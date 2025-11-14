ఫ్యామిలీ కోసం కారు కొనాలా?- ఈ మహింద్రా 7-సీటర్ ఈవీపై ఓ లుక్కేయండి!
త్వరలో మార్కెట్లోకి "మహింద్రా XEV 9S"- లాంఛ్కు ముందే కీలక వివరాలు రివీల్!
Published : November 14, 2025 at 8:43 PM IST
Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా నుంచి భారత మార్కెట్లోకి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV విడుదల కానుంది. కంపెనీ ఈ కారును "మహింద్రా XEV 9S" పేరుతో నవంబర్ 27, 2025న ప్రారంభించేందుకు రెడీ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో దీని టీజర్లను విడుదల చేయడం ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. తద్వారా దీనికి సంబంధించిన కీలక వివరాలను పంచుకుంటోంది. తాజాగా మరో టీజర్ను విడుదల చేసింది. ఇది దాని ఇంటీరియర్, ఫీచర్ల గురించి కొత్త వివరాలను వెల్లడిస్తుంది.
ఈ అప్కమింగ్ మహింద్రా "XEV 9S" నవంబర్ 27న కంపెనీ ప్రీమియం EV లైనప్లో మూడు వరుసల ఎంట్రీగా లాంఛ్ అవుతుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV కంపెనీ INGLO స్కేట్బోర్డ్ ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించిన 7-సీట్ల SUVగా నిలవనుంది. ఇంతకుముందు మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చిన "XEV 9e", "BE 6" ఎలక్ట్రిక్ కార్లను కూడా ఇదే ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించారు. అదనపు వరుస సీట్ల కోసం ఇది "మహింద్రా XEV 9e" కంటే పొడవైన వీల్బేస్ను కలిగి ఉంటుంది.
మహింద్రా XEV 9S టీజర్: కంపెనీ విడుదల చేసిన వీడియో క్లిప్ కొత్త "మహింద్రా XEV 9S" క్యాబిన్ను చూపిస్తుంది. దీనిలో నల్లటి డిజైన్, సిల్వర్ ప్లేట్లు, కాంట్రాస్ట్ స్టిచింగ్తో చిన్న చిన్న రంధ్రాలు గల మెటీరియల్తో తయారు చేసిన సీట్లు ఉన్నాయి. ప్రయాణీకులకు మహింద్రా "BE 6", "XEV 9e"ల మాదిరిగానే దీనిలోనూ హర్మాన్ కార్డాన్ సిస్టమ్ లభిస్తుంది.
అయితే ఇది క్యాబిన్ డాష్బోర్డ్లో ట్రిపుల్-స్క్రీన్ సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇంటీరియర్లో సాఫ్ట్-టచ్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. ఈ SUV సీట్ల కోసం మెమరీ ఫంక్షన్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, పవర్డ్ టెయిల్గేట్, లెవెల్-2 ADAS సూట్ వంటి ఇతర అంచనా ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
మహింద్రా XEV 9S ఇతర వివరాలు: మహింద్రా XEV 9S స్కేలబుల్ INGLO ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మితమవుతుండటం గమనార్హం. దీని వలన వేర్వేరు పొడవులు, సీటింగ్ లేఅవుట్లు కలిగిన వాహనాలను ఒకే బేస్పై నిర్మించడానికి వీలు కలుగుతుంది. ఫలితంగా మహింద్రా కీలక భాగాలను గణనీయంగా మార్చకుండానే వీల్బేస్ను విస్తరించగలదు.
అయితే ఈ కొత్త 7-సీటర్ కారు ఇంటీరియర్ లేఅవుట్ 5-సీటర్ మహింద్రా "XEV 9e" కంటే భిన్నంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. స్కేట్బోర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లాట్-ఫ్లోర్ డిజైన్ కారు రెండవ వరుస సీట్లను వెనక్కి వాల్చుకునేందుకు అనుమతిస్తుంది.
మహింద్రా XEV 9S పవర్ట్రెయిన్: పవర్ట్రెయిన్కు సంబంధించి ఎటువంటి వివరాలు వెల్లడించనప్పటికీ, ఈ అప్కమింగ్ మహింద్రా "XEV 9S" టాప్-స్పెక్ "మహింద్రా XEV 9e"తో సమానమైన స్పెసిఫికేషన్లతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ వేరియంట్ 75 kWh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది సింగిల్ ఛార్జ్పై 656 కి.మీ వరకు రేంజ్ను హామీ ఇస్తుంది. లో-స్పెక్ మహింద్రా "XEV 9e" 59 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను కలిగి ఉంది. ఇది 542 కి.మీ వరకు సింగిల్-ఛార్జ్ రేంజ్ని అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు.