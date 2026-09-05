తొలిసారిగా CNG-AMT కాంబోతో మారుతి 'బాలెనో' ఫేస్లిఫ్ట్ లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
మారుతి సుజుకి కొత్త బాలెనో ఫేస్లిఫ్ట్ను రూ. 6.10 లక్షల ప్రారంభ ధరతో లాంఛ్ చేసింది. ఇందులో సరికొత్త పెట్రోల్ ఇంజిన్, డిజైన్ మార్పులతో పాటు CNG-AMT కాంబినేషన్ను పరిచయం చేశారు.
Published : September 5, 2026 at 8:45 PM IST
Hyderabad: మారుతి సుజుకి భారతదేశంలో బాలెనో ఫేస్లిఫ్ట్ (అప్డేటెడ్ వెర్షన్)ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 6.10 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు. ఈ కొత్త అప్డేట్లో భాగంగా కారు స్టైలింగ్, ఫీచర్లు, కొత్త పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు CNG-AMT కాంబినేషన్ కూడా ప్రవేశపెట్టారు. టాటా 'ఆల్ట్రోజ్' తర్వాత ఈ సెగ్మెంట్లో CNG-AMT కాంబినేషన్తో వస్తున్న రెండవ కారుగా 'బాలెనో' నిలిచింది.
మారుతి సుజుకి బాలెనో ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంజిన్ వివరాలు: ఇంజిన్ పరంగా అతిపెద్ద మార్పు ఏంటంటే, 'స్విఫ్ట్', 'డిజైర్' నుంచి తీసుకున్న 1.2-లీటర్ Z సిరీస్ త్రీ-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అమర్చడం. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా AMT గేర్బాక్స్తో లభిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ ఫ్యాక్టరీ-ఫిట్టెడ్ CNG కిట్తో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. బాలెనో చరిత్రలోనే తొలిసారిగా CNG వేరియంట్లో AMT ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్ను కూడా అందిస్తుండటం విశేషం.
డిజైన్ మార్పులు: కారు డిజైన్లో స్వల్ప మార్పులు చేశారు. ఇప్పుడు నలుపు రంగు అడ్డ గీతలతో కూడిన పెద్ద ఫ్రంట్ గ్రిల్ను అందించారు. హెడ్ల్యాంప్లు, టెయిల్ ల్యాంప్లలో ఎలాంటి మార్పు లేదు, యథాతథంగా కొనసాగుతున్నాయి. బంపర్లను కొత్త ఫాగ్ ల్యాంప్ హౌసింగ్లతో కొద్దిగా రీడిజైన్ చేశారు. 16-అంగుళాల అలాయ్ వీల్స్కు సరికొత్త డిజైన్ ఇచ్చారు. దీంతో పాటు షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నాను కూడా జోడించారు. ఇక కొలతల విషయానికి వస్తే, ఎలాంటి మార్పు లేదు. బాలెనో ఇప్పటికీ 3,990mm పొడవు, 2,520mm వీల్బేస్తోనే వస్తోంది. కలర్ ఆప్షన్లలో కొత్తగా ఎనిగ్మాటిక్ టీల్ షేడ్ను చేర్చారు.
ఇంటీరియర్లో మార్పులు ఇవే: క్యాబిన్ లేఅవుట్లో పెద్దగా మార్పు లేదు. 9-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, సెమీ-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్తోనే వస్తుంది. అయితే ఈసారి కొన్ని కీలక ఫీచర్లు జోడించారు. బాలెనోలో తొలిసారిగా వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, టైర్ ప్రెజర్ మానిటర్, లెవెల్-2 ADAS ఆధారిత భద్రతా ఫీచర్లను అందిస్తున్నారు. అదనంగా, పాత మోడల్లో ఉన్న హైట్-అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీట్, వైర్లెస్ ఛార్జర్, హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి ఫీచర్లు ఇందులో కూడా కొనసాగుతున్నాయి.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: ఈ అప్డేట్తో, ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ విభాగంలో 'టాటా ఆల్ట్రోజ్', 'హ్యుందాయ్ i20'తో బాలెనో తన పోటీని కొనసాగిస్తోంది.