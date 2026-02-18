మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా ప్రారంభ ధర రివీల్- రూ. 21,000 చెల్లించి బుక్ చేసుకోవచ్చు!
మారుతి సుజుకి తన ఎలక్ట్రిక్ కారు మారుతి ఇ-విటారా ప్రారంభ ధరను వెల్లడించింది. కంపెనీ దీని ధరలను రూ. 10.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
Published : February 18, 2026 at 10:40 AM IST
Hyderabad: భారతదేశంలో అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి తన ఎలక్ట్రిక్ కారు మారుతి ఇ-విటారా ధరలను వెల్లడించింది. బ్యాటరీని మినహాయించి ₹10.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరకు ఈ కారును కంపెనీ విడుదల చేసింది. కంపెనీ బ్యాటరీని BaaS మోడ్లో అందిస్తోంది. దీని కింద వినియోగదారులు కిలోమీటరుకు రూ. 3.99 అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
అయితే కంపనీ ఈ కారు పూర్తి ధర జాబితాను ఇంకా అందించలేదు, మిగతా వేరియంట్లలో బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్ (BaaS) అద్దె మోడ్ను అందించట్లేదు. మారుతి ఇ-విటారా ప్రారంభ ధరను 49kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో కూడిన డెల్టా ట్రిమ్ కోసం మాత్రమే తీసుకొచ్చారు. దీని బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రూ. 21,000 నగదు చెల్లించి బుక్ చేసుకోవచ్చు.
మారుతి సుజుకి మార్కెట్లో తన పోటీదారుల కంటే చాలా ఆలస్యంగా EV రేసులోకి ప్రవేశించిందని గమనించాలి. అయినప్పటికీ, కంపెనీ ఇంకా కారు పూర్తి ధర జాబితాను వెల్లడించలేదు, దీనిని మొదటిసారిగా ఓ ఏడాది క్రితం ఆవిష్కరించారు. మారుతి ఇ-విటారా ప్రస్తుతం BaaS ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ప్రత్యేకంగా అమ్ముడవుతోంది. దీని కింద కొనుగోలు చేసిన కస్టమర్లు బ్యాటరీని మినహాయించి కారుకు మాత్రమే నగదు చెల్లిస్తారు. అయితే ఉపయోగించిన ప్రతి కిలోమీటరుకు అద్దె రుసుమును చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
మారుతి ఇ-విటారా ఎక్స్టీరియర్: డిజైన్ పరంగా, మారుతి ఇ-విటారా EVX కాన్సెప్ట్తో సమానంగా ఉంటుంది. ఇందులో షార్ప్ హెడ్ల్యాంప్లు, Y-ఆకారపు DRLలు, వీల్ ఆర్చ్లు, బంపర్ & దిగువ తలుపులపై విలక్షణమైన క్లాడింగ్ ఉంటుంది. రియర్ ప్రొఫైల్ EVX మాదిరిగానే కనెక్టెడ్ టెయిల్-ల్యాంప్ సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ SUV పొడవు 4,275 mm, వెడల్పు 1,800 mm, ఎత్తు 1,640 mm, టర్నింగ్ రేడియస్ 5.2 మీటర్లు ఉంటుంది. అదనపు డిజైన్ ఎలిమెంట్స్లో రియర్ వీల్ ఆర్చ్లపై ఒక ప్రోమినెంట్ బల్జ్, C-పిల్లర్-మౌంటెడ్ రియర్ డోర్ హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయి. మారుతి e-విటారా కలర్ పాలెట్లో ఏడు మోనోటోన్ కలర్ ఆప్షన్లతో పాటు నాలుగు డ్యూయల్-టోన్ స్కీమ్లు ఉన్నాయి.
మారుతి ఇ-విటారా ఇంటీరియర్: ఇంటీరియర్స్ పరంగా, మారుతి ఇ-విటారా లేఅవుట్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అమ్ముడవుతున్న ఇతర మారుతి మోడళ్ల నుంచి భిన్నంగా ఉంటుంది. దీని డాష్బోర్డ్లో 10.25-అంగుళాల ఫ్లోటింగ్ స్క్రీన్, 10.1-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉన్నాయి. ఇది దీర్ఘచతురస్రాకార AC వెంట్స్, రెండు-స్పోక్ ఫ్లాట్-బాటమ్ స్టీరింగ్ వీల్, క్లైమేట్ కంట్రోల్ కోసం ఫిజికల్ బటన్లను కలిగి ఉంది.
మారుతి ఇ-విటారా ఫీచర్లు: ఈ కారులోని ఫీచర్లలో కీలెస్ ఎంట్రీ, పుష్-బటన్ స్టార్ట్, నాలుగు స్పీకర్లు, ఆటో-డిమ్మింగ్ ఇంటీరియర్ రియర్-వ్యూ మిర్రర్ ఉన్నాయి. హైయర్ వేరియంట్లలో 19-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 10-వే పవర్-అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీటు, ఇన్ఫినిటీ ఆడియో సిస్టమ్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, ఫ్రంట్ ఫాగ్ ల్యాంప్లు కూడా ఉన్నాయి.
మారుతి ఇ-విటారా బ్యాటరీ ప్యాక్, అవుట్పుట్: భారతీయ వెర్షన్ విషయానికొస్తే, మారుతి ఇ-విటారాకు అంతర్జాతీయ-స్పెక్ వేరియంట్ మాదిరిగానే రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎంపికలు అందించారు. ఈ కారు మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. అవి: డెల్టా, జీటా, ఆల్ఫా. ఈ కారు 49 kWh, 61 kWh అనే రెండు బ్యాటరీ ఎంపికలతో వస్తుంది. దీని పెద్ద బ్యాటరీ మొదటి రెండు ట్రిమ్లలో లభిస్తుంది. డెల్టా వేరియంట్ చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్, ఫ్రంట్-మౌంటెడ్ మోటారుతో వస్తుంది.
ఈ మోటార్ 142 bhp, 192.5 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని హై-స్పెక్ వేరియంట్ 172 bhp ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కంపెనీ తన పెద్ద 61 kWh బ్యాటరీ ఒకే ఛార్జ్పై 543 కి.మీ (ARAI) వరకు పరిధిని అందిస్తుందని పేర్కొంది. ఈ కారును సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్తో పాటు బ్యాటరీ యాజ్ ఎ సర్వీస్ (BaaS) స్కీమ్తో కూడా అందిస్తోంది.