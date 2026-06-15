మారుతి 'వ్యాగన్ ఆర్ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్' ధర రివీల్- రూ. 7.24 లక్షలకే సొంతం చేసుకోవచ్చు!
మారుతి సుజుకి భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ప్యాసింజర్ కారు "వ్యాగన్ ఆర్ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్"ను ఇటీవలే ఆవిష్కరించింది. తాజాగా దీని ధరను వెల్లడించింది.
Maruti Suzuki WagonR Flex Fuel (Image Credit: X/@HardeepSPuri)
Published : June 15, 2026 at 12:04 PM IST
Hyderabad: మారుతీ సుజుకి భారతదేశంలో తన 'వ్యాగన్ ఆర్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్' (Wagon R Flex Fuel) ధరను వెల్లడించింది. కంపెనీ దీని ధరను రూ. 7.24 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఇది సాధారణ వ్యాగన్ ఆర్కు చెందిన 'ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్' వెర్షన్. దీనిని టాప్-స్పెక్ 'ZXi+ 1.2P MT' వేరియంట్ ఆధారంగా రూపొందించారు.
ఈ మోడల్ను ఇటీవలే 2026 జూన్ ప్రారంభంలో ప్రొడక్షన్-స్పెక్ అవతార్లో ఆవిష్కరించారు. ఇది E20 నుంచి E85 వరకు గల ఇథనాల్ మిశ్రమ ఇంధనాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ వాహనం E100 ఇంధనంతో కూడా నడవగలదు. ఈ తరహాలో రూపొందించిన దేశీయ మొదటి మాస్-మార్కెట్ ప్యాసింజర్ వాహనం ఇదే.