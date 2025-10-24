ETV Bharat / technology

మారుతి 5-డోర్ల జిమ్నీ అరుదైన ఘనత- లక్ష యూనిట్ల మార్క్​ను దాటి రికార్డ్!

అదరగొట్టిన 5-డోర్ల జిమ్నీ SUV- లక్షకు పైగా యూనిట్ల ఎగుమతి

Maruti Suzuki Jimny
Maruti Suzuki Jimny (Photo Credit- Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 24, 2025 at 12:18 PM IST

Hyderabad: దేశంలోని అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి తీసుకొచ్చిన 5-డోర్ల జిమ్నీ అరుదైన రికార్డ్ సృష్టించింది. ఈ SUV ఎగుమతి లక్ష యూనిట్ల మార్కును దాటిందని కంపెనీ ప్రకటించింది. అది కూడా ప్రారంభించిన రెండేళ్లలోనే ఇది ఈ మైలు రాయిని చేరుకోవడం గమనార్హం.

ఈ "5-డోర్ల మారుతి జిమ్నీ" 2023 ప్రారంభంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అరంగేట్రం చేసింది. మే 2023లో భారత మార్కెట్లో అమ్మకానికి వచ్చింది. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజుల్లోనే కంపెనీ ఈ SUVని ఎక్స్​పోర్ట్​ చేయడం ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం ఈ SUVని భారతదేశంలోని దాని ఉత్పత్తి స్థావరం నుంచి 100 కంటే ఎక్కువ దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు.

Maruti Suzuki Jimny Side Profile
Maruti Suzuki Jimny Side Profile (Photo Credit- Maruti Suzuki)

ఈ విజయంపై మారుతి సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, CEO హిసాషి టకేయుచి మాట్లాడుతూ.. "మారుతి జిమ్నీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అర్ధ శతాబ్దానికి పైగా వారసత్వం ఉంది. ఈ 5-డోర్ల మారుతి జిమ్నీ 1 లక్ష యూనిట్ ఎగుమతి మైలురాయిని దాటడం మారుతి సుజుకికి గర్వకారణమైన విజయం" అని అన్నారు.

దీంతోపాటు "ఈ ప్రశంసలు పొందిన SUVపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కస్టమర్లు ఉంచిన నమ్మకానికి కృతజ్ఞతలు. మారుతి జిమ్నీ బలమైన ఆఫ్-రోడ్ DNA, నమ్మదగిన పనితీరు, సాటిలేని నాణ్యత 100 కంటే ఎక్కువ దేశాలలో ప్రశంసలను పొందాయి" అని హిసాషి టకేయుచి జోడించారు.

Maruti Suzuki Jimny Front Profile
Maruti Suzuki Jimny Front Profile (Photo Credit- Maruti Suzuki)

ఇటీవలే జనవరి 2025లో దీన్ని సుజుకి స్వదేశీ మార్కెట్ అయిన జపాన్‌లో విడుదల చేశారు. అక్కడ "సుజుకి జిమ్నీ నోమేడ్" పేరుతో ఈ SUV అమ్మకాలు ప్రారంభించారు. జపాన్​లో ఈ SUVకి మంచి ప్రజాదరణ లభించింది. భారీ డిమాండ్​తో దూసుకుపోతోంది. ఇది కొన్ని రోజుల్లోనే 50,000 కంటే ఎక్కువ బుకింగ్‌లు అందుకుంది. అయితే దీని గ్లోబల్ సేల్స్ మాత్రం సజావుగా సాగడం లేదు.

మారుతి జిమ్నీ 5-డోర్ల ఉత్పత్తి ఇటీవలే జులైలో ఆస్ట్రేలియాలో ఒక నెలకు పైగా నిలిపివేశారు. అక్కడ దీనిని "మారుతి జిమ్నీ XL"గా విక్రయించారు. అయితే ఆగస్టు చివరిలో డెలివరీలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి.

Maruti Suzuki Jimny Rear Profile
Maruti Suzuki Jimny Rear Profile (Photo Credit- Maruti Suzuki)

దీని చిన్న 3-డోర్ల సిబ్లింగ్స్ మాదిరిగానే "మారుతి జిమ్నీ 5-డోర్" 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్​ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది మాన్యువల్ లేదా టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది. ఈ కారులో ఆల్‌గ్రిప్ ప్రో ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ కూడా ఉంది. మారుతి ఫ్రాంక్స్ తర్వాత "జిమ్నీ 5-డోర్" భారతదేశం నుంచి అత్యధికంగా ఎగుమతైన రెండవ మోడల్ అని మారుతి చెబుతోంది.

