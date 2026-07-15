మారుతి సుజుకి 'బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్' బుకింగ్స్ షురూ- టోకెన్ అమౌంట్ రూ. 11,000 మాత్రమే!
మారుతి సుజుకి తన ఫేస్లిఫ్టెడ్ బ్రెజ్జాను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు దీని బుకింగ్లు ప్రారంభించింది.
Published : July 15, 2026 at 11:44 AM IST
Hyderabad: దేశీయ దిగ్గజం మారుతి సుజుకి తన "బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్" వెర్షన్ బుకింగ్లను ప్రారంభించింది. కంపెనీ జులై 23న ఈ వాహనాన్ని విడుదల చేయనుంది. ప్రస్తుత తరం మోడల్కు ఇది మిడ్-లైఫ్ అప్డేట్గా రానుంది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రూ. 11,000 బుకింగ్ అమౌంట్ చెల్లించి ఈ అప్డేటెడ్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీని బుక్ చేసుకోవచ్చు.
మారుతి బ్రెజా ఫేస్లిఫ్ట్లో కొత్తగా ఏముంటుంది?: మారుతి సుజుకి విడుదల చేసిన మొదటి టీజర్ ప్రకారం, ఈ SUV మొత్తం ఆకృతిలో ఎలాంటి మార్పు లేకపోయినా, ముందు భాగంలో స్టైలింగ్ మార్పులు ఉండనున్నాయి. ఈ మోడల్లో రీడిజైన్ చేసిన అల్లాయ్ వీల్స్, అప్డేట్ చేసిన ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ బంపర్లు, అలాగే సవరించిన LED లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా చూడొచ్చు.
It’s the season’s biggest play. And it’s about to blow you away.— Maruti Suzuki Arena (@MSArenaOfficial) July 14, 2026
The New Brezza, Bookings Open.#TheNewBrezza #BookNow #BookingsOpen #MarutiSuzukiArena #Brezza pic.twitter.com/CVNJ2eFEQo
అదనంగా, కారు క్యాబిన్లో కొత్త ఫీచర్లను చేర్చవచ్చు. మారుతి సుజుకి పూర్తి పరికరాల జాబితాను వెల్లడించనప్పటికీ, ఈ అప్డేటెడ్ మారుతి బ్రెజ్జాలోని ఉన్నత శ్రేణి వేరియంట్లలో వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీటు ఉండే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, 360-డిగ్రీ కెమెరా, టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ వంటి ప్రస్తుత ఫీచర్లను కొనసాగించే అవకాశం ఉంది.
మారుతి బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంజిన్ వివరాలు: ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో ఒక పెద్ద మార్పు జరిగే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ ఈ కారులో కొత్త 'టర్బో-పెట్రోల్' ఇంజిన్ ఆప్షన్ను తీసుకురావచ్చు. ఇది కొన్ని వేరియంట్లలో ప్రస్తుతం ఉన్న 1.5-లీటర్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ స్థానాన్ని భర్తీ చేయవచ్చు. ఈ కొత్త ఇంజిన్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లతో లభించే అవకాశం ఉంది. అదనంగా, మారుతి సుజుకి కొత్త బ్రెజ్జాలో సీఎన్జీ (CNG) వెర్షన్ను కూడా కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. అయితే, కంపెనీ ఇంకా ఈ పవర్ట్రెయిన్ వివరాలను అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు.
ధర వివరాలు: ప్రస్తుతానికి కంపెనీ దీని ధర వివరాలను వెల్లడించలేదు. జులై 23న లాంఛ్ సమయంలోనే అధికారికంగా ప్రకటించనుంది.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారత మార్కెట్లో ఈ కారు హ్యుందాయ్ వెన్యూ, టాటా నెక్సాన్, మహింద్రా XUV 3XO, స్కోడా కైలాక్, టయోటా టైజర్ వంటి మోడళ్లతో తలపడనుంది.
అమ్మకాల రికార్డు: మారుతి సుజుకికి భారత్లో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న SUVలలో 'మారుతి బ్రెజ్జా' ఒకటి. ఈ కారు భారతీయ మార్కెట్లోకి వచ్చి 10 సంవత్సరాలు పూర్తయినట్లు కంపెనీ ఇటీవలే వెల్లడించింది. లాంఛ్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు దీని మొత్తం అమ్మకాలు 14 లక్షల (1.4 మిలియన్) యూనిట్లను దాటడం విశేషం.