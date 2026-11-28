థార్రాక్స్ అప్డేట్ నుంచి కొత్త పికప్ ట్రక్ వరకు- మహింద్రా అప్కమింగ్ వాహనాల వివరాలివే!
దేశీయ మార్కెట్లో తన పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరిస్తూ మహింద్రా ఆటో త్వరలోనే నాలుగు సరికొత్త మోడళ్లను తీసుకురానున్నట్లు నివేదికలు వెలువడుతున్నాయి. వీటిలో అప్డేటెడ్ SUVలు, ఎలక్ట్రిక్ మోడళ్లతో పాటు ఒక పికప్ ట్రక్ ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Published : November 28, 2026 at 5:51 PM IST
Hyderabad: దేశీయ ఎస్యూవీ (SUV) తయారీ సంస్థ మహింద్రా ఆటో రాబోయే నెలల్లో భారత మార్కెట్లోకి నాలుగు కొత్త మోడళ్లను తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ లైనప్లో అప్డేటెడ్ SUVలు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలతో పాటు ఒక సరికొత్త పికప్ ట్రక్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఇందులో అప్డేటెడ్ మహింద్రా థార్ రాక్స్ (Thar Roxx), ఎక్స్ఈవీ 9e స్పోర్టెక్ (XEV 9e Sporteq), పూర్తిస్థాయి ఎలక్ట్రిక్ కారు మహింద్రా BE 07 (BE 07), మహింద్రా స్కార్పియో లైఫ్స్టైలర్ (Scorpio Lifestyler) ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.
నివేదికల ప్రకారం.. రాబోయే ఆరు నెలల్లో ఈ వాహనాలను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉండగా, ఏప్రిల్ 2027 నాటికి వీటిని మార్కెట్లో విక్రయానికి అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చు. వీటిలో కొన్ని మోడళ్ల లాంఛ్కు సంబంధించి కంపెనీ ఇప్పటికే అధికారిక సమాచారాన్ని వెల్లడించగా, మిగిలిన వాటి వివరాలు, టైమ్లైన్ ప్రస్తుతం కేవలం అంచనాలకే పరిమితమయ్యాయి.
అప్డేటెడ్ మహింద్రా థార్ రాక్స్ & XEV 9e స్పోర్టెక్: ఈ కొత్త లైనప్లో తొలుత అప్డేట్ లభించే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్న మోడల్ మహింద్రా థార్ రాక్స్. జులై 2024లో మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఈ 5-డోర్ SUV సస్పెన్షన్ సిస్టమ్లో సంస్థ కీలక మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంది. నివేదికల ప్రకారం.. అప్డేటెడ్ 3-డోర్ మహింద్రా థార్లో అందించిన 'డావిన్సీ డ్యాంపర్స్' (DaVinci dampers)ను ఇప్పుడు థార్ రాక్స్లోనూ చేర్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. రహదారిపై ఎదురయ్యే గుంతలు, ఎగుడుదిగుడుల వల్ల కలిగే కుదుపులను తగ్గించి, ప్రయాణాన్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా, స్థిరంగా మార్చేందుకు ఈ డ్యాంపర్లు సహాయపడతాయి. అయితే, ఈ అప్డేట్ వల్ల SUV ఓవరాల్ డిజైన్లో పెద్దగా ఎలాంటి మార్పులు ఉండే అవకాశం లేదు. కాగా, ఈ అప్డేట్కు సంబంధించి మహింద్రా ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
ఇక రెండోది మహింద్రా XEV 9e స్పోర్టెక్. నివేదికల ప్రకారం.. ఈ అప్డేటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ SUV డిసెంబర్ 8న మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కొత్త వెర్షన్లో మిడ్-లెవల్ పవర్ట్రెయిన్ ఉండవచ్చు. ఇందులో వెనుక భాగంలో అమర్చిన (Rear-mounted) ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 241 bhp పవర్, 380 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేయగలదు. దీనికి తోడు ఇందులో 70 kWh సామర్థ్యం గల LFP బ్యాటరీ ప్యాక్ను అందించే అవకాశం ఉంది.
మహింద్రా BE 07 & స్కార్పియో లైఫ్స్టైలర్: ఈ అప్కమింగ్ వాహనాల జాబితాలో మహింద్రా BE 07 ఒకటి. ఇది పూర్తిస్థాయి ఎలక్ట్రిక్ SUV కానుంది. కంపెనీ ప్రతిష్టాత్మక 'బోర్న్ ఎలక్ట్రిక్' (Born Electric) శ్రేణిలో భాగంగా రానున్న ఈ వాహనం పొడవు సుమారు 4.6 మీటర్లు ఉంటుందని అంచనా. లాంఛ్ అనంతరం ఈ మోడల్ ప్రధానంగా టాటా హారియర్ EV (Tata Harrier EV) వంటి ఎలక్ట్రిక్ SUVలకు గట్టి పోటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
మహింద్రా BE 6, XEV 9e వంటి కంపెనీకి చెందిన ఇతర ఎలక్ట్రిక్ మోడళ్లలో ఉన్నటువంటి బ్యాటరీ, పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్లనే ఇందులోనూ అందించవచ్చని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా, ఇది ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ చేస్తే గరిష్ఠంగా 700 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ అందించగలదని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, ఈ రేంజ్ గణాంకాలపై కంపెనీ నుంచి ఇంకా అధికారిక ధృవీకరణ రాలేదు.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUVని మార్చి 2027 కంటే ముందే మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. అంతకంటే ముందుగా, ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న 'భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఎక్స్పో' వేదికపై దీనిని ప్రదర్శించే (Showcase) సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఇక ఈ జాబితాలో నాలుగో మోడల్ మహింద్రా స్కార్పియో లైఫ్స్టైలర్ కావచ్చు. స్కార్పియో-N ఆధారంగా రూపొందుతున్న సరికొత్త పికప్ ట్రక్ ఇది. ఇతర మోడళ్లకు భిన్నంగా, దీనిని ఏప్రిల్ 2027 నాటికి విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ ఇప్పటికే అధికారికంగా ప్రకటించింది.