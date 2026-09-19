ETV Bharat / technology

మహింద్రా 'XUV 3XO REVX' సిరీస్​లో కొత్తగా 'EDGE'- ధర ఎంతంటే?

మహింద్రా తన "XUV 3XO REVX" సిరీస్‌లో కొత్తగా "REVX EDGE" వేరియంట్​ను తీసుకొచ్చింది. దీంతోపాటు రెండు కొత్త పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లు "REVX EDGE (O)", "REVX M(O)"లను కూడా ప్రారంభించింది.

మహింద్రా XUV 3XO REVX ఎడ్జ్
మహింద్రా XUV 3XO REVX ఎడ్జ్ (ఫొటో క్రెడిట్: Mahindra Auto)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మహింద్రా తన పాపులర్ SUV అయిన "XUV 3XO REVX" సిరీస్‌ను విస్తరించింది. కంపెనీ ఈ లైనప్​లో కొత్తగా "XUV 3XO REVX EDGE" వేరియంట్​ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 9.39 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది.

ఈ "REVX EDGE"తో పాటు రెండు కొత్త పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లు REVX EDGE (O), REVX M(O) లను కూడా కంపెనీ తీసుకొచ్చింది. గత రెండేళ్లలో XUV 3XO 2.5 లక్షల యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసి మహింద్రా చరిత్రలోనే అత్యంత వేగంగా అమ్ముడైన SUVగా రికార్డు సృష్టించింది. తాజాగా తక్కువ ధరలోనే ఎక్కువ ఫీచర్లు అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ కొత్త వేరియంట్లను విడుదల చేసినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.

REVX EDGE ప్రత్యేకత ఏంటి?: REVX EDGE వేరియంట్ ఆకర్షణీయమైన బాహ్య డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో డ్యూయల్-టోన్ రూఫ్, బాడీ-కలర్ గ్రిల్, బ్లాక్ వీల్ కవర్లు ఉన్నాయి. దీని ముందు భాగంలో LED సిగ్నేచర్ ల్యాంప్స్, వెనుక భాగంలో LED టెయిల్ ల్యాంప్స్ ఉన్నాయి. లోపల, క్యాబిన్‌లో బ్లాక్ లెదరెట్ సీట్లు, వెనుక AC వెంట్లు, కప్ హోల్డర్లతో కూడిన ఆర్మ్‌రెస్ట్ ఉన్నాయి.

ఇది 26.03 సెం.మీ HD ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌తో వస్తుంది. వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, వైర్డ్ యాపిల్ కార్‌ప్లేకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని కీలక ఫీచర్లలో క్రూయిజ్ కంట్రోల్, రియర్-వ్యూ కెమెరా, ఎత్తు సర్దుబాటు చేయగల డ్రైవర్ సీటు, ఎలక్ట్రికల్‌గా సర్దుబాటు చేయగల ORVMలు ఉన్నాయి. ఇందులో టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్‌లు కూడా ఉన్నాయి.

సేఫ్టీ ఫీచర్లు: భద్రత కోసం, ఈ వాహనంలో 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ESC, ISOFIX చైల్డ్-సీట్ మౌంట్‌లు, రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, ప్రయాణీకులందరికీ రిమైండర్‌లతో కూడిన త్రీ-పాయింట్ సీట్‌బెల్ట్‌లు అందించారు. ఇందులో మొత్తం 35 భద్రతా ఫీచర్లు స్టాండర్డ్‌గా వస్తాయి.

అయితే REVX EDGE (O) వేరియంట్ పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, రూఫ్ రైల్స్, ఎలక్ట్రికల్‌గా ఫోల్డబుల్ అయ్యే ORVMలు, పాసివ్ కీలెస్‌ ఎంట్రీ, పుష్-బటన్ స్టార్ట్, ఆటోమేటిక్ హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, ఆటోమేటిక్ వైపర్‌లతో సహా మరిన్ని ఫీచర్లను అందిస్తుంది. దీంతో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ ఇప్పుడు రూ. 10 లక్షల లోపు ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చింది.

ఇంజిన్ & గేర్‌బాక్స్ ఎంపికలు: REVX EDGE రెండు ఇంజిన్ ఎంపికలను అందిస్తుంది. 1.2-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌లతో అందుబాటులో ఉండగా, 1.5-లీటర్ టర్బో-డీజిల్ ఇంజిన్ మాన్యువల్, AMT ఎంపికలతో వస్తుంది. అలాగే REVX M(O)లో రూ. 9.99 లక్షల ధరకే పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్‌ను కూడా తీసుకొచ్చారు.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ వాహనం మొత్తం ఐదు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

  • ఎవరెస్ట్ వైట్ (Everest White)
  • స్టెల్త్ బ్లాక్ (Sleet Black)
  • టాంగో రెడ్ (Tango Red)
  • నెబ్యులా బ్లూ (Nebula Blue)
  • గెలాక్సీ గ్రే (Galaxy Gray)
వేరియంట్లుపెట్రోల్ MTపెట్రోల్ ATడీజిల్ MTడీజిల్ AMT
REVX M(O)-రూ. 9.99 లక్షలు--
REVX EDGEరూ. 9.39 లక్షలురూ. 10.59 లక్షలురూ. 10.59 లక్షలు-
REVX EDGE (O)రూ. 9.89 లక్షలురూ. 11.09 లక్షలురూ. 11.09 లక్షలురూ. 11.91 లక్షలు

TAGGED:

XUV 3XO REVX EDGE LAUNCH
MAHINDRA XUV 3XO REVX EDGE
MAHINDRA XUV 3XO FEATURES
XUV 3XO NEW VARIANTS
MAHINDRA XUV 3XO REVX EDGE LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.