మహింద్రా "XUV 3XO EV" కొనాలనుకుంటున్నారా?- ఏ వేరియంట్లో ఏ ఫీచర్లు ఉన్నాయో తెలుసుకోండి!
ఇటీవలే మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన "XUV 3XO EV" SUV- కొనే ఆలోచన ఉంటే ప్రతి వేరియంట్లోని ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం!
Published : January 10, 2026 at 5:18 PM IST
Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా తన నాల్గవ ఎలక్ట్రిక్ కారు "మహింద్రా XUV 3XO EV"ని జనవరి 6, 2026న భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ మహింద్రా సబ్-4 మీటర్ ఎలక్ట్రిక్ SUV కంపెనీ మూడేళ్ల క్రితం ప్రారంభించిన "మహింద్రా XUV400" స్థానంలోకి వచ్చింది.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ వాహనం ICE ఇంజిన్తో నడిచే "మహింద్రా XUV 3XO" మొత్తం రూపాన్ని, ఫారమ్ ఫ్యాక్టర్ను స్వీకరించింది. అదే సమయంలో పెద్ద "మహింద్రా XUV400" ఎలక్ట్రిక్ పవర్ట్రెయిన్ను నిలుపుకొంది. ICE "మహింద్రా XUV 3XO"తో పోలిస్తే దీని ఎక్స్టీరియర్లో కేవలం కొన్ని తేడాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. అవి కొద్దిగా సవరించిన ఫ్రంట్ గ్రిల్, దిగువ ఆప్రాన్, ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ భాగంలో బ్రోంజ్ హైలైట్లు. ఇవి మినహా ఈ EV ఇంటీరియర్ డిజైన్ కూడా "మహింద్రా XUV 3XO" మాదిరిగానే ఉంటుంది.
మహింద్రా XUV 3XO EV ధర: కంపెనీ ఈ "మహింద్రా XUV 3XO EV"ని రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. అవి: AX5, AX7L. వీటిలో "AX5" వేరియంట్ ధరను రూ. 13.89 లక్షలుగా నిర్ణయించగా, "AX7L" వేరియంట్ ధర రూ. 14.96 లక్షలుగా ఉంది. 7.2kW AC ఛార్జర్ కావాలనుకునే కస్టమర్లు అదనంగా రూ. 50,000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
కంపెనీ ఈ వాహనాన్ని కేవలం రెండు వేరియంట్లతో విడుదల చేయడంతో కస్టమర్లకు ఏది ఎంచుకోవాలనే దానిపై పెద్దగా గందరగోళం ఉండదు. అయితే ఈ రెండింటిలో ఏది తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తున్న వారి కోసం వేరియంట్ల వారీగా ఫీచర్లను అందిస్తున్నాం. వీటి ఆధారంగా మీకు ఏది బెస్ట్ అనేది ఈజీగా నిర్ణయించుకోవచ్చు.
XUV 3XO EV 'AX5' వేరియంట్ ఫీచర్లు:
(ధర: రూ. 13.89 లక్షలు)
- LED DRLలతో LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్లైట్లు
- LED టెయిల్లైట్లు
- 16-అంగుళాల డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్
- ఆటోమేటిక్ హెడ్లైట్లు
- రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్లు
- పాసివ్ కీలెస్ ఎంట్రీ
- ఎలక్ట్రికల్లీ ఫోల్డింగ్ ORVMలు
- ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్
- వన్-టచ్ డ్రైవర్-సైడ్ విండో అప్/డౌన్ ఫంక్షన్
- రియర్ వెంట్లతో డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్
- 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే
- 10.25-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్
- వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే అండ్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో
- బిల్ట్-ఇన్ అలెక్సాతో 'అడ్రినోక్స్ కనెక్ట్' సూట్
- 6-స్పీకర్ ఆడియో సిస్టమ్
- వైర్లెస్ ఛార్జర్
- క్రూయిజ్ కంట్రోల్
- ఎత్తు సర్దుబాటు చేయగల డ్రైవర్ సీటు
- ఆడియో నియంత్రణలతో లెథరెట్ స్టీరింగ్
- స్టోరేజ్తో ముందు ఆర్మ్రెస్ట్
- కప్హోల్డర్లతో వెనుక ఆర్మ్రెస్ట్
- 60:40 స్ప్లిట్-ఫోల్డింగ్ వెనుక సీట్లు
- ముందు, వెనుక USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్లు
- రియర్ వైపర్ అండ్ వాషర్
- రియర్ డీఫాగర్
- రియర్ వ్యూ కెమెరా
- ఆటో-హోల్డ్ ఫంక్షన్తో ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్
- 6- ఎయిర్బ్యాగ్లు
- ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్
- టైర్-ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్
XUV 3XO EV 'AX7L' వేరియంట్ ఫీచర్లు:
(ధర: రూ. 14.96 లక్షలు)
AX5 వేరియంట్పై అదనపు ఫీచర్లు
- LED ఫాగ్ లైట్లు
- 17-అంగుళాల డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్
- ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు
- 'బ్లైండ్ వ్యూ మానిటర్'తో సరౌండ్-వ్యూ కెమెరాలు
- లెవల్-2 ADAS
- పనోరమిక్ సన్రూఫ్
- 7-స్పీకర్ హర్మాన్ కార్డాన్ ఆడియో సిస్టమ్
- డాల్బీ అట్మాస్
- ఆటో-డిమ్మింగ్ IRVM
- లెథరెట్ సీట్లు
- డ్యాష్బోర్డ్ అండ్ డోర్ ట్రిమ్లపై లెథరెట్
- కూల్డ్ గ్లోవ్ బాక్స్
- 65W USB టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్
మహింద్రా XUV 3XO EV పవర్ట్రెయిన్: పవర్ట్రెయిన్ గురించి చెప్పాలంటే, మహింద్రా "XUV 3XO EV" ఒకే బ్యాటరీ, పవర్ట్రెయిన్ కలయికతో లభిస్తుంది. రెండు వేరియంట్లు ఒకే 39.4kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో వస్తాయి. ఇది ముందు భాగంలో అమర్చిన ఎలక్ట్రిక్ మోటారుకు శక్తినిస్తుంది. ఈ మోటార్ 150hp పవర్, 310Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
పనితీరు పరంగా, మహింద్రా "XUV 3XO EV" కేవలం 8.3 సెకన్లలో 0-100kph వేగాన్ని అందుకోగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది "XUV400"లో క్లెయిమ్ చేసిన 0-100kph సమయానికి సమానంగా ఉంటుంది. కంపెనీ వాస్తవ ప్రపంచంలో 285km వరకు రేంజ్ను అందిస్తుందని పేర్కొంటున్నప్పటికీ, ఈ "XUV 3XO EV" మిశ్రమ డ్రైవింగ్ సైకిళ్లతో సహా 351 కిలోమీటర్ల MIDC-రేటెడ్ గరిష్ఠ పరిధిని అందిస్తుంది.