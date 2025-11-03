మహింద్రా నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV- లాంఛ్ ఎప్పుడో తెలుసా?
త్వరలో మార్కెట్లోకి "మహింద్రా XEV 9S"- వివరాలు ఇవే!
Published : November 3, 2025 at 3:25 PM IST
Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా నుంచి భారత మార్కెట్లోకి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV విడుదల కానుంది. కంపెనీ ఈ కారును "మహింద్రా XEV 9S" పేరుతో నవంబర్ 27, 2025న ప్రారంభించేందుకు రెడీ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో దీని టీజర్లను విడుదల చేయడం ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. తద్వారా దీనికి సంబంధించిన కీలక వివరాలను పంచుకుంటోంది.
ఇకపోతే ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV కంపెనీ INGLO స్కేట్బోర్డ్ ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించిన 7-సీట్ల SUVగా నిలవనుంది. ఇంతకుముందు మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చిన "XEV 9e", "BE 6" ఎలక్ట్రిక్ కార్లను కూడా ఇదే ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించారు. ఈ సందర్భంగా దీనిపై ఇంతవరకూ అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం మీకోసం!
కొత్త మహింద్రా XEV 9S: మహింద్రా "XEV 9S" అనేది ఒక ఎలక్ట్రిక్ SUV గా ఉంటుంది. ఇది INGLO స్కేట్బోర్డ్ ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించిన 7-సీటర్ మోడల్ అని కాకుండా కంపెనీ దీనికి సంబంధించిన మరే ఇతర వివరాలను వెల్లడించలేదు. అయితే ఇది మహింద్రా "XUV700" ఎలక్ట్రిక్ ప్రోటోటైప్ ప్రొడక్షన్-స్పెక్ వెర్షన్ కావచ్చు. టెస్టింగ్ సమయాల్లో దీన్ని చాలాసార్లు గుర్తించారు. దీనిని "XEV 7e" అని కూడా పిలుస్తారు.
ఇదే జరిగితే ఈ రాబోయే "XEV 9S".. ప్రొటోటైప్ నుంచి భారీగా ఎలిమెంట్స్ను తీసుకుంటుంది. వీటిలో కొన్ని.. కనెక్టెడ్ LED DRLలు, బ్లాంక్డ్-ఆఫ్ గ్రిల్, "మహింద్రా XEV 9e" మాదిరిగానే డ్యూయల్-పాడ్ LED హెడ్లైట్లు వంటి వాటిని కలిగి ఉండొచ్చు. గతంలో కొన్ని టెస్టింగ్ చిత్రాలలో వెల్లడించినట్లుగా, దీని ఇంటీరియర్ "మహింద్రా XEV 9e" మాదిరిగా త్రీ-స్క్రీన్ సెటప్ను కలిగి ఉండవచ్చు. స్టీరింగ్ వీల్ కూడా అదే విధంగా ఉండవచ్చు.
కొత్త మహింద్రా XEV 9S బ్యాటరీ & పవర్ట్రెయిన్: ప్రస్తుతానికి కంపెనీ "XEV 9S" పవర్ట్రెయిన్ గురించి ఎటువంటి సమాచారం వెల్లడించలేదు, కానీ మహింద్రా ఆధునిక EV ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఇది 500+ కిలోమీటర్ల రేంజ్తో పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అయితే కంపెనీ దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే దీనిని నిర్ధారించవచ్చు.