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మహింద్రా 'XUV 3XO ZNG' పేరుతో CNG వెర్షన్- బుకింగ్​లు ప్రారంభం- కిలోకి 24.7km మైలేజీ

మహింద్రా తన 'XUV 3XO'లో CNG వెర్షన్‌ను భారతదేశంలో విడుదల చేసేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలో 'XUV 3XO ZNG' పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా దీని బుకింగ్‌లను ప్రారంభించింది.

Mahindra XUV 3XO ZNG
Mahindra XUV 3XO ZNG (ఫొటో క్రెడిట్: Mahindra Auto)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 21, 2026 at 2:27 PM IST

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Hyderabad: దేశీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మహింద్రా ఆటో తన పాపులర్ కాంపాక్ట్ SUV 'XUV 3XO'లో CNG వెర్షన్‌ను తీసుకువస్తోంది. 'XUV 3XO ZNG' బ్రాండింగ్​తో ఈ మోడల్ బుకింగ్​లను కూడా భారత మార్కెట్లో ప్రారంభించింది. ఈ వాహనాన్ని కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా అధీకృత డీలర్‌షిప్‌ల ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ లాంఛ్​తో మహింద్రా సంస్థ సబ్-కాంపాక్ట్ CNG SUV విభాగంలోకి అడుగుపెడుతోంది. ఈ సెగ్మెంట్​లో ఇది 'టాటా నెక్సాన్ CNG', 'మారుతి బ్రెజ్జా CNG' వంటి మోడళ్లతో తలపడనుంది.

మహింద్రా XUV 3XO ZNG ఇంజిన్ వివరాలు: అప్​కమింగ్ 'XUV 3XO ZNG' 1.2 లీటర్ MPFI టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 110 Bhp పవర్, 200 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్‌ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్​తో వస్తుంది. CNG వెర్షన్ అయినప్పటికీ దీని పవర్, టార్క్ గణాంకాలు పెట్రోల్ మోడల్‌తో సమానంగా ఉండటం విశేషం. టర్బో కాలిబ్రేషన్, ECU మ్యాపింగ్‌లో మార్పులతో దీన్ని సాధించినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.

ఇందులో డ్యూయల్-సిలిండర్ CNG సెటప్ ఉంది. బూట్‌లో రెండు CNG సిలిండర్లను అడ్డంగా అమర్చడం వల్ల బూట్ స్పేస్ కూడా కొంత మిగులుతుంది. అంతేకాదు, ఈ SUV కిలో CNGకి 24.7 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీ ఇస్తుందని, కేవలం 11.8 సెకన్లలోనే 0-100 kmph వేగాన్ని అందుకుంటుందని మహింద్రా పేర్కొంది.

Mahindra XUV 3XO ZNG Dual CNG Cylinder Setup
Mahindra XUV 3XO ZNG Dual CNG Cylinder Setup (ఫొటో క్రెడిట్: Mahindra Auto)

మహింద్రా XUV 3XO ZNG ఫీచర్లు: మహింద్రా XUV 3XO ZNGలో 10.25-అంగుళాల టచ్​స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్​మెంట్ యూనిట్, 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS), 360-డిగ్రీ కెమెరా, పనోరమిక్ సన్​రూఫ్, లెథరెట్ అప్‌హోల్‌స్టరీ, డాల్బీ అట్మాస్ (Dolby Atmos) ఆడియో సిస్టమ్, పుష్-బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

Mahindra XUV 3XO ZNG Interior Dashboard
Mahindra XUV 3XO ZNG Interior Dashboard (ఫొటో క్రెడిట్: Mahindra Auto)

వీటితో పాటు రియర్ వైపర్, హైట్-అడ్జస్టబుల్ ఫ్రంట్ సీట్ బెల్ట్​లు, కనెక్టెడ్ LED టెయిల్-ల్యాంప్​లు, ఫ్రంట్ & రియర్ ఆర్మ్​రెస్ట్​లు కూడా ఉన్నాయి. అదనంగా ఇది నార్మల్ (Normal), కంఫర్ట్ (Comfort), స్పోర్ట్ (Sport) అనే మూడు స్టీరింగ్ మోడ్​లను అందిస్తుంది. ఇక స్టైలింగ్ విషయానికి వస్తే, ఈ CNG వెర్షన్ ఎక్స్​టీరియర్ డిజైన్ పెట్రోల్​తో నడిచే 'XUV 3XO' మాదిరిగానే ఉంటుంది. అయితే దీని టెయిల్​గేట్​పై 'CNG' బ్యాడ్జ్ ఉంటుంది.

Mahindra XUV 3XO ZNG Seating Layout
Mahindra XUV 3XO ZNG Seating Layout (ఫొటో క్రెడిట్: Mahindra Auto)

భద్రత విషయానికి వస్తే, ఇందులో 6-ఎయిర్​బ్యాగ్​లు, నాలుగు చక్రాలకు డిస్క్​ బ్రేక్​లు, ప్రయాణికులందరికీ త్రీ-పాయింట్ సీట్ బెల్ట్​లు, ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్‌ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (EBD)తో కూడిన యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS), రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, సీట్-బెల్డ్ రిమైండర్లు, స్పీడ్ అలెర్ట్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

Mahindra XUV 3XO ZNG Rear Profile
Mahindra XUV 3XO ZNG Rear Profile (ఫొటో క్రెడిట్: Mahindra Auto)

మహింద్రా XUV 3XO ZNG వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ CNG వెర్షన్​ను నాలుగు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:

  • MX Edge
  • RevX Edge (O)
  • AX5
  • RevX A

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 'MX Edge' ధర: రూ. 9.99 లక్షలు
  • 'RevX Edge (O)' ధర: రూ. 10.79 లక్షలు
  • 'AX5' ధర: రూ. 11.19 లక్షలు
  • 'RevX A' ధర: రూ. 12.27 లక్షలు

పైవన్నీ ఎక్స్​-షూరూమ్ ధరలు

XUV 3XO ZNG వేరియంట్లుధరలు (ఎక్స్​-షోరూమ్)
MX Edgeరూ. 9.99 లక్షలు
RevX Edge (O) రూ. 10.79 లక్షలు
AX5 రూ. 11.19 లక్షలు
RevX Aరూ. 12.27 లక్షలు

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