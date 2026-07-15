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మారుతి సుజుకి 'బ్రెజ్జా ఫేస్‌లిఫ్ట్' బుకింగ్స్​ షురూ- టోకెన్ అమౌంట్ రూ. 11,000 మాత్రమే!

మారుతి సుజుకి తన ఫేస్‌లిఫ్టెడ్ బ్రెజ్జాను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు దీని బుకింగ్‌లు ప్రారంభించింది.

Maruti Brezza Facelift Bookings Open for Rs 11,000; Launch on July 23
Maruti Brezza Facelift Bookings Open for Rs 11,000; Launch on July 23 (Photo Credit- X/@MSArenaOfficial)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 11:44 AM IST

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Hyderabad: దేశీయ దిగ్గజం మారుతి సుజుకి తన "బ్రెజ్జా ఫేస్‌లిఫ్ట్" వెర్షన్ బుకింగ్‌లను ప్రారంభించింది. కంపెనీ జులై 23న ఈ వాహనాన్ని విడుదల చేయనుంది. ప్రస్తుత తరం మోడల్‌కు ఇది మిడ్-లైఫ్ అప్‌డేట్‌గా రానుంది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రూ. 11,000 బుకింగ్ అమౌంట్ చెల్లించి ఈ అప్‌డేటెడ్ కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీని బుక్ చేసుకోవచ్చు.

మారుతి బ్రెజా ఫేస్‌లిఫ్ట్‌లో కొత్తగా ఏముంటుంది?: మారుతి సుజుకి విడుదల చేసిన మొదటి టీజర్ ప్రకారం, ఈ SUV మొత్తం ఆకృతిలో ఎలాంటి మార్పు లేకపోయినా, ముందు భాగంలో స్టైలింగ్ మార్పులు ఉండనున్నాయి. ఈ మోడల్‌లో రీడిజైన్ చేసిన అల్లాయ్ వీల్స్, అప్‌డేట్ చేసిన ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ బంపర్లు, అలాగే సవరించిన LED లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా చూడొచ్చు.

అదనంగా, కారు క్యాబిన్‌లో కొత్త ఫీచర్లను చేర్చవచ్చు. మారుతి సుజుకి పూర్తి పరికరాల జాబితాను వెల్లడించనప్పటికీ, ఈ అప్‌డేటెడ్ మారుతి బ్రెజ్జాలోని ఉన్నత శ్రేణి వేరియంట్లలో వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీటు ఉండే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్, హెడ్-అప్ డిస్‌ప్లే, 360-డిగ్రీ కెమెరా, టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ వంటి ప్రస్తుత ఫీచర్లను కొనసాగించే అవకాశం ఉంది.

మారుతి బ్రెజ్జా ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఇంజిన్ వివరాలు: ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో ఒక పెద్ద మార్పు జరిగే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ ఈ కారులో కొత్త 'టర్బో-పెట్రోల్' ఇంజిన్ ఆప్షన్‌ను తీసుకురావచ్చు. ఇది కొన్ని వేరియంట్లలో ప్రస్తుతం ఉన్న 1.5-లీటర్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ స్థానాన్ని భర్తీ చేయవచ్చు. ఈ కొత్త ఇంజిన్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆప్షన్లతో లభించే అవకాశం ఉంది. అదనంగా, మారుతి సుజుకి కొత్త బ్రెజ్జాలో సీఎన్‌జీ (CNG) వెర్షన్‌ను కూడా కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. అయితే, కంపెనీ ఇంకా ఈ పవర్‌ట్రెయిన్ వివరాలను అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు.

ధర వివరాలు: ప్రస్తుతానికి కంపెనీ దీని ధర వివరాలను వెల్లడించలేదు. జులై 23న లాంఛ్ సమయంలోనే అధికారికంగా ప్రకటించనుంది.

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారత మార్కెట్లో ఈ కారు హ్యుందాయ్ వెన్యూ, టాటా నెక్సాన్, మహింద్రా XUV 3XO, స్కోడా కైలాక్, టయోటా టైజర్ వంటి మోడళ్లతో తలపడనుంది.

అమ్మకాల రికార్డు: మారుతి సుజుకికి భారత్‌లో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న SUVలలో 'మారుతి బ్రెజ్జా' ఒకటి. ఈ కారు భారతీయ మార్కెట్లోకి వచ్చి 10 సంవత్సరాలు పూర్తయినట్లు కంపెనీ ఇటీవలే వెల్లడించింది. లాంఛ్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు దీని మొత్తం అమ్మకాలు 14 లక్షల (1.4 మిలియన్) యూనిట్లను దాటడం విశేషం.

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