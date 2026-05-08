మారుతి ఈకో స్టార్ ఎడిషన్ ప్యాకేజీ లాంఛ్: రూ.20 వేలకే 18 యాక్ససరీలు

మారుతి సుజుకి ఈకో కోసం 'న్యూ స్టార్ ఎడిషన్' ప్యాకేజీ విడుదలయింది. రూ. 20,000 ధరకే 18 యాక్సెసరీలు లభిస్తాయి.

Maruti Eeco gets Star Edition accessory pack at Rs 20,000
Maruti Eeco gets Star Edition accessory pack at Rs 20,000 (Photo Credit- Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 8, 2026 at 4:49 PM IST

Hyderabad: స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి, తన 'మారుతి సుజుకి ఈకో' (Eeco) శ్రేణిని సరికొత్త 'స్టార్ ఎడిషన్' ప్యాకేజీతో అప్‌డేట్ చేసింది. వాహనంలో ఎటువంటి యాంత్రిక మార్పులు చేయకుండానే, ఈ ప్యాకేజీ ద్వారా ఈ వ్యాన్‌కు మరింత ఆకర్షణీయమైన రూపాన్ని కల్పించింది. ఈ కొత్త యాక్సెసరీల ప్యాకేజీ, మారుతి సుజుకి ఈకో 5-సీట్ల AC, 5-సీట్ల AC CNG వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రామాణిక (Standard) వాహన ధర కంటే అదనంగా రూ. 20,000 చెల్లించడం ద్వారా దీనిని పొందవచ్చు. ఈ ప్యాకేజీ అసలు విలువ రూ. 37,000 అని కంపెనీ పేర్కొంది. అయితే దీనిని ప్రస్తుతం రూ. 19,999 ప్రత్యేక ధరకే విక్రయిస్తున్నట్లు తెలిపింది.

మారుతి సుజుకి ఈకో స్టార్ ఎడిషన్ ప్యాకేజీలో ఏం ఉన్నాయి?: మారుతి ఈకో వాహనంలో కాస్తంత ప్రీమియం రూపాన్ని ఆశించే కొనుగోలుదారుల కోసం ఈ 'స్టార్ ఎడిషన్' ప్యాకేజీని రూపొందించారు. ఇందులో కారు బాహ్య (Exterior), అంతర్గత (Interior) భాగాలకు సంబంధించిన మొత్తం 18 ఉపకరణాలు (Accessories) ఉన్నాయి. బాహ్య భాగం కోసం, ఈ ప్యాకేజీలో రియర్ స్పాయిలర్, గార్నిష్‌లతో కూడిన ఫాగ్ ల్యాంప్​లు, వీల్ కవర్లు, డోర్ వైజర్‌లు, మడ్ ఫ్లాప్‌లు క్రోమ్ బ్యాడ్జింగ్ వంటి ఎలిమెంట్లు ఉన్నాయి.

మారుతి సుజుకి ఈకో స్టార్ ఎడిషన్ ప్యాకేజీలోని క్యాబిన్ ఉపకరణాలు: క్యాబిన్ విషయానికి వస్తే, మారుతి ఈ వాహనానికి సీటు కవర్లతో పాటు ఒక ఇంటీరియర్ స్టైలింగ్ కిట్‌ను కూడా జోడించింది. ఈ ప్యాకేజీతో పాటు, బాడీ రంగులోనే ఉండే బంపర్లను కూడా అందిస్తోంది. ఇది మెటాలిక్ గ్లిస్టనింగ్ గ్రే (Metallic Glistening Grey), మెటాలిక్ బ్రిస్క్ బ్లూ (Metallic Brisk Blue) రంగులలో లభిస్తుంది.

మారుతి సుజుకి ఈకో స్టార్ ఎడిషన్ ప్యాకేజీ ధరలు: ఈ కొత్త ప్యాకేజీ ధర, సాధారణ మారుతి ఈకో ధర కంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉంది. దీని 5-సీట్ల AC వేరియంట్ ధర రూ. 5.54 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) కాగా, 5-సీట్ల AC CNG వెర్షన్ ధర రూ. 6.36 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఈ స్టార్ ఎడిషన్ ఎంపిక చేసిన మారుతి సుజుకి అరీనా డీలర్‌షిప్‌ల ద్వారా విక్రయించే అవకాశం ఉంది.

మారుతి సుజుకి ఈకో ఇంజిన్‌: ఈ ప్యాకేజీ కింద, సుజుకి ఈకోలో ఎటువంటి యాంత్రిక మార్పులు చేయలేదు. ఇప్పుడు ఈకో అదే 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను వినియోగిస్తుంది. ఇది 81 bhp శక్తిని, 105 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్‌ 5-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్​తో వస్తుంది.

అంతేకాకుండా, ఈ ఇంజిన్ CNG వేరియంట్‌లో కూడా లభిస్తుంది. CNGపై నడుస్తున్నప్పుడు ఈ ఇంజిన్ 70.67 bhp పవర్, 95 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీన్ని బట్టి చూస్తే, మారుతి ఈకో 'స్టార్ ఎడిషన్' ప్యాకేజీ ప్రధానంగా లుక్, యాక్ససరీలపైనే దృష్టి సారిస్తుందని అర్థమవుతుంది.

మారుతి సుజుకి ఈకో భారత్‌లో సుజుకి అత్యంత మన్నికైన యుటిలిటీ వాహనాల్లో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది. సింపుల్ లేఅవుట్, ప్రాక్టికల్ క్యాబిన్, తక్కువ రన్నింగ్ కాస్ట్ ఇమేజ్ కారణంగా కమర్షియల్ యూజర్లతో పాటు కొందరు ప్రైవేట్ కొనుగోలుదారులకు కూడా ఇష్టమైనదిగా కొనసాగుతోంది.

