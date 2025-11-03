ETV Bharat / technology

మహింద్రా నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV- లాంఛ్ ఎప్పుడో తెలుసా?

త్వరలో మార్కెట్​లోకి "మహింద్రా XEV 9S"- వివరాలు ఇవే!

New Mahindra XEV 9S Teaser
New Mahindra XEV 9S Teaser (Photo Credit- Mahindra Automotive)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 3, 2025 at 3:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా నుంచి భారత మార్కెట్లోకి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV విడుదల కానుంది. కంపెనీ ఈ కారును "మహింద్రా XEV 9S" పేరుతో నవంబర్ 27, 2025న ప్రారంభించేందుకు రెడీ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో దీని టీజర్​లను విడుదల చేయడం ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. తద్వారా దీనికి సంబంధించిన కీలక వివరాలను పంచుకుంటోంది.

ఇకపోతే ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV కంపెనీ INGLO స్కేట్‌బోర్డ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై నిర్మించిన 7-సీట్ల SUVగా నిలవనుంది. ఇంతకుముందు మార్కెట్​లోకి తీసుకొచ్చిన "XEV 9e", "BE 6" ఎలక్ట్రిక్ కార్లను కూడా ఇదే ప్లాట్​ఫామ్​పై నిర్మించారు. ఈ సందర్భంగా దీనిపై ఇంతవరకూ అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం మీకోసం!

కొత్త మహింద్రా XEV 9S: మహింద్రా "XEV 9S" అనేది ఒక ఎలక్ట్రిక్ SUV గా ఉంటుంది. ఇది INGLO స్కేట్‌బోర్డ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై నిర్మించిన 7-సీటర్ మోడల్ అని కాకుండా కంపెనీ దీనికి సంబంధించిన మరే ఇతర వివరాలను వెల్లడించలేదు. అయితే ఇది మహింద్రా "XUV700" ఎలక్ట్రిక్ ప్రోటోటైప్​ ప్రొడక్షన్-స్పెక్ వెర్షన్ కావచ్చు. టెస్టింగ్ సమయాల్లో దీన్ని చాలాసార్లు గుర్తించారు. దీనిని "XEV 7e" అని కూడా పిలుస్తారు.

ఇదే జరిగితే ఈ రాబోయే "XEV 9S".. ప్రొటోటైప్ నుంచి భారీగా ఎలిమెంట్స్​ను తీసుకుంటుంది. వీటిలో కొన్ని.. కనెక్టెడ్ LED DRLలు, బ్లాంక్డ్-ఆఫ్ గ్రిల్, "మహింద్రా XEV 9e" మాదిరిగానే డ్యూయల్-పాడ్ LED హెడ్‌లైట్‌లు వంటి వాటిని కలిగి ఉండొచ్చు. గతంలో కొన్ని టెస్టింగ్ చిత్రాలలో వెల్లడించినట్లుగా, దీని ఇంటీరియర్‌ "మహింద్రా XEV 9e" మాదిరిగా త్రీ-స్క్రీన్ సెటప్​ను కలిగి ఉండవచ్చు. స్టీరింగ్ వీల్ కూడా అదే విధంగా ఉండవచ్చు.

కొత్త మహింద్రా XEV 9S బ్యాటరీ & పవర్‌ట్రెయిన్: ప్రస్తుతానికి కంపెనీ "XEV 9S" పవర్‌ట్రెయిన్ గురించి ఎటువంటి సమాచారం వెల్లడించలేదు, కానీ మహింద్రా ఆధునిక EV ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఇది 500+ కిలోమీటర్ల రేంజ్​తో పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అయితే కంపెనీ దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే దీనిని నిర్ధారించవచ్చు.

TAGGED:

MAHINDRA XEV 9S DESIGN
MAHINDRA XEV 9S RANGE
MAHINDRA XEV 9S LAUNCH DATE
NEW MAHINDRA XEV 9S TEASER
MAHINDRA XEV 9S

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.