సుజుకి ఇ-విటారా పూర్తి ధరల జాబితా వచ్చేసింది- ఓసారి చూసేయండి!
మారుతి సుజుకి తన మారుతి ఇ-విటారా ఎలక్ట్రిక్ కారు పూర్తి ధరల జాబితాను వెల్లడించింది. దీని ధర రూ. 15.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : February 19, 2026 at 2:55 PM IST
Hyderabad: స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి ఇటీవల తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు మారుతి ఇ-విటారా బేస్ BaaS ధరలను వెల్లడించింది. తాజాగా కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ కారు పూర్తి ధరల జాబితాను అందించింది. భారత మార్కెట్లో ఈ కొత్త మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా ధర రూ. 15.99 లక్షల నుంచి రూ. 20.01 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటుంది. ఇది 49 kWh, 61 kWh రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్లతో డెల్టా, జీటా, ఆల్ఫా అనే మూడు ట్రిమ్లలో లభిస్తుంది. దీని 49kWh బ్యాటరీ బేస్ డెల్టా ట్రిమ్లో మాత్రమే ఉంటుంది. అదే సమయంలో దీని పెద్ద 61 kWh బ్యాటరీ ఆల్ఫా, జీటా ట్రిమ్లలో లభిస్తుంది.
కంపెనీ మారుతి ఇ-విటారాను బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్తో కూడా ప్రవేశపెట్టింది. దీని కింద వినియోగదారులు కిలోమీటరుకు బ్యాటరీ వినియోగం ఆధారంగా అద్దె చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్ అద్దె కిలోమీటరుకు రూ. 3.99 కాగా, పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ అద్దె కిలోమీటరుకు రూ. 4.39. కంపెనీ ఫ్రీ ఇన్స్టాలేషన్తో పాటు ఉచిత 7.4kW AC ఛార్జర్ను కూడా అందిస్తోంది.
మారుతి ఇ-విటారా వారంటీ: మారుతి సుజుకి బ్యాటరీ ప్యాక్పై 8 సంవత్సరాలు/1,60,000km, వాహనంపై 3 సంవత్సరాల వారంటీని అందిస్తుంది. అయితే కావాలనుకుంటే వినియోగదారులు అదనంగా నగదు చెల్లించి వారంటీని 5 సంవత్సరాలకు పొడిగించుకోవచ్చు. మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా అష్యూర్డ్ బైబ్యాక్ ప్లాన్తో కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది 3 సంవత్సరాలు/45,000 km ప్లాన్కు 60 శాతం బైబ్యాక్, 4 సంవత్సరాలు/60,000 km ప్లాన్కు 50 శాతం బైబ్యాక్ వాల్యూను అందిస్తుంది.
మారుతి ఇ విటారా పవర్ట్రెయిన్, రేంజ్: మారుతి ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారును రెండు బ్యాటరీ ఎంపికలలో అందిస్తుంది. మొదటిది 144hp ఉత్పత్తి చేసే 49kWh వేరియంట్. ఇది 440km వరకు ARAI-రేటెడ్ రేంజ్ను అందిస్తుంది. రెండవది 174hp ఉత్పత్తి చేసే మోటారుతో కూడిన 61kWh వెర్షన్. ఇది 543km రేంజ్ ఇస్తుంది.
రెండూ 189Nm టార్క్ అవుట్పుట్ను కలిగి ఉండగా, ప్రామాణికంగా FWD లేఅవుట్తో వస్తాయి. అయితే 7.4kW ఛార్జర్ని ఉపయోగించి 10 నుంచి 80 శాతం వరకు టాప్అప్ చేయడానికి 49kWh వేరియంట్కు 6.5 గంటలు, 61kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ వెర్షన్కు 9 గంటలు పడుతుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
మారుతి ఇ-విటారా ధర, ప్రత్యర్థులు: వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మిడ్-సైజ్ ఎలక్ట్రిక్ SUV విభాగంలోకి మారుతి ప్రవేశాన్ని సూచిస్తూ, కంపెనీ మారుతి ఇ-విటారా పూర్తి ధరను ప్రకటించింది.
|మారుతి ఇ-విటారా వేరియంట్లు
|ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
|Baas ధర (ఎక్స్-షోరూమ్ + బ్యాటరీ అద్దె)
|డెల్టా
|రూ. 15.99 లక్షలు
|రూ. 10.99 లక్షలు + కిలోమీటరుకు రూ. 3.99
|జీటా
|రూ. 17.49 లక్షలు
|రూ. 11.99 లక్షలు + కిలోమీటరుకు రూ. 4.39
|ఆల్ఫా
|రూ. 19.79 లక్షలు
|రూ. 14.29 లక్షలు + కిలోమీటరుకు రూ. 4.39
|ఆల్ఫా డ్యూయల్-టోన్
|రూ. 20.01 లక్షలు
|రూ. 14.51 లక్షలు + కిలోమీటరుకు రూ. 4.39
ఇది "విన్ఫాస్ట్ VF6" (రూ. 17.29 లక్షలు - 19.19 లక్షలు), MG విండ్సర్ EV (రూ. 14 లక్షలు - 18.50 లక్షలు) వంటి కార్ల కంటే ఖరీదైనది. కానీ ఇది హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ (రూ. 18.02 లక్షలు - 24.70 లక్షలు), మహింద్రా BE 6 (రూ. 18.90 లక్షలు - 27.65 లక్షలు) కంటే చౌకైనది.
మారుతి ఇ-విటారా డెలివరీ టైమ్లైన్: మారుతి సుజుకి ఇప్పటికే ఇ-విటారా డెలివరీలను ప్రారంభించింది. అయితే మొదటి కొన్ని నెలల్లో అంటే కనీసం జులై వరకు అయినా డెలివరీలల్లో కాస్త అంతరాయం ఏర్పడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుతి ఇ-విటారాకు భారతదేశం ఏకైక తయారీ స్థావరం కాబట్టి, కంపెనీ దేశీయ, ఎగుమతి మార్కెట్ల మధ్య ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని సమతుల్యం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్ వంటి ఇతర ప్రసిద్ధ మోడళ్లను కూడా ఉత్పత్తి చేసే గుజరాత్ ప్లాంట్లోనే దీని ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. ఈ కారణంగా సామర్థ్యంపై మరింత పరిమితి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సంవత్సరం రెండవ భాగంలో డెలివరీలు పెరుగుతాయని భావిస్తున్నారు.