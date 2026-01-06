ట్రిపుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే సెటప్తో మహింద్రా "XUV 7XO"- ధర ఎంతంటే?
Published : January 6, 2026 at 2:34 PM IST
Hyderabad: దేశీయ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా తన కొత్త "XUV 7XO" వాహనాన్ని భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ చేసింది. కంపెనీ ఈ SUVని రూ. 13.66 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరకు విడుదల చేసింది. ఈ ధర పాత "మహింద్రా XUV 700" ప్రారంభ ధరకు సమానంగా ఉంది. ఇది భారత మార్కెట్లో ప్రసిద్ధి చెందిన "మహింద్రా XUV 700" ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్.
అయితే ఇప్పుడు దీని నేమ్ప్లేట్ను మహింద్రా "XUV 7XO"గా మార్చారు. దీంతోపాటు దీనిలో కొన్ని కీలక స్టైలింగ్ అప్డేట్లను కూడా అందించారు. ఇవి దీనికి మరింత దృఢమైన రూపాన్ని ఇస్తాయి. ఇంకా దీని క్యాబిన్లో ఇప్పుడు మహింద్రా కొత్త బోర్న్ ఎలక్ట్రిక్ SUVల నుంచి తీసుకున్న లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని చేర్చారు.
మహింద్రా XUV 7XO డిజైన్: డిజైన్ పరంగా దీని ముందు భాగం ఇప్పుడు మునుపటి కంటే మరింత చతురస్రాకారంగా కనిపిస్తుంది. అదనంగా గ్రిల్కు కొత్త రూపాన్ని ఇచ్చారు. దీని ఇరువైపులా కొత్త, మరింత కోణీయమైన డ్యూయల్-బారెల్ LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్లైట్లు, అలాగే కొత్త LED డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు ఉన్నాయి.
కంపెనీ బంపర్ను కూడా రీ-డిజైన్ చేసింది. దీనిలో ఇప్పుడు సెంట్రల్ ఎయిర్ ఇన్టేక్ ఇరువైపులా విలక్షణమైన ట్విన్ LED ఫాగ్ ల్యాంప్లు ఉన్నాయి. సైడ్ ప్రొఫైల్ను పరిశీలిస్తే, అతిపెద్ద మార్పు కొత్తగా రూపొందించిన అల్లాయ్ వీల్స్ కాగా, వెనుక భాగంలో మీరు కొత్త టెయిల్లైట్లు, పునఃరూపకల్పన చేసిన వెనుక బంపర్ను గమనించవచ్చు.
మహింద్రా XUV 7XO ఇంటీరియర్: క్యాబిన్ను గమనిస్తే, అతిపెద్ద మార్పు కొత్తగా కనిపించే డాష్బోర్డ్ లేఅవుట్. టాప్ వేరియంట్ డాష్బోర్డ్ మహింద్రా "XEV 9E", "9S" మోడళ్లను పోలి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇందులో వైడ్-స్క్రీన్ ట్రిపుల్-డిస్ప్లే సెటప్ ఉంది. ఈ డిస్ప్లేలు సరికొత్త అడ్రినోఎక్స్ ప్లస్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తాయి. ఇది కో-డ్రైవర్ డిస్ప్లే నుంచి కంటెంట్ను స్ట్రీమ్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.
దీని ముందు సీట్లు పవర్ అడ్జస్టబుల్గా ఉంటాయి. డ్రైవర్ సీటులో మెమరీ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. కో-డ్రైవర్ సీటులో పవర్డ్ "బాస్ మోడ్" కూడా ఉంటుంది. ఇది వెనుక సీట్లలోని ప్రయాణీకులకు మరింత లెగ్రూమ్ కోసం సీటును ముందుకు జరపడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
వెనుక కూర్చునే ప్రయాణీకుల విషయానికొస్తే, వెనుక సీట్లలో కూర్చున్న వారికి సెంట్రల్ ఫ్లోర్ కన్సోల్ దిగువన వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్, డోర్లపై సన్ బ్లైండ్లు, మూడవ వరుసలోకి సులభంగా వెళ్లడానికి వీలుగా కో-డ్రైవర్ వైపు సీటుకు టంబుల్ ఫంక్షన్ లభిస్తాయి.
అదనంగా వేరియంట్ను బట్టి కొనుగోలుదారులు రెండవ వరుసలో బెంచ్ సీటు లేదా ఇండివిడ్యువల్ కెప్టెన్ కుర్చీలను ఎంచుకోవచ్చు. కంపెనీ ఈ కొత్త "మహింద్రా XUV 7XO"ని ఆరు ట్రిమ్ స్థాయిలలో విడుదల చేసింది. అవి:
- AX
- AX3
- AX5
- AX7
- AX7T
- AX7L
మహింద్రా XUV 7XO ఫీచర్లు: ఫీచర్ల జాబితాను పరిశీలిస్తే, కొత్త "7XO" లెవల్-2 ADAS టెక్, ఆటో హెడ్లైట్లు అండ్ వైపర్లు, మల్టీజోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పవర్డ్ బాస్ మోడ్, డాల్బీ అట్మాస్తో కూడిన హర్మాన్ కార్డాన్ సౌండ్ సిస్టమ్, 540-డిగ్రీ కెమెరా, మహింద్రా "బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ డివైస్" ద్వారా మల్టీ-డివైస్ స్ట్రీమింగ్ ఇంటిగ్రేషన్, మధ్య వరుసలో 65W టైప్-C USB అవుట్లెట్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్తో పాటు అనేక ఇతర ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.
మహింద్రా XUV 7XO పవర్ట్రెయిన్: యాంత్రికంగా దీనిలో ఎటువంటి మార్పులు లేవు. ఇది "XUV 700" మాదిరిగానే అదే 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్, 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లను అందిస్తుంది. ఈ రెండు ఇంజిన్లు మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఎంపికలతో వస్తాయి. టాప్ డీజిల్ ట్రిమ్లు ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ను కూడా అందిస్తాయి.