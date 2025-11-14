ఫ్యామిలీ కోసం కారు కొనాలా?- ఈ మహింద్రా 7-సీటర్ ఈవీపై ఓ లుక్కేయండి!

Bihar Election Results 2025

Latest teaser of the new Mahindra XEV 9S
Latest teaser of the new Mahindra XEV 9S (Photo Credit- Mahindra & Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 14, 2025 at 8:43 PM IST

Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా నుంచి భారత మార్కెట్లోకి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV విడుదల కానుంది. కంపెనీ ఈ కారును "మహింద్రా XEV 9S" పేరుతో నవంబర్ 27, 2025న ప్రారంభించేందుకు రెడీ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో దీని టీజర్​లను విడుదల చేయడం ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. తద్వారా దీనికి సంబంధించిన కీలక వివరాలను పంచుకుంటోంది. తాజాగా మరో టీజర్​ను విడుదల చేసింది. ఇది దాని ఇంటీరియర్, ఫీచర్ల గురించి కొత్త వివరాలను వెల్లడిస్తుంది.

ఈ అప్​కమింగ్ మహింద్రా "XEV 9S" నవంబర్ 27న కంపెనీ ప్రీమియం EV లైనప్‌లో మూడు వరుసల ఎంట్రీగా లాంఛ్ అవుతుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV కంపెనీ INGLO స్కేట్‌బోర్డ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై నిర్మించిన 7-సీట్ల SUVగా నిలవనుంది. ఇంతకుముందు మార్కెట్​లోకి తీసుకొచ్చిన "XEV 9e", "BE 6" ఎలక్ట్రిక్ కార్లను కూడా ఇదే ప్లాట్​ఫామ్​పై నిర్మించారు. అదనపు వరుస సీట్ల కోసం ఇది "మహింద్రా XEV 9e" కంటే పొడవైన వీల్‌బేస్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

మహింద్రా XEV 9S టీజర్: కంపెనీ విడుదల చేసిన వీడియో క్లిప్ కొత్త "మహింద్రా XEV 9S" క్యాబిన్‌ను చూపిస్తుంది. దీనిలో నల్లటి డిజైన్, సిల్వర్ ప్లేట్లు, కాంట్రాస్ట్ స్టిచింగ్‌తో చిన్న చిన్న రంధ్రాలు గల మెటీరియల్​తో తయారు చేసిన సీట్లు ఉన్నాయి. ప్రయాణీకులకు మహింద్రా "BE 6", "XEV 9e"ల మాదిరిగానే దీనిలోనూ హర్మాన్ కార్డాన్ సిస్టమ్ లభిస్తుంది.

అయితే ఇది క్యాబిన్ డాష్‌బోర్డ్‌లో ట్రిపుల్-స్క్రీన్ సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇంటీరియర్‌లో సాఫ్ట్-టచ్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. ఈ SUV సీట్ల కోసం మెమరీ ఫంక్షన్‌లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, పవర్డ్ టెయిల్‌గేట్, లెవెల్-2 ADAS సూట్ వంటి ఇతర అంచనా ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

మహింద్రా XEV 9S ఇతర వివరాలు: మహింద్రా XEV 9S స్కేలబుల్ INGLO ప్లాట్‌ఫామ్‌పై నిర్మితమవుతుండటం గమనార్హం. దీని వలన వేర్వేరు పొడవులు, సీటింగ్ లేఅవుట్‌లు కలిగిన వాహనాలను ఒకే బేస్‌పై నిర్మించడానికి వీలు కలుగుతుంది. ఫలితంగా మహింద్రా కీలక భాగాలను గణనీయంగా మార్చకుండానే వీల్‌బేస్‌ను విస్తరించగలదు.

అయితే ఈ కొత్త 7-సీటర్ కారు ఇంటీరియర్ లేఅవుట్ 5-సీటర్ మహింద్రా "XEV 9e" కంటే భిన్నంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. స్కేట్‌బోర్డ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఫ్లాట్-ఫ్లోర్ డిజైన్ కారు రెండవ వరుస సీట్లను వెనక్కి వాల్చుకునేందుకు అనుమతిస్తుంది.

మహింద్రా XEV 9S పవర్​ట్రెయిన్: పవర్‌ట్రెయిన్‌కు సంబంధించి ఎటువంటి వివరాలు వెల్లడించనప్పటికీ, ఈ అప్​కమింగ్ మహింద్రా "XEV 9S" టాప్-స్పెక్ "మహింద్రా XEV 9e"తో సమానమైన స్పెసిఫికేషన్‌లతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ వేరియంట్ 75 kWh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది సింగిల్ ఛార్జ్‌పై 656 కి.మీ వరకు రేంజ్​ను హామీ ఇస్తుంది. లో-స్పెక్ మహింద్రా "XEV 9e" 59 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 542 కి.మీ వరకు సింగిల్-ఛార్జ్ రేంజ్​ని అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు.

