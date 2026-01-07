ETV Bharat / technology

కార్ మార్కెట్లో మహింద్రా జోరు- రెండు రోజుల్లో మరో వాహనం లాంఛ్

భారత మార్కెట్లో "XUV 3XO EV" లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

Mahindra XUV 3XO EV Launched in India
Mahindra XUV 3XO EV Launched in India (Photo Credit- Mahindra & Mahindra)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 7, 2026 at 3:56 PM IST

3 Min Read
Hyderabad: 2026 జనవరి కార్ మార్కెట్లో కొత్త మోడళ్ల సందడి మొదలయింది. ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు దేశంలో తమ కొత్త కార్లను ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. వీటిలో దేశీయ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా ఇటీవలే (జనవరి 5) కొత్త "మహింద్రా XUV 7XO"ని విడుదల చేసింది. దీన్ని ప్రారంభించిన వెంటనే తాజాగా ఇప్పుడు భారతదేశంలో మరో కొత్త "XUV 3XO EV"ని ప్రారంభించింది. మార్కెట్​లో దీని ధర రూ. 13.89 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. కంపెనీ తన "మహింద్రా XUV 400" స్థానంలో ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUVని విడుదల చేసింది. ఇది రెండు వేరియంట్లు, సింగిల్ బ్యాటరీ ప్యాక్​తో లభిస్తుంది.

కొత్త మహింద్రా XUV 3XO EV డిజైన్: డిజైన్ పరంగా, ఈ EV అల్లాయ్ వీల్స్‌తో సహా మహింద్రా 3XO ICE స్టైలింగ్‌ను అనుసరిస్తుంది. దీని అతిపెద్ద మార్పులలో బాడీ-కలర్ గ్రిల్, బంపర్‌పై బాడీ-కలర్ ఇన్సర్ట్‌లతో సవరించిన సెంట్రల్ ఎయిర్ వెంట్స్ ఉన్నాయి.

మహింద్రా 400 మాదిరిగానే, ఈ కొత్త "మహింద్రా 3XO EV" కూడా కాపర్-ఫినిష్డ్ ట్రిమ్ ఇన్సర్ట్‌లు, బాహ్య భాగంలో బ్యాడ్జింగ్‌ను కలిగి ఉంది. ఇంకా ఇది 'ట్విన్ పీక్స్' మహింద్రా లోగోను కూడా నిలుపుకొంటుంది. ఇది కూడా కాపర్ ఫినిషింగ్​తో వస్తుంది.

కొత్త మహింద్రా XUV 3XO EV ధర:

Mahindra XUV 3XO EV వేరియంట్లుధరలు (ఎక్స్​-షోరూమ్)
AX5రూ. 13.89 లక్షలు
AX7 Lరూ. 14.96 లక్షలు

కొత్త మహింద్రా XUV 3XO EV ఇంటీరియర్: దీని ఇంటీరియర్ విషయానికొస్తే, క్యాబిన్ డిజైన్ చాలావరకు అలాగే ఉంది. అయితే ఇంటీరియర్ ట్రిమ్ రంగులే అతిపెద్ద వ్యత్యాసం. దీని డాష్‌బోర్డ్, డోర్లు, సెంటర్ కన్సోల్‌పై కాపర్ కలర్ ఇంటీరియర్ ఇన్సర్ట్‌లు ఉన్నాయి.

బ్యాటరీ ప్యాక్, పవర్ అవుట్‌పుట్: కంపెనీ దీనిని రెండు వేరియంట్‌లలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:

  • AX5
  • AX7 L

ఈ రెండు వేరియంట్లూ ఒకే 39.4 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో వస్తాయి. "మహింద్రా XUV 400 EV"లో కూడా ఇదే సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ప్యాక్ అందుబాటులో ఉంది. ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ కూడా అదే 148 bhp, 310 Nm అవుట్‌పుట్ అందిస్తుంది. ఇది పూర్తి ఛార్జ్‌లో 285 కిలోమీటర్ల వరకు రియల్-వరల్డ్ రేంజ్ అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

కొత్త మహింద్రా XUV 3XO EV ఫీచర్లు: ఫీచర్ల పరంగా, "AX5" వేరియంట్ మూడు డ్రైవ్ మోడ్‌లు, ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టివ్ డంపర్‌లు, సన్‌రూఫ్, ట్విన్ 10.25-అంగుళాల డిస్‌ప్లేలు, అలెక్సా అంతర్నిర్మితంగా ఉన్న అడ్రినోఎక్స్, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్‌ప్లే కంపాటబిలిటీ, 16-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్‌లతో వస్తుంది.

వీటితో పాటు ఈ వేరియంట్‌లో క్రూయిజ్ కంట్రోల్, రియర్ వ్యూ కెమెరా, డ్యూయల్ జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, కీలెస్ ఎంట్రీ అండ్ గో, ఆటో హెడ్‌ల్యాంప్‌లు అండ్ వైపర్‌లు, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, ESP, 6- ఎయిర్‌బ్యాగులు, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ వంటి ఫీచర్లు లభిస్తాయి.

మరోవైపు "AX7 L" వేరియంట్ పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, లెథరెట్ అప్హోల్స్టరీ, భారీ 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, ఫాగ్ ల్యాంప్స్, హర్మాన్ కార్డాన్ ఆడియో సిస్టమ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్, ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, ఆటో-డిమ్మింగ్ IRVM, కూల్డ్ గ్లోవ్‌బాక్స్​, ముఖ్యంగా లెవెల్-2 ADAS టెక్నాలజీ ఫీచర్లతో వస్తుంది.

డెలివరీలు ఎప్పటి నుంచి?: ఈ కొత్త మహింద్రా 3XO EV డెలివరీలు ఫిబ్రవరి 23, 2026 నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి. భారతీయ మార్కెట్లో ఈ SUV అదే ధర పరిధిలో ఉన్న "టాటా నెక్సాన్ EV", "MG విండ్సర్ EV"లతో పోటీపడుతుంది.

