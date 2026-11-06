భారత్ NCAP క్రాష్ టెస్ట్: మహింద్రా XUV 3XO ZNGకి 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్
భారత్ NCAP నిర్వహించిన క్రాష్ టెస్ట్లో ఇటీవల విడుదలైన మహింద్రా XUV 3XO ZNG 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను సాధించింది. దీంతో దేశంలోనే ఈ ఘనత సాధించిన మొట్టమొదటి సబ్-కాంపాక్ట్ CNG SUVగా నిలిచింది.
Published : November 6, 2026 at 7:10 PM IST
Hyderabad: భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ మహింద్రా సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. భారత్ న్యూ కార్ అసెస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ (B-NCAP) ఇటీవల నిర్వహించిన క్రాష్ టెస్టులలో మహింద్రా XUV 3XO ZNG (CNG) మోడల్ 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను సాధించింది. తద్వారా దేశంలోనే ఈ అరుదైన ఘనత సాధించిన మొట్టమొదటి సబ్-కాంపాక్ట్ CNG SUVగా సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, మహింద్రా XUV 3XOపై భారత్ NCAP మొదటిసారిగా నవంబర్ 2024లో క్రాష్ టెస్ట్ నిర్వహించింది.
స్కోరింగ్ వివరాలు: ఈ క్రాష్ టెస్టులలో XUV 3XO ZNG వయోజన ప్రయాణీకుల రక్షణ (AOP) విభాగంలో 32 పాయింట్లకు గాను 29.36 పాయింట్లు సాధించింది. నవంబర్ 2024లో జరిగిన తొలి టెస్టులోని టర్బో-పెట్రోల్, డీజిల్ వేరియంట్లతో సమానంగా ఈ స్కోర్ నమోదైంది. అయితే, పిల్లల రక్షణ (COP) విభాగంలో మాత్రం ఈ సరికొత్త మోడల్ మరింత మెరుగైన పనితీరును కనబరిచి, 49 పాయింట్లకు గాను 45 పాయింట్లను కైవసం చేసుకుంది. (గతంలో ఈ స్కోర్ 43 పాయింట్లకే పరిమితమైంది).
క్రాస్ టెస్ట్లో అడల్ట్ ప్రొటెక్షన్:
- ఫ్రంటల్ ఆఫ్సెట్ క్రాష్ టెస్ట్: క్రాస్ టెస్ట్లోలో భాగంగా కారు ముందు భాగం నుంచి బలంగా ఢీకొట్టినప్పుడు, మహింద్రా XUV 3XO డ్రైవర్ తల, మెడ, కటి (Pelvis), తొడలకు 'మంచి' (Good) రక్షణను అందించింది. అంతేకాకుండా, డ్రైవర్ ఛాతీ (Chest) భాగంతో పాటు ఒక కాలికి 'తగినంత' (Adequate) రక్షణ లభించగా, మరొక కాలికి 'సాధారణం' (Marginal) అని రేటింగ్ ఇచ్చారు.
- ముందు సీటు ప్రయాణీకుడు (Co-Driver): క్రాష్ జరిగిన సమయంలో ముందు కూర్చునే ప్రయాణీకుడి శరీరంలోని అన్ని భాగాలకు 'మంచి' (Good) రక్షణ లభించింది.
- సైడ్-ఇంపాక్ట్ టెస్ట్: కారు సైడ్ నుంచి వేరే వాహనం ఢీకొట్టినప్పుడు కూడా మహింద్రా XUV 3XO ప్రయాణీకుల శరీర భాగాలన్నింటికీ 'మంచి' (Good) రక్షణను అందించింది.
- సైడ్ పోల్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్: కారు సైడ్ నుంచి ఏదైనా స్తంభాన్ని లేదా చెట్టును ఢీకొట్టినప్పుడు కూడా ఇదే రకమైన 'మంచి' (Good) రక్షణ లభించింది.
మొత్తంగా ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కారణంగానే ఈ కాంపాక్ట్ CNG SUV వయోజన ప్రయాణీకుల రక్షణలో 32 పాయింట్లకు గాను 29.36 పాయింట్ల అత్యుత్తమ స్కోరును సాధించింది.
చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ (COP): పిల్లల రక్షణ (COP) విభాగంలో మాత్రం ఈ సరికొత్త మోడల్ మరింత మెరుగైన పనితీరును కనబరిచి, 49 పాయింట్లకు గాను 45 పాయింట్లను కైవసం చేసుకుంది. గతంలో ఈ స్కోర్ 43 పాయింట్లకే పరిమితమవ్వగా, తాజా మోడల్లో మహింద్రా ఈ భద్రతను మరింత పెంచింది.
క్రాష్ టెస్ట్ నివేదిక ప్రకారం, ఈ వాహనం పిల్లల భద్రతకు సంబంధించిన డైనమిక్ పరీక్షలలో 24 పాయింట్లకు గాను 24 పాయింట్లను, CRS (చైల్డ్ రెస్ట్రైంట్ సిస్టమ్) ఇన్స్టాలేషన్ పరీక్షలలో 12 పాయింట్లకు గాను 12 పాయింట్లను పూర్తిగా సాధించింది. అయితే, వాహన మూల్యాంకనంలో (Vehicle Assessment) గతంలో వచ్చిన 7 పాయింట్ల స్కోరు, మహింద్రా చేసిన తాజా భద్రతా మార్పుల వల్ల ఇప్పుడు 9 పాయింట్లకు పెరిగింది.
భారత్ NCAP తాజా నివేదిక ప్రకారం, మహింద్రా భద్రతా ప్రమాణాలలో చేసిన తాజా మార్పుల వల్ల పెరిగిన 45 పాయింట్ల COP స్కోర్ కేవలం CNG మోడల్కే పరిమితం కాకుండా.. VIN MA1NS2NVPS2B98575, ఆ తర్వాతి సీరియల్ నంబర్లతో తయారయ్యే అన్ని XUV 3XO (పెట్రోల్, డీజిల్) వేరియంట్లకు కూడా వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. ఫ్యాక్టరీ ఫిట్టెడ్ CNG ట్యాంక్ ఉన్నప్పటికీ, సేఫ్టీ విషయంలో మహింద్రా ఎక్కడా రాజీ పడలేదని ఈ ఫలితాలు నిరూపిస్తున్నాయి.
మహింద్రా XUV 3XO ZNG సేఫ్టీ ఫీచర్లు: XUV 3XO CNG వెర్షన్లో ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, ESC, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ మౌంట్లు, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, రివర్సింగ్ కెమెరా వంటి భద్రతా ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ కారులోని అత్యున్నత శ్రేణి (top-spec) టర్బో-పెట్రోల్, డీజిల్ వేరియంట్లలో లెవల్-2 ADAS సూట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.