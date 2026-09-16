సేఫ్టీలో దేశీయ దిగ్గజం హవా- భారత్ NCAP టెస్ట్లో 'మహింద్రా XUV 7XO'కు 5-స్టార్ రేటింగ్
భారత్ ఎన్సీఏపీ (Bharat NCAP) నిర్వహించిన క్రాష్ టెస్టుల్లో "మహింద్రా XUV 7XO" 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ సాధించింది.
Published : September 16, 2026 at 8:24 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రాకు చెందిన ఫ్లాగ్షిప్ SUV "మహింద్రా XUV 7XO" భద్రత పరంగా సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. భారత్ న్యూ కార్ అసెస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ (Bharat NCAP) నిర్వహించిన తాజా క్రాష్-టెస్ట్లో ఈ కారు 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను సాధించింది. అడల్ట్, చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ రెండింటిలోనూ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచినట్లు భారత్ NCAP నివేదికలో వెల్లడించింది.
భారత్ NCAP నివేదిక ప్రకారం, XUV 7XO అడల్ట్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్లో 32కి గాను 30.76 పాయింట్లు, చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్లో 49కి గాను 44.97 పాయింట్లు సాధించింది. ఈ SUVని ఫ్రంట్ ఆఫ్సెట్ బారియర్, సైడ్ మూవబుల్ బారియర్ టెస్టుల ద్వారా పరీక్షించారు. AOP క్రైటీరియాలో ఫ్రంట్ ఆఫ్సెట్ బారియర్లో 16కి గాను 14.76, సైడ్ మూవబుల్ బారియర్ టెస్ట్లో 16కి గాను 16 స్కోర్ లభించింది.
క్రాష్ టెస్ట్ సమయంలో డ్రైవర్, కో-డ్రైవర్కు లభించిన రక్షణ ఎక్కువగా 'గుడ్' లేదా 'అడెక్వేట్'గా రేట్ అయింది. చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ విషయానికి వస్తే, చైల్డ్ రెస్ట్రెయింట్ సిస్టమ్ (CRS)తో నిర్వహించిన డైనమిక్ టెస్ట్లో 24కి 23.97 పాయింట్లు సాధించింది. CRS ఇన్స్టాలేషన్లోనూ టాప్ మార్కులు దక్కాయి.
ఈ క్రాష్ టెస్ట్ కోసం భారత్ NCAP రెండు డీజిల్ 7-సీటర్ వేరియంట్లను ఉపయోగించింది. అవి: AX7 2WD ఆటోమేటిక్, AX7L డీజిల్ 4WD ఆటోమేటిక్. సాధారణంగా ప్రపంచ భద్రతా సంస్థలు ఎంట్రీ-లెవల్ మోడళ్లను పరీక్షిస్తాయి. అయితే భారత్ NCAP టెస్టులు స్వచ్ఛందం కావడంతో తయారీదారులు తమకు నచ్చిన వేరియంట్ను సమర్పించే అవకాశం ఉంటుంది.
సమాచారం ప్రకారం, ADAS, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి కొన్ని అధునాతన ఫీచర్లు మినహా, అవసరమైన భద్రతా పరికరాలన్నీ అన్ని వేరియంట్లలోనూ స్టాండర్డ్గా ఉన్నాయి. దీంతో ఎంట్రీ-లెవల్ XUV 7XO కూడా ఇదే రేటింగ్ సాధించే అవకాశం ఉంది. ఈ 5-స్టార్ రేటింగ్ XUV 7XO అన్ని వేరియంట్లకు వర్తిస్తుంది.
సేఫ్టీ ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, "మహింద్రా XUV 7XO"లో 6 ఎయిర్బ్యాగులు, ABS తో EBD, ప్రీ-టెన్షనర్, లోడ్ లిమిటర్తో కూడిన ఫ్రంట్ సీట్బెల్ట్లు ఉన్నాయి. వెనుక సీట్ల కోసం ISOFIX చైల్డ్ సీట్ మౌంట్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC), అన్ని సీట్లకు సీట్బెల్ట్ రిమైండర్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
కాగా ఈ వాహనాన్ని ట్రిపుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే సెటప్తో జనవరి 5, 2026న దేశంలో లాంఛ్ చేశారు. ఇది 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్, 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లను అందిస్తుంది. ఈ రెండు ఇంజిన్లు మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఎంపికలతో వస్తాయి. టాప్ డీజిల్ ట్రిమ్లు ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ను కూడా అందిస్తాయి.
దీని ఇతర ఫీచర్ల జాబితాను పరిశీలిస్తే, ఇందులో లెవల్-2 ADAS టెక్, ఆటో హెడ్లైట్లు అండ్ వైపర్లు, మల్టీజోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పవర్డ్ బాస్ మోడ్, డాల్బీ అట్మాస్తో కూడిన హర్మాన్ కార్డాన్ సౌండ్ సిస్టమ్, 540-డిగ్రీ కెమెరా, మహింద్రా "బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ డివైస్" ద్వారా మల్టీ-డివైస్ స్ట్రీమింగ్ ఇంటిగ్రేషన్, మధ్య వరుసలో 65W టైప్-C USB అవుట్లెట్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్తో పాటు అనేక ఇతర ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీని డిజైన్, ధరతో పాటు మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.