది తొలి మేడ్-ఇన్-ఇండియా ఎలక్ట్రిక్ వాహనం. కంపెనీ దీన్ని ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ప్రపంచ మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV ఉత్పత్తి ఆగస్టు 2025లో గుజరాత్‌లోని హన్సల్‌పూర్ ప్లాంట్‌లో ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత ఎగుమతులు ప్రారంభమయ్యాయి. భద్రత పరంగా దీనిలో 7 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, లెవల్ 2 ADAS సహా ప్రీమియం ఫీచర్లను అందించారు. ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు భారత్ NCAP క్రాష్ టెస్ట్‌లో 5 స్టార్‌ రేటింగ్‌ రేటింగ్​ను పొందింది.

మారుతి ఇ-విటారా బ్యాటరీ ప్యాక్, అవుట్‌పుట్: భారతీయ మార్కెట్ విషయానికొస్తే, మారుతి "ఇ-విటారా"కు అంతర్జాతీయ-స్పెక్ వేరియంట్ మాదిరిగానే రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎంపికలను అందించారు. ఈ కారు డెల్టా, జీటా, ఆల్ఫా అనే మూడు వేరియంట్లలో 49 kWh, 61 kWh బ్యాటరీ ఎంపికలతో లభిస్తుంది. పెద్ద బ్యాటరీ టాప్​-2 ట్రిమ్‌లలో ఉంటుంది. మరోవైపు డెల్టా వేరియంట్ చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్, ముందు-మౌంటెడ్ మోటారుతో వస్తుంది.

ఈ మోటార్ 142 bhp, 192.5 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని హై-స్పెక్ వేరియంట్ 172 bhp ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కంపెనీ తన పెద్ద 61 kWh బ్యాటరీ సింగిల్ ఛార్జ్‌పై 543 km (ARAI) వరకు రేంజ్​ను అందిస్తుందని పేర్కొంది. ఈ కారును సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్లాన్‌తో పాటు బ్యాటరీ యాజ్ ఎ సర్వీస్ (BaaS) పథకంతో కూడా అందిస్తోంది.

మారుతి ఇ-విటారా ఎక్స్​టీరియర్: డిజైన్ పరంగా మారుతి ఇ-విటారా EVX కాన్సెప్ట్‌తో సమానంగా షార్ప్ హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, Y-ఆకారపు DRLలు, వీల్ ఆర్చ్‌లు, బంపర్​, దిగువ తలుపులపై విలక్షణమైన క్లాడింగ్ ఉన్నాయి. వెనుక ప్రొఫైల్ EVX మాదిరిగానే కనెక్టెడ్ టెయిల్-ల్యాంప్ సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ SUV పొడవు 4,275 mm, వెడల్పు 1,800 mm, ఎత్తు 1,640 mm, టర్నింగ్ రేడియస్ 5.2 మీటర్లు ఉంటుంది. మారుతి ఇ-విటారా కలర్ పాలెట్‌లో నాలుగు డ్యూయల్-టోన్ స్కీమ్‌లతో పాటు ఏడు మోనోటోన్ రంగు ఎంపికలు ఉన్నాయి.

మారుతి ఇ-విటారా ఇంటీరియర్: ఇంటీరియర్స్ పరంగా, మారుతి ఇ-విటారా లేఅవుట్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అమ్ముడవుతున్న ఇతర మారుతి మోడళ్ల నుంచి భిన్నంగా ఉంటుంది. దీని డాష్‌బోర్డ్‌లో 10.25-అంగుళాల ఫ్లోటింగ్ స్క్రీన్, 10.1-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉన్నాయి. ఇది దీర్ఘచతురస్రాకార AC వెంట్స్, రెండు-స్పోక్ ఫ్లాట్-బాటమ్ స్టీరింగ్ వీల్, క్లైమేట్ కంట్రోల్ కోసం ఫిజికల్ బటన్‌లను కలిగి ఉంది.

మారుతి ఇ-విటారా ఫీచర్లు: ఈ కారులోని ఫీచర్లలో కీలెస్ ఎంట్రీ, పుష్-బటన్ స్టార్ట్, నాలుగు స్పీకర్లు, ఆటో-డిమ్మింగ్ ఇంటీరియర్ రియర్-వ్యూ మిర్రర్ ఉన్నాయి. హైయర్ వేరియంట్లలో 19-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 10-వే పవర్-అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీటు, ఇన్ఫినిటీ ఆడియో సిస్టమ్, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, ఫ్రంట్ ఫాగ్ ల్యాంప్‌లు కూడా ఉన్నాయి.

మారుతి ఇ-విటారా బుకింగ్‌లు: మారుతి ఇ-విటారా కోసం బుకింగ్‌లు త్వరలో ప్రారంభమవుతాయని కంపెనీ పేర్కొంది. అయితే ఇంకా దీని ధరలను ప్రకటించలేదు. 2026 క్యాలెండర్ సంవత్సరం మొదటి నెలలో ధరలను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

