Mahindra XUV 3XO
Mahindra XUV 3XO (Image Credit- Mahindra & Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: దేశీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో తన కంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్న స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా మరో అరుదైన ఘనత సాధించింది. కంపెనీ నుంచి వచ్చిన "XUV 3XO", "XUV300" (ప్రీ-ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్) అక్టోబర్ 2025లో 4 లక్షల సేల్స్ మార్కును దాటాయి. నివేదికల ప్రకారం, మహింద్రా అక్టోబర్‌లో 12,237 యూనిట్లతో "XUV 3XO" అత్యధిక నెలవారీ అమ్మకాలను నమోదు చేసింది.

ఇకపోతే కంపెనీ ఫిబ్రవరి 14, 2019న తన మొదటి తరం "XUV300"ను పరిచయం చేసింది. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 29, 2024న దాని ఫేస్‌లిఫ్టెడ్ వెర్షన్ మహింద్రా "XUV 3XO"ను విడుదల చేసింది. మార్కెట్​లో "మహింద్రా 3XO" ప్రారంభం నుంచి అక్టోబర్ 2025 చివరి వరకు ఈ కాంపాక్ట్ SUV 1,57,542 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇది మొత్తం 4,06,569 యూనిట్ల అమ్మకాలలో 39 శాతంగా ఉంది.

మహింద్రా XUV 3XO సేల్స్: అమ్మకాల పరంగా ఈ మహింద్రా "XUV 3XO" మోడల్​కు FY2025 అత్యుత్తమ సంవత్సరం. ఈ 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దీని 1,00,905 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. గతేడాది ఇదే కాలంలో అమ్ముడైన 54,726 యూనిట్ల నుంచి ఇది 84 శాతం పెరుగుదల. వాస్తవానికి "మహింద్రా 3XO" గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన రెండవ మహింద్రా SUVగా నిలిచింది. మహింద్రా స్కార్పియో మొదటి స్థానంలో ఉండగా దీనికి తర్వాతి స్థానంలో "మహింద్రా 3XO", బొలెరో, XUV700, థార్ ఉన్నాయి.

కానీ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో మహింద్రా "XUV 3XO" అమ్మకాల ర్యాంకింగ్ రెండు స్థానాలు పడిపోయి నాల్గవ స్థానానికి చేరుకుంది. ఇది "మహింద్రా స్కార్పియో N" & "స్కార్పియో క్లాసిక్" (1,02,514 యూనిట్లు), థార్ & థార్ రాక్స్ (71,351 యూనిట్లు), బొలెరో (57,512 యూనిట్లు)కు వెనుకబడి ఉంది. FY2025 మొదటి ఏడు నెలల అనంతరం "XUV 3XO" మహింద్రా SUV అమ్మకాలలో 15 శాతం వాటాను కలిగి ఉంది. గతేడాది ఇదే కాలంలో ఇది 20 శాతంగా ఉంది.

