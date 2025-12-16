Telangana Panchayat Elections Results2025

ట్రిపుల్ స్క్రీన్ డిస్​ప్లే సెటప్​తో మహింద్రా 'XUV 7XO'- టీజర్ చూశారా?

మహింద్రా "XUV 7XO" ఇంటీరియర్ డిజైన్ రివీల్- ఎలా ఉందంటే?

Mahindra XUV 7XO Interior Teased With Triple Screen Setup
Mahindra XUV 7XO Interior Teased With Triple Screen Setup (Photo Credit- Mahindra Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 16, 2025 at 2:48 PM IST

Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా తన అప్​కమింగ్ "XUV 7XO" కొత్త టీజర్‌ను విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా తొలిసారిగా ఈ వాహనం లోపలి భాగాన్ని ఆవిష్కరించింది. కంపెనీ ఈ SUVని జనవరి 5, 2026న లాంఛ్ చేయనుంది. మార్కెట్​లో దీని బుకింగ్​లు కూడా ఇప్పటికే అంటే డిసెంబర్ 15, 2025 నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. తాజా టీజర్​ ఈ అంతర్గత దహన SUV ట్రిపుల్-స్క్రీన్ డిస్​ప్లే సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుందని నిర్ధారిస్తుంది. ఇది మహింద్రా కొత్త 'బోర్న్ ఎలక్ట్రిక్' XEV ఎలక్ట్రిక్ SUV కుటుంబంలో మొదటసారి కనిపిస్తోంది. ఇది కొన్ని ఇతర ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది.

మహింద్రా XUV 7XO టీజర్‌లో ఏముంది?: టీజర్ వీడియో ఈ అప్​కమింగ్ SUV డాష్‌బోర్డ్ మొదటి స్పష్టమైన గ్లింప్స్​ను అందిస్తుంది. ఇది ఇటీవల విడుదలైన "XEV 9S" నుంచి ప్రేరణ పొందిన డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటుందని వెల్లడిస్తుంది. డాష్‌బోర్డ్‌ పైభాగంలో షెల్ఫ్ లాంటి ఎలిమెంట్​పై అమర్చిన, దాదాపు అంచుల వరకు విస్తరించి ఉండే డిస్‌ప్లే ఉంది. దీని చుట్టూ లేత గోధుమ రంగు లెదర్​ ఉంది.

Mahindra XUV 7XO Interior
Mahindra XUV 7XO Interior (Photo Credit- Mahindra Auto)

ఈ కొత్త SUV కంపెనీ లేటెస్ట్ "Adreno X+ Connect" టెక్నాలజీని కలిగి ఉంటుందని కూడా టీజర్ ధృవీకరిస్తుంది. డ్రైవర్ డిస్‌ప్లేను నిశితంగా పరిశీలిస్తే మహింద్రా "XUV 700"తో పోలిస్తే పెద్దగా భిన్నంగా లేని లేఅవుట్ కనిపిస్తుంది. ఈ SUVలో డ్రైవ్ మోడ్‌లు ఉంటాయని కూడా ఇది నిర్ధారిస్తుంది.

ఈ అప్​కమింగ్ కారు టచ్‌స్క్రీన్ విషయానికి వస్తే దీనిలోని డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్‌ప్లే, అమెజాన్ అలెక్సా ఇంటిగ్రేషన్, వైఫై సపోర్ట్, ఓవర్-ది-ఎయిర్ సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్‌లు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో కో-డ్రైవర్ కోసం ఒక ప్రత్యేక డిస్​ప్లే వీడియో స్ట్రీమింగ్‌ను అందిస్తుంది. అంతేకాక సోషల్ మీడియా కంటెంట్‌ బ్రౌజింగ్​కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.

టీజర్ వీడియోలో కనిపించే ఇతర ఫీచర్లలో బాస్ మోడ్‌తో కూడిన పవర్డ్ కో-డ్రైవర్ సీటు, డోర్లు & డ్యాష్‌బోర్డ్‌పై యాంబియంట్ లైటింగ్, ఛార్జింగ్ పోర్ట్‌తో పాటు ముందు సీట్ల వెనుక టాబ్లెట్ మౌంటింగ్ పాయింట్లు, వెనుక డోర్ సన్‌షేడ్‌లు, వెనుక AC వెంట్లు, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ ఉన్నాయి. మహింద్రా "XUV 7XO"లో డ్యూయల్-టోన్ అప్హోల్స్టరీ ఫినిష్ కూడా ఉంటుంది. ఇందులో లేత తెలుపు లేదా బూడిద రంగుతో పాటు బీజ్ లేదా టాన్ డ్యూయల్ రంగులు వస్తాయి.

మహింద్రా XUV 7XO ఎక్స్​టీరియర్: దీని ఎక్స్​టీరియర్​కు సంబంధించిన వివరాలను కంపెనీ ఇంతకుముందే టీజ్ చేసింది. మునుపటి టీజర్లు ఇది అప్డేటెడ్ వీల్ డిజైన్​లు, కొత్త లైట్ క్లస్టర్‌లు, గ్రిల్ భాగాలను కలిగి ఉంటుందని వెల్లడించాయి.

మహింద్రా XUV 7XO ఇంజిన్: ఇంజిన్ విషయానికొస్తే, ఈ కొత్త "7XO" SUVలో "XUV 700" మాదిరిగా అదే ఇంజిన్‌ ఆప్షన్​లను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇందులో సుపరిచితమైన 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్, 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్‌లు ఉన్నాయి. రెండూ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఎంపికలతో వస్తాయి.

ఇంజిన్2-L టర్బో పెట్రోల్2.2-L డీజిల్
ట్రాన్స్​మిషన్6-స్పీడ్ MT, 6-స్పీడ్ AT6-స్పీడ్ MT, 6-స్పీడ్ AT
పవర్ 200 PSUp to 185 PS
టార్క్380 NmUp to 450 Nm
డ్రైవ్​ట్రెయిన్ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్/ ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (కేవలం ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ మాత్రమే)

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: లాంఛ్ అనంతరం ఈ SUV ఇటీవల విడుదలైన "MG హెక్టర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్", "టాటా హారియర్", "సఫారీ"లకు పోటీగా ఉంటుంది.

