Published : December 16, 2025 at 2:48 PM IST
Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా తన అప్కమింగ్ "XUV 7XO" కొత్త టీజర్ను విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా తొలిసారిగా ఈ వాహనం లోపలి భాగాన్ని ఆవిష్కరించింది. కంపెనీ ఈ SUVని జనవరి 5, 2026న లాంఛ్ చేయనుంది. మార్కెట్లో దీని బుకింగ్లు కూడా ఇప్పటికే అంటే డిసెంబర్ 15, 2025 నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. తాజా టీజర్ ఈ అంతర్గత దహన SUV ట్రిపుల్-స్క్రీన్ డిస్ప్లే సెటప్ను కలిగి ఉంటుందని నిర్ధారిస్తుంది. ఇది మహింద్రా కొత్త 'బోర్న్ ఎలక్ట్రిక్' XEV ఎలక్ట్రిక్ SUV కుటుంబంలో మొదటసారి కనిపిస్తోంది. ఇది కొన్ని ఇతర ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
మహింద్రా XUV 7XO టీజర్లో ఏముంది?: టీజర్ వీడియో ఈ అప్కమింగ్ SUV డాష్బోర్డ్ మొదటి స్పష్టమైన గ్లింప్స్ను అందిస్తుంది. ఇది ఇటీవల విడుదలైన "XEV 9S" నుంచి ప్రేరణ పొందిన డిజైన్ను కలిగి ఉంటుందని వెల్లడిస్తుంది. డాష్బోర్డ్ పైభాగంలో షెల్ఫ్ లాంటి ఎలిమెంట్పై అమర్చిన, దాదాపు అంచుల వరకు విస్తరించి ఉండే డిస్ప్లే ఉంది. దీని చుట్టూ లేత గోధుమ రంగు లెదర్ ఉంది.
ఈ కొత్త SUV కంపెనీ లేటెస్ట్ "Adreno X+ Connect" టెక్నాలజీని కలిగి ఉంటుందని కూడా టీజర్ ధృవీకరిస్తుంది. డ్రైవర్ డిస్ప్లేను నిశితంగా పరిశీలిస్తే మహింద్రా "XUV 700"తో పోలిస్తే పెద్దగా భిన్నంగా లేని లేఅవుట్ కనిపిస్తుంది. ఈ SUVలో డ్రైవ్ మోడ్లు ఉంటాయని కూడా ఇది నిర్ధారిస్తుంది.
ఈ అప్కమింగ్ కారు టచ్స్క్రీన్ విషయానికి వస్తే దీనిలోని డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే, అమెజాన్ అలెక్సా ఇంటిగ్రేషన్, వైఫై సపోర్ట్, ఓవర్-ది-ఎయిర్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో కో-డ్రైవర్ కోసం ఒక ప్రత్యేక డిస్ప్లే వీడియో స్ట్రీమింగ్ను అందిస్తుంది. అంతేకాక సోషల్ మీడియా కంటెంట్ బ్రౌజింగ్కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.
టీజర్ వీడియోలో కనిపించే ఇతర ఫీచర్లలో బాస్ మోడ్తో కూడిన పవర్డ్ కో-డ్రైవర్ సీటు, డోర్లు & డ్యాష్బోర్డ్పై యాంబియంట్ లైటింగ్, ఛార్జింగ్ పోర్ట్తో పాటు ముందు సీట్ల వెనుక టాబ్లెట్ మౌంటింగ్ పాయింట్లు, వెనుక డోర్ సన్షేడ్లు, వెనుక AC వెంట్లు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్ ఉన్నాయి. మహింద్రా "XUV 7XO"లో డ్యూయల్-టోన్ అప్హోల్స్టరీ ఫినిష్ కూడా ఉంటుంది. ఇందులో లేత తెలుపు లేదా బూడిద రంగుతో పాటు బీజ్ లేదా టాన్ డ్యూయల్ రంగులు వస్తాయి.
మహింద్రా XUV 7XO ఎక్స్టీరియర్: దీని ఎక్స్టీరియర్కు సంబంధించిన వివరాలను కంపెనీ ఇంతకుముందే టీజ్ చేసింది. మునుపటి టీజర్లు ఇది అప్డేటెడ్ వీల్ డిజైన్లు, కొత్త లైట్ క్లస్టర్లు, గ్రిల్ భాగాలను కలిగి ఉంటుందని వెల్లడించాయి.
మహింద్రా XUV 7XO ఇంజిన్: ఇంజిన్ విషయానికొస్తే, ఈ కొత్త "7XO" SUVలో "XUV 700" మాదిరిగా అదే ఇంజిన్ ఆప్షన్లను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇందులో సుపరిచితమైన 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్, 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్లు ఉన్నాయి. రెండూ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఎంపికలతో వస్తాయి.
|ఇంజిన్
|2-L టర్బో పెట్రోల్
|2.2-L డీజిల్
|ట్రాన్స్మిషన్
|6-స్పీడ్ MT, 6-స్పీడ్ AT
|6-స్పీడ్ MT, 6-స్పీడ్ AT
|పవర్
|200 PS
|Up to 185 PS
|టార్క్
|380 Nm
|Up to 450 Nm
|డ్రైవ్ట్రెయిన్
|ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్
|ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్/ ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (కేవలం ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ మాత్రమే)
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: లాంఛ్ అనంతరం ఈ SUV ఇటీవల విడుదలైన "MG హెక్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్", "టాటా హారియర్", "సఫారీ"లకు పోటీగా ఉంటుంది.