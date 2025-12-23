క్రాష్ టెస్ట్లో మారుతి సెలెరియో- పెద్దలు, పిల్లల సేఫ్టీలో ఎంత సురక్షితమంటే?
Published : December 23, 2025 at 3:09 PM IST
Hyderabad: దేశీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మారుతి సుజుకి బడ్జెట్ హ్యాచ్బ్యాక్ "మారుతి సెలెరియో"కి మార్కెట్లో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇది తక్కువ ధర, మంచి ఫ్యూయెల్ ఎఫిషియెన్సీ, నగర ప్రయాణాలకు అనుకూలమైన డిజైన్కు ప్రసిద్ధి చెందింది. అయితే తాజాగా నిర్వహించిన గ్లోబల్ NCAP క్రాష్ టెస్ట్లో ఇది 3-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ పొందింది. దీంతో దీనిలో భద్రతపై నెట్టింట చర్చ సాగుతోంది.
క్రాష్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఈ హ్యాచ్బ్యాక్ రెండు వేరియంట్లను పరీక్షించింది. అవి: ఒకటి డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్లతో, మరొకటి ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లతో ఉన్న "మారుతి సెలెరియో" వాహనం. రెండు ఎయిర్బ్యాగ్లతో కూడిన వెర్షన్ వయోజన ప్రయాణీకుల రక్షణలో 2-స్టార్ రేటింగ్ను, పిల్లల రక్షణలో ఒక-స్టార్ రేటింగ్ను పొందింది. అయితే 6-ఎయిర్బ్యాగ్ వెర్షన్ వయోజన ప్రయాణీకుల రక్షణలో 3-స్టార్ రేటింగ్ను, పిల్లల ప్రయాణీకుల రక్షణలో 2-స్టార్ రేటింగ్ను పొందింది.
టెస్ట్ స్కోర్లపై గ్లోబల్ NCAP CEO రిచర్డ్ వుడ్స్ మాట్లాడుతూ "మారుతి సుజుకి డిజైర్, విక్టోరిస్ వంటి కొత్త మోడళ్లకు 5- స్టార్ పనితీరుతో భద్రతను మెరుగుపరచడంపై కట్టుబడి ఉండటం మాకు సంతోషంగా ఉంది, అయితే కొన్ని పాత మోడళ్లు వెనుకబడి ఉండటం నిరాశపరిచింది" అని అన్నారు.
అడల్ట్ ప్రయాణీకుల రక్షణ: క్రాష్ టెస్ట్లో, "మారుతి సెలెరియో" పెద్దల రక్షణలో 34 పాయింట్లకు గాను 18.04 స్కోరు సాధించింది. ఫ్రంటల్ ఆఫ్సెట్ తాకిడి, డిఫార్మబుల్ సైడ్ బారియర్ ఇంపాక్ట్ టెస్టింగ్లో ఫ్రంట్ సీట్ ప్రయాణీకులకు ఈ కారు తగినంత నుంచి సాధారణ స్థాయి వరకు రక్షణను అందించింది.
సైడ్ హెడ్ ప్రొటెక్షన్ లేకపోవడం వల్ల డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్ వేరియంట్కు పోల్ ఇంపాక్ట్ టెస్టింగ్ నిర్వహించనప్పటికీ, 6-ఎయిర్బ్యాగ్ వేరియంట్ మంచి నుంచి తగినంత స్థాయి రక్షణను అందించింది. ఢీకొన్న తర్వాత ఫ్రంట్ ఫుట్వెల్, బాడీషెల్ అస్థిరంగా ఉన్నాయని, ఫార్వర్డ్ లోడ్ను గ్రహించలేకపోయాయని గ్లోబల్ NCAP నివేదించింది.
ఆసక్తికరంగా 6-ఎయిర్బ్యాగ్, డ్యూయల్-ఎయిర్బ్యాగ్ మోడల్లు రెండూ వయోజన ప్రయాణీకుల రక్షణ పరంగా ఒకే స్కోర్ను సాధించాయి. అయితే మొదటిది విజయవంతమైన పోల్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్, అదనపు ఎయిర్బ్యాగ్ల కారణంగా 3-స్టార్ రేటింగ్ను పొందింది. డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్ వేరియంట్ 2-స్టార్ రేటింగ్ను సాధించింది.
చైల్డ్ ప్యాసింజర్ ప్రొటెక్షన్: పిల్లల భద్రత విషయానికి వస్తే, స్కోరింగ్లో గణనీయమైన తేడా ఉంది. 6-ఎయిర్బ్యాగ్ వేరియంట్ దాదాపు రెండు రెట్లు ఎక్కువ పాయింట్లను పొందింది. మారుతి సెలెరియో 6-ఎయిర్బ్యాగ్ వేరియంట్ 49కి గానూ 18.57 పాయింట్లు (2-స్టార్ రేటింగ్) పొందగా, డ్యూయల్-ఎయిర్బ్యాగ్ మోడల్ 9.52 పాయింట్లు (1-స్టార్ రేటింగ్) పొందింది.
గ్లోబల్ NCAP అందించిన సమాచారం ప్రకారం, "మారుతి సెలెరియో" కారు ముందు, వెనుక వైపు కూర్చున్న చైల్డ్ డమ్మీలలో వెనుక సీటులో కూర్చున్న పిల్లలకు పేలవమైన రక్షణను అందించింది. 18 నెలల వయస్సు గల పిల్లల కోసం వెనుక వైపు ఉన్న CRS వ్యవస్థ సైడ్ ఢీకొన్నప్పుడు తగిన రక్షణను అందించినప్పటికీ, ఫ్రంటల్ ఢీకొన్నప్పుడు తలకు గాయాలను నివారించడంలో CRS వ్యవస్థలు ఏవీ ప్రభావవంతంగా లేవని భద్రతా విభాగం గుర్తించింది.