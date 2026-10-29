మారుతి సుజుకి సరికొత్త రికార్డ్- 50 వేల మార్క్ దాటిన EV ఎగుమతులు
మారుతి సుజుకి ఇండియా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) ఎగుమతుల్లో 50,000 యూనిట్ల మైలురాయిని అధిగమించింది. ఈ రికార్డు స్థాయి విదేశీ రవాణాలో మేడ్-ఇన్-ఇండియా 'ఇ-విటారా' కీలక పాత్ర పోషించింది.
Published : October 29, 2026 at 9:01 PM IST
Hyderabad: దేశీయ కార్ల తయారీ దిగ్గజం మారుతి సుజుకి ఇండియా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) ఎగుమతుల్లో సరికొత్త మైలురాయిని అధిగమించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన అతి తక్కువ కాలంలోనే 50,000 యూనిట్ల EVల ఎగుమతి మార్కును దాటినట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఆగస్టు 2025లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోకి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఎగుమతులను ప్రారంభించిన మారుతి సుజుకి, అతి తక్కువ కాలంలోనే గ్లోబల్ మార్కెట్లో తనదైన ముద్ర వేసింది. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్-సెప్టెంబర్ 2026 కాలంలో, భారతదేశం నుంచి జరిగిన మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ ప్యాసింజర్ వాహనాల ఎగుమతుల్లో ఏకంగా 93 శాతం వాటాను కైవసం చేసుకుని సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది.
గ్లోబల్ మార్కెట్లో 'ఇ-విటారా' హవా: మారుతి సుజుకి సాధించిన ఈ భారీ వృద్ధికి కంపెనీకి చెందిన ఫ్లాగ్షిప్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ (SUV) 'ఇ-విటారా' (e-Vitara) ప్రధాన దోహదకారిగా నిలిచింది. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో రూపొందిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ కార్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ ఆదరణ లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ మేడ్ ఇన్ ఇండియా EVని యూకే, నార్వే, జర్మనీ, జపాన్, స్విట్జర్లాండ్ వంటి ప్రముఖ దేశాలతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 50 దేశాలకు కంపెనీ విజయవంతంగా ఎగుమతి చేస్తోంది.
గుజరాత్ ప్లాంట్ నుంచి ప్రపంచ దేశాలకు..
పర్యావరణ హిత సాంకేతికతతో కూడిన ఈ అత్యాధునిక ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను మారుతి సుజుకి గుజరాత్లోని తన హన్సల్పూర్ ప్లాంట్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తయారు చేస్తోంది. భారత ప్రభుత్వ 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' సంకల్పానికి బలం చేకూరుస్తూ, కంపెనీ ఇక్కడి ప్లాంట్ నుంచే గ్లోబల్ మార్కెట్ అవసరాలను తీరుస్తుండటం విశేషం.
ఇటీవలే ఈ ప్లాంట్ తన వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని 10 లక్షల వాహనాలకు పెంచుకుంది. మారుతి సుజుకి గ్లోబల్ నెట్వర్క్లో ఇంతటి సామర్థ్యాన్ని చేరుకున్న మొట్టమొదటి తయారీ కేంద్రంగా ఇది నిలిచింది. హన్సల్పూర్లో ఉన్న ఈ వ్యూహాత్మక కేంద్రం కోసం మారుతి సుజుకి ఇప్పటివరకు రూ. 25,288.7 కోట్ల భారీ పెట్టుబడి పెట్టింది.
ప్రస్తుతం గ్లోబల్ మార్కెట్లో 16 అత్యాధునిక మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టిన మారుతి సుజుకి, సుమారు 120 దేశాలకు తన ఎగుమతులను విస్తరించింది. సాధించిన ఈ తాజా మైలురాయి సంస్థ అంతర్జాతీయ ఈవీ (EV) వ్యూహాలకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చనుంది. ముఖ్యంగా జపాన్, ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా, మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతాలు ఈ ఎగుమతుల్లో కీలక భాగస్వామ్య మార్కెట్లుగా నిలుస్తున్నాయి.
సియామ్ (SIAM) డేటా ప్రకారం, మారుతి సుజుకి వరుసగా ఐదో సంవత్సరం కూడా భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ప్యాసింజర్ వాహన ఎగుమతిదారుగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో, భారతదేశ మొత్తం ప్యాసింజర్ వాహన ఎగుమతులలో సుమారు 55 శాతం వాటా ఈ కంపెనీదే కావడం గమనార్హం. మారుతి సుజుకి ఎగుమతి చేసే ఇతర మోడళ్లలో ఫ్రాంక్స్, జిమ్నీ, స్విఫ్ట్, బాలెనో, డిజైర్, విక్టోరిస్ వంటి ప్రముఖ కార్లు ఉన్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో అంతర్జాతీయ EV మార్కెట్లో మరిన్ని సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించేందుకు మారుతి సుజుకి శరవేగంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.